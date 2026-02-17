गौतम गंभीर टीम इंडियाचं हेड कोच पद सोडणार? वर्ल्ड कप सुरु असताना समोर आली मोठी अपडेट
T20 World Cup 2026 : सध्या भारत आणि श्रीलंका यांच्यात आयसीसी टी 20 वर्ल्ड कप 2026 ची स्पर्धा खेळवली जात आहे. ही स्पर्धा आता अतिशय रंगात येऊ लागली असून भारताने ग्रुप स्टेजमधील तीन सामने जिंकून सुपर 8 स्टेजमध्ये एंट्री केलीये. त्यामुळे आता टीम इंडिया वर्ल्ड कप ट्रॉफीच्या एक पाऊल जवळ गेली असल्याचं म्हणता येईल. मात्र अशातच क्रिकेट विश्वातून एक मोठी बातमी समोर येतेय.
Pooja Pawar | Feb 17, 2026, 10:37 AM IST
1/9
2/9
3/9
4/9
5/9
6/9
7/9
राजस्थान रॉयल्सकडून प्रस्ताव आला असला तरी गौतम गंभीर सध्याच्या घडीला याला स्वीकार करू शकत नाही कारण तो सध्या भारतीय पुरुष क्रिकेट संघाचा हेड कोच आहे. सुप्रित कोर्टाच्या एका निर्णयानुसार जो लोढा कमिटीच्या शिफारशींवर आधारित आहे, त्यानुसार कोणतीही व्यक्ती एकाचवेळी आयपीएल फ्रेंचायझी आणि भारताच्या राष्ट्रीय संघात पद स्वीकारू शकत नाही. कारण यामुळे हितसंबंधांचा संघर्ष निर्माण होतो
8/9
9/9