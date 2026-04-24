  • Raja Shivaji : 100 कोटींच्या राजा शिवाजी चित्रपटात कोणते ऐतिहासिक प्रसंग दाखवले जाणार? अंगावर येणार शहारे

Raja Shivaji : 100 कोटींच्या 'राजा शिवाजी' चित्रपटात कोणते ऐतिहासिक प्रसंग दाखवले जाणार? अंगावर येणार शहारे

Raja Shivaji Movie Historic Events : महाराष्ट्राचे आराध्यदैवत असणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जीवनगाथेवर आधारित चित्रपट 'राजा शिवाजी' 1 मे रोजी जगभरात प्रदर्शित होणार आहे. 100 कोटींचं बजेट असणाऱ्या या पहिल्या मराठी चित्रपटात छत्रपती शिवाजी महाराज आणि स्वराज्य निर्मितीच्यावेळचे अनेक ऐतिहासिक प्रसंग दाखवले जाणार आहेत.   

Pooja Pawar | Apr 24, 2026, 04:27 PM IST
शिवरायांच्या थोरल्या बंधूंचा इतिहास :

छत्रपती शिवरायांचे थोरले बंधू संभाजी शहाजी भोसले. यांचा इतिहास खूप कमी लोकांना माहित आहे. संभाजी राजे हे सुद्धा पराक्रमी होते, मात्र 1655 साली कनकगिरीच्या लढाईत अफझल खानाने दगाफटका करून त्यांची हत्या केली होती. तेव्हा शिवरायांचे थोरले बंधू संभाजी शहाजी भोसले यांचा अनेकांना माहित नसलेला इतिहास सुद्धा या चित्रपटातून समोर येऊ शकतो.   

खंडागळे हत्ती प्रकरण :

 राजा शिवाजी चित्रपटाच्या ट्रेलरमध्ये जिजाऊ माँसाहेबांचे वडील लखुजीराजे जाधव यांच्या हत्येचा प्रसंग दाखवला गेला आहे. त्यामुळे राजा शिवाजी चित्रपटात खंडागळे हत्ती प्रकरणापासूनचा इतिहास दाखवला जाऊ शकतो. माँसाहेब जिजाऊ यांच्या वडिलांची म्हणजेच लखुजीराजे यांची भूमिका महेश मांजरेकर साकारत आहेत. ते सिंदखेडराजाचे जागीरदार तसेच दख्खनेतील महत्त्वाचे मराठा सरदार होते. देवगिर्र किल्ल्यावर निजामाकडून दगाफटका करून त्यांची हत्या करण्यात आली होती.   

शहाजी राजे आणि आदिलशाही :

 शहाजीराजे भोसले हे आदिलशाहीशी झुंजत मुघलांशी वाटाघाटी करत होते तेव्हा त्यांचे दोन्ही पुत्र संभाजी राजे आणि शिवाजी राजे हे स्वराज्यासाठी पराक्रम गाजवत होते. तेव्हा शिवाजी महाराजांनी पुण्याच्या पट्टयात आपला अंमल बजावला तर थोरल्या संभाजी महाराजांनी कर्नाटकमध्ये आदिलशाहला पराभवाचे दणके देण्याचं काम केलं.   

दोन भावांचं भावनिक नातं :

स्वराज्यासाठी लढणाऱ्या संभाजी आणि शिवाजी राजे या दोघांचं भावनिक नातं राजा शिवाजी या चित्रपटात पाहायला मिळू शकतं.   

अफजल खानाचा वध :

 छत्रपती शिवाजी महाराजांना कोंडीत पकडण्यासाठी अफजल खान याने प्रतापगडाला हजारो मुघल सैनिकांसह वेढा दिला होता. यावेळी 1659 रोजी शिवाजी महाराजांनी प्रतापगडाच्या पायथ्याशी अफजल खानाचा वध केला. हा प्रसंग सुद्धा राजा शिवाजी चित्रपटात दाखवला जाणार आहे.   

1 मे रोजी प्रदर्शित होणाऱ्या 'राजा शिवाजी' या चित्रपटात बॉलिवूडमधील दिग्गज कलाकार दिसणार आहेत. यात संजय दत्त, विद्या बालन, अभिषेक बच्चन, फरदीन खान, जिनिलिया देशमुख, इत्यादींचा समावेश आहे.   

राजा शिवाजी या चित्रपटात छत्रपती शिवाजी महाराजांची मुख्य भूमिका रितेश देशमुख याने साकारली असून यासह त्याने या चित्रपटाचं लेखन, दिग्दर्शन आणि निर्मिती सुद्धा केली आहे.   

मागील जवळपास 10 वर्षांपासून राजा शिवाजी या चित्रपटावर काम सुरु आहे. या चित्रपटाचं बजेट जवळपास 100 कोटी असून हा एवढ्या मोठ्या बजेटचा पहिला मराठी चित्रपट आहे. हिंदी आणि मराठी भाषेत हा चित्रपट प्रदर्शित होणार आहे. 

