Rajasthani Mutton Curry: घरच्या घरी असं बनवा अस्सल राजस्थानी मटन, रेसिपी ऐकूनच तोंडाला पाणी सुटेल!
Rajasthan Traditional Mutton Recipe: चमचमीत...झणझणीत...लज्जतदार...मसालेदार काही नॉनवेज बनवण्याचा विचार करत असाल, तर तुम्ही राजस्थानची स्पेशल मटन करी रेसिपी नक्की ट्राय करा. ही रेसिपी नेहमीच्या मटनाला एक वेगळी आणि आणखी चमचमीत चव देईल. राजस्थानी मटनाची ही रेसिपी तुम्ही कोणत्याही पार्टीसाठी बनवू शकता. राजस्थानी रेसिपी वापरून बनवलेल्या मटनाच्या फक्त सुगंधानेच सर्वांच्या तोंडाला पाणी सुटेल हे नक्की! काय आहे सोपी रेसिपी? लगेचच जाणून घ्या.
Manali Sagvekar | Jan 27, 2026, 06:25 PM IST
1/8
राजस्थानी मटन
राजस्थान शहर पर्यटनासह तेथील लज्जतदार पदार्थांसाठीही प्रसिद्ध आहे. याच पदार्थांमध्ये एका अशा रेसिपीचा समावेश आहे जिचे नाव ऐकूनच अनेकांच्या तोंडाला पाणी सुटते. ती म्हणजे चमचमीत 'राजस्थानी मटन'. उद्या बुधवार आहे, त्यानिमित्ताने काही नॉनवेज बनवण्याचा विचार केला असेल तर ही सोपी रेसिपी नक्कीच ट्राय करा. हे मटन खाल्ल्यानंतर घरचे इतके खुश होतील की, ही तुमची सिग्नेचर रेसिपी बनेल आणि सर्वजण भरभरून कौतुक करतील.
2/8
राजस्थानी मटन बनवण्यासाठी आवश्यक साहित्य
3/8
खडे मसाले
4/8
कांदे चौकोनी आकारात चिरा
5/8
खडे मसाले जाडसर कुटा
6/8
मध्यम आचेवर छान भाजा
7/8