/मुघलांनी वारंवार हल्ले केले पण जिंकता नाही आला; 26 वर्षे मराठा साम्राज्याची राजधानी असलेला किल्ला, सांगतो युद्धनीतीची गोष्ट!

राजगडाचे सर्वात लक्षवेधी वैशिष्ट्य म्हणजे त्याची मजबूत संरक्षणरचना. मुघल आणि आदिलशाही सैन्याने किल्ल्यावर अनेकदा हल्ले केले, मात्र त्यांना राजगड जिंकता आला नाही.
सह्याद्रीच्या पर्वतरांगांमध्ये उभा असलेला राजगड किल्ला हा केवळ पर्यटनस्थळ नाही, तर मराठा साम्राज्याच्या उभारणीचा महत्त्वाचा साक्षीदार आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी 1647 मध्ये मुरुंबदेव नावाचा हा किल्ला ताब्यात घेतल्यानंतर त्याचा मजबूत गड म्हणून विकास केला.
पुढील 26 वर्षांहून अधिक काळ राजगड हा मराठा साम्राज्याची पहिली राजधानी आणि प्रशासन व लष्करी नियोजनाचे महत्त्वाचे केंद्र राहिला. 1674 मध्ये राजधानी रायगडावर हलवण्यात आली. विशेष म्हणजे मुघल आणि आदिलशाही सैन्याने अनेकदा प्रयत्न करूनही राजगड जिंकता आला नाही.
राजगडाचे जुने नाव मुरुंबदेव होते. 1647 मध्ये शिवाजी महाराजांनी हा किल्ला ताब्यात घेतला. त्यानंतर त्याचे महत्त्व केवळ एका डोंगरी किल्ल्यापुरते राहिले नाही. किल्ल्याची संरक्षणव्यवस्था मजबूत करण्यात आली आणि तो स्वराज्याच्या विस्तारासाठी महत्त्वाचा आधार बनला. महाराष्ट्र पर्यटन विभागाच्या माहितीनुसार, राजगड समुद्रसपाटीपासून सुमारे 1,376 मीटर उंचीवर आहे. सह्याद्रीतील त्याचे भौगोलिक स्थान आणि नैसर्गिक संरक्षण यामुळे तो रणनीतीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा ठरला.
राजगडावर ताबा मिळवल्यानंतर तो मराठा साम्राज्याची पहिली राजधानी बनला. 1674 मध्ये राजधानी रायगडावर हलवली जाईपर्यंत 26 वर्षांहून अधिक काळराजगड हा प्रशासन, लष्करी नियोजन आणि महत्त्वाच्या निर्णयांचे केंद्र होता. त्यामुळे राजगडाचा इतिहास केवळ युद्धांशी जोडलेला नाही; स्वराज्याची प्रशासकीय आणि लष्करी घडी बसवण्यातही या किल्ल्याची भूमिका महत्त्वाची होती.
राजगडाचे सर्वात लक्षवेधी वैशिष्ट्य म्हणजे त्याची मजबूत संरक्षणरचना. मुघल आणि आदिलशाही सैन्याने किल्ल्यावर अनेकदा हल्ले केले, मात्र त्यांना राजगड जिंकता आला नाही, अशी महाराष्ट्र पर्यटन विभागाची माहिती आहे. उंच डोंगरावरील स्थान, तटबंदी आणि विविध संरक्षणरचना यामुळे थेट आक्रमण करणे अवघड होते. त्यामुळे राजगड हा स्वराज्याच्या संरक्षणव्यवस्थेतील महत्त्वाचा मजबूत दुवा ठरला.
किल्ल्यावर पद्मावती, संजीवनी आणि सुवेळा अशा तीन प्रमुख माच्या आहेत. त्याशिवाय मध्यभागी बालेकिल्ला आहे. संजीवनी माचीवरील बहुस्तरीय तटबंदी विशेष उल्लेखनीय आहे. पद्मावती माचीवर मंदिर, तलाव आणि राजवाड्याचे अवशेष आढळतात. सुवेळा माची आणि बालेकिल्ला किल्ल्याच्या भौगोलिक व संरक्षणात्मक वैशिष्ट्यांना अधिक उठाव देतात. या रचनेतून राजगडाची संरक्षणनीती किती विचारपूर्वक आखण्यात आली होती, याची कल्पना येते.
राजगडाचा संबंध छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या कुटुंबाच्या इतिहासाशीही आहे. छत्रपती राजाराम महाराजांचा जन्म राजगडावर झाला, तर शिवाजी महाराजांच्या पत्नी सईबाई यांचे निधनही याच किल्ल्यावर झाले. 1664 च्या सुरत मोहिमेनंतर मिळालेली संपत्ती राजगडावर सुरक्षित ठेवण्यात आल्याची नोंदही महाराष्ट्र पर्यटन विभागाच्या माहितीत आहे. शिवाजी महाराजांनी अनेक लष्करी मोहिमांच्या नियोजनासाठी या किल्ल्याचा वापर केला.
1665 मध्ये मुघल सरदार जयसिंह प्रथम यांच्यासोबत झालेल्या पुरंदरच्या तहाच्या वेळी शिवाजी महाराजांकडे राहिलेल्या 12 किल्ल्यांमध्ये राजगडाचा समावेश होता.यावरून त्या काळातील राजगडाचे रणनीतिक महत्त्व स्पष्ट होते. पुढे 1674 मध्ये राजधानी रायगडावर हलवण्यात आली आणि त्याच वर्षी रायगडावर शिवाजी महाराजांचा राज्याभिषेक झाला. त्यामुळे राजगड हा स्वराज्याच्या प्रारंभीच्या राजधानीचा, तर रायगड पुढील राजकीय-साम्राज्यिक केंद्राचा महत्त्वाचा टप्पा ठरला.
आज राजगड इतिहासप्रेमी आणि ट्रेकिंग करणाऱ्यांसाठी महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या ठिकाणांपैकी एक आहे. गुञ्जवणे मार्ग लोकप्रिय असून पद्मावती माचीपर्यंत पोहोचता येते; पाली मार्ग अधिक आव्हानात्मक मानला जातो. गडावरील माच्या, बालेकिल्ला, तटबंदी आणि सह्याद्रीचे विहंगम दृश्य पर्यटकांना आकर्षित करतात. महाराष्ट्र पर्यटन विभाग राजगडाला इतिहास, साहस आणि निसर्ग यांचा संगम मानतो. त्यामुळे ‘26 वर्षे राजधानी राहिलेला आणि शत्रूच्या अनेक हल्ल्यांनाही तोंड देणारा राजगड’ हा महाराष्ट्राच्या इतिहासातील एक महत्त्वाचा वारसा आहे.