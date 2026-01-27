English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  Rajasthani Mutton Curry: घरच्या घरी असं बनवा अस्सल राजस्थानी मटन, रेसिपी ऐकूनच तोंडाला पाणी सुटेल!

Rajasthani Mutton Curry: घरच्या घरी असं बनवा अस्सल राजस्थानी मटन, रेसिपी ऐकूनच तोंडाला पाणी सुटेल!

Rajasthan Traditional Mutton Recipe: चमचमीत...झणझणीत...लज्जतदार...मसालेदार काही नॉनवेज बनवण्याचा विचार करत असाल, तर तुम्ही राजस्थानची स्पेशल मटन करी रेसिपी नक्की ट्राय करा. ही रेसिपी नेहमीच्या मटनाला एक वेगळी आणि आणखी चमचमीत चव देईल. राजस्थानी मटनाची ही रेसिपी तुम्ही कोणत्याही पार्टीसाठी बनवू शकता. राजस्थानी रेसिपी वापरून बनवलेल्या मटनाच्या फक्त सुगंधानेच सर्वांच्या तोंडाला पाणी सुटेल हे नक्की! काय आहे सोपी रेसिपी? लगेचच जाणून घ्या.   

Manali Sagvekar | Jan 27, 2026, 06:25 PM IST
1/8

राजस्थानी मटन

Rajasthani Mutton Curry

राजस्थान शहर पर्यटनासह तेथील लज्जतदार पदार्थांसाठीही प्रसिद्ध आहे. याच पदार्थांमध्ये एका अशा रेसिपीचा समावेश आहे जिचे नाव ऐकूनच अनेकांच्या तोंडाला पाणी सुटते. ती म्हणजे चमचमीत 'राजस्थानी मटन'. उद्या बुधवार आहे, त्यानिमित्ताने काही नॉनवेज बनवण्याचा विचार केला असेल तर ही सोपी रेसिपी नक्कीच ट्राय करा. हे मटन खाल्ल्यानंतर घरचे इतके खुश होतील की, ही तुमची सिग्नेचर रेसिपी बनेल आणि सर्वजण भरभरून कौतुक करतील.   

2/8

राजस्थानी मटन बनवण्यासाठी आवश्यक साहित्य

Rajasthani Mutton Curry

500 ग्रॅम मटन, 4 मध्यम आकाराचे कांदे, 1 अख्खा लसूण, 2 हिरव्या मिरच्या, 1 इंच लांबीचा आल्याचा तुकडा, पाव वाटी तेल, कप दही, लाल मिरचीची पेस्ट, 1 टी स्पून मीठ, दीड टीस्पून लाल तिखट, 1 टेबल स्पून धणे पावडर, पाव टी स्पून हळद.   

3/8

खडे मसाले

Rajasthani Mutton Curry

तसेच काही खडे मसालेही आवश्यक आहेत- 2 मोठी वेलची, 2 हिरवी (लहान) वेलची, 1-2 दानचीनीचे तुकडे, 10 काळी मिरीचे दाणे, अर्धा चमचा शाही जिरे, 4 लवंगच्या काड्या, 2 तमालपत्र , चिमुटभर कुटलेली जावित्री. याचसोबत चौथ चमचा गरम मसाला, 1 चमचा जिरे पूड, गरम पाणी आणि बारीक चिरलेली कोथिंबीर.   

4/8

कांदे चौकोनी आकारात चिरा

Rajasthani Mutton Curry

आता सर्वप्रथम दोन कांदे चौकोनी आकारात चिरून घ्या. चिरलेला कांदा आलं, लसूण आणि हिरवी मिरचीसह मिक्सरच्या सहाय्याने बारीक वाटून घ्या. पेस्ट तयार करा.   

5/8

खडे मसाले जाडसर कुटा

Rajasthani Mutton Curry

यानंतर मटन स्वच्छ पाण्याने धुवून घ्या. थोड्या तेलामध्ये हे मटन परता, काहीवेळ शिजू द्या. नंतर लहान कुकरमध्ये गरम तेलात जिरे आणि तमालपत्र घालून फोडणी तडतडू द्या. परता. खड्या मसाल्यांना जाडसर कुटून तेही फोडणीमध्ये घाला.   

6/8

मध्यम आचेवर छान भाजा

Rajasthani Mutton Curry

काहीवेळाने त्यात बारीक चिरलेला कांदा, लाल मिरचीची पेस्ट, आलं-लसूण आणि मिरचीची पेस्ट घाला. चांगले भाजा. आता त्यात मटन घालून परता. संपूर्ण पेस्ट आणि मसाले मटनाच्या प्रत्येक तुकड्याला लागू द्या. मध्यम आचेवर छान भाजा. शिजू द्या.   

7/8

अॅल्यूमिनिअमचा कुकर

Rajasthani Mutton Curry

मसाले भाजताना त्यातील नैसर्गिक तेल आणि पाणी बाहेर येते. जोवर हे पाणी सुकत नाही तोवर मटन आणि मसाले परतत रहा. महत्त्वाचे म्हणजे मटन बनवण्यासाठी स्टीलच्या कुकरचा वापर न करता अॅल्यूमिनिअमच्या कुकरचा वापर केल्यास येणारी चव काही वेगळीच असते.   

8/8

सर्व्ह करा

Rajasthani Mutton Curry

आता मटन सुकले असल्यास त्यात गरम पाणी घालून पुन्हा एकदा 2 मिनिटे परतून घ्या. त्यात दही घाला, एकत्र करा. पुन्हा एकदा गरम पाणी घालून कुकरमध्ये घालून झाकण लावा. 5-6 शिट्ट्या होऊ द्या. यानंतर गरमा गरम चमचमीत झणझणीत राजस्थानी मटन कोथिंबीरीने सजवा आणि तांदळाच्या लुसलुशीत भाकरीसह सर्व्ह करा.   

