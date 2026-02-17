English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • गौतम गंभीर टीम इंडियाचं हेड कोच पद सोडणार? वर्ल्ड कप सुरु असताना समोर आली मोठी अपडेट

गौतम गंभीर टीम इंडियाचं हेड कोच पद सोडणार? वर्ल्ड कप सुरु असताना समोर आली मोठी अपडेट

T20 World Cup 2026 : सध्या भारत आणि श्रीलंका यांच्यात आयसीसी टी 20 वर्ल्ड कप 2026 ची स्पर्धा खेळवली जात आहे. ही स्पर्धा आता अतिशय रंगात येऊ लागली असून भारताने ग्रुप स्टेजमधील तीन सामने जिंकून सुपर 8 स्टेजमध्ये एंट्री केलीये. त्यामुळे आता टीम इंडिया वर्ल्ड कप ट्रॉफीच्या एक पाऊल जवळ गेली असल्याचं म्हणता येईल. मात्र अशातच क्रिकेट विश्वातून एक मोठी बातमी समोर येतेय.     

Pooja Pawar | Feb 17, 2026, 10:37 AM IST
टीम इंडियाचा हेड कोच असलेल्या गौतम गंभीरला इंडियन प्रीमियर लीगमधील राजस्थान रॉयल्स संघाकडून एक मोठी ऑफर आलीये. टी20 वर्ल्ड कप 2024 स्पर्धा भारतने जिंकल्यावर गौतम गंभीरने राहुल द्रविडनंतर टीम इंडियाचा हेड कोच पदाचा कारभार स्वीकारला होता.   

गौतम गंभीरच्या हेड कोच पदाच्या कार्यकाळात भारताने चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2025, आशिया कप 2025 यासह टी 20 सीरिज जिंकल्या. मात्र गंभीरच्या हेड कोच पदाच्या कार्यकाळात टीम इंडियाचा वनडे आणि टेस्ट क्रिकेटमधील परफॉर्मन्स ढासळला.   

दैनिक जागरणच्या एका रिपोर्टनुसार राजस्थान रॉयल्सच्या नव्या मालकांपैकी एकाने गौतम गंभीरला आयपीएल फ्रेंचायझीमध्ये एक नाही तर तीन मोठ्या भूमिकांसाठी प्रस्ताव दिलाय.  

यापूर्वी गौतम गंभीर हा आयपीएलमध्ये खेळाडू म्हणून खेळलाय. याशिवाय तो कोलकाता नाईट रायडर्सचा मेंटॉर सुद्धा होता. 2024  मध्ये तो मेंटॉर असताना केकेआरने तिसऱ्यांदा आयपीएलचं विजेतेपद पटकावलं होतं.   

दैनिक जागरणच्या एका रिपोर्टनुसार राजस्थान फ्रेंचायझीच्या तीन नव्या शेअर होल्डर्सपैकी एकाने गौतम गंभीरला पार्टनर, मेंटॉर आणि सीईओ अशा तीन महत्वाच्या भूमिकांसाठी प्रस्ताव पाठवला आहे.   

रिपोर्टमध्ये सांगण्यात आलं की, 'राजस्थान रॉयल्सचे बहुसंख्य भागधारक त्यांचे भागभांडवल नवीन मालकांना विकत आहेत. हा करार सध्या हस्तांतरित होण्याच्या प्रक्रियेत आहे. राजस्थान रॉयल्सच्या नवीन व्यवस्थापनातील एका मालकाने गंभीरला सीईओ आणि मार्गदर्शकाच्या भूमिकेसह दोन ते तीन टक्के हिस्सा देऊ केला आहे'.  

राजस्थान रॉयल्सकडून प्रस्ताव आला असला तरी गौतम गंभीर सध्याच्या घडीला याला स्वीकार करू शकत नाही कारण तो सध्या भारतीय पुरुष क्रिकेट संघाचा हेड कोच आहे. सुप्रित कोर्टाच्या एका निर्णयानुसार जो लोढा कमिटीच्या शिफारशींवर आधारित आहे, त्यानुसार कोणतीही व्यक्ती एकाचवेळी आयपीएल फ्रेंचायझी आणि भारताच्या राष्ट्रीय संघात पद स्वीकारू शकत नाही. कारण यामुळे हितसंबंधांचा संघर्ष निर्माण होतो  

गौतम गंभीरला राजस्थान रॉयल्सकडून आलेला हा प्रस्ताव स्वीकार करायचा असेल तर त्याला भारताच्या मुख्य कोच पदाचा राजीनामा द्यावा लागेल. कारण गौतम गंभीरच्या भारतीय संघातील हेड कोच पदाचा कार्यकाळ हा 2027 च्या वनडे वर्ल्ड कपनंतर संपुष्टात येईल.   

सूत्रांच्या माहितीनुसार गौतम गंभीरने राजस्थान रॉयल्सने दिलेल्या या ऑफरवर कोणतीही टिपण्णी केलेली नाहीये. तसेच त्याने संकेत दिलेत की तो सध्या भारताचा हेड कोच म्हणून काम करण्यास कटिबद्ध आहे.   

