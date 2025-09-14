English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'दारुच्या नशेत बुडून मध्यरात्री 3 वाजेपर्यंत माझ्यासमोर...', रजनीकांत यांनी दिग्गज दिग्दर्शकाबद्दल केला धक्कादायक खुलासा

अर्धी बाटली प्यायल्यानंतर त्याने दिलेला परफॉर्मन्स कधीही विसरता येणार नाही. तो पहाटे 3 वाजेपर्यंत नाचला असं रजनीकांत यांनी सांगितलं

Shivraj Yadav | Sep 14, 2025, 08:17 PM IST
दाक्षिणात्य सुपरस्टार रजनीकांत यांनी नुकतीच चेन्नई येथे दिग्गज संगीतकार इलैयाराजा यांच्या 50 व्या सुवर्ण महोत्सवी समारंभात हजेरी लावली. यावेळी रजनीकांत आणि इलैयाराजा यांनी एक हलकाफुलका क्षण शेअर केला.   

या संगीतकाराच्या चित्रपटसृष्टीतील पाच दशकं पूर्ण झाल्याचं औचित्य साधणाऱ्या या कार्यक्रमात रजनीकांत यांनी त्यांच्या लहानपणातील एका मजेदार घटनेची आठवण करून दिली, ज्यामुळे एकच हशा पिकला.   

स्टेजवर बोलताना इलैयाराजा यांनी खुलासा केला की, रजनीकांत यांनी कार्यक्रमाच्या दोन दिवस आधी त्यांना फोन केला होता, आणि ते त्यांचे जुने साहसी किस्से सांगतील असं म्हटलं होतं.   

"त्याने मला दोन दिवसांपूर्वी फोन केला आणि म्हणाला, की आपण काय केलं आहे ते सर्व उघड करणार. एकदा, आम्ही दारू पिण्यासाठी बसलो होतो. त्याने मला नंतर विचारलं की. मी काही केल्याचं तुला आठवतंय का? मग तो म्हणाला, तू अर्धी बाटली बिअर प्यायलास आणि एखाद्या अभिनेत्याप्रमाणे नाचलास," असा खुलासा इलैयाराजा यांनी केला.   

हा क्षण रजनीकांत यांना चुकवायचा नव्हता. त्यामुळे ते स्टेजवर धावत आले आणि सगळा किस्सा सांगितला. रजनीकांत यांनी जॉनी नावाच्या चित्रपटाच्या शूटिंग दरम्यान ते आणि दिग्दर्शक महेंद्रन दारू पित होते आणि इलैयाराजा यांना आमंत्रित करण्याचा निर्णय कसा घेतला याची आठवण सांगितली.   

"अर्धी बाटली प्यायल्यानंतर त्याने दिलेला परफॉर्मन्स कधीही विसरता येणार नाही. तो पहाटे 3 वाजेपर्यंत नाचला. मग, जेव्हा महेंद्रनने चित्रपटाच्या संगीताबद्दल विचारले तेव्हा तो म्हणाला, फक्त शांत बसा आणि नायिकांबद्दल गप्पा मारा," असा खुलासा रजनीकांत यांनी केला.  

रजनीकांत आणि इलैयाराजा यांचं नाते अनेक दशकांपासून आहे, संगीतकाराने सुपरस्टारच्या चित्रपटांसाठी असंख्य हिट गाणी तयार केली आहेत.   

कार्यक्रमात रजनीकांत यांनी त्यांच्या दीर्घ सहवासाबद्दल बोलताना म्हटले, "मी नेहमीच इलैयाराजा यांना 'स्वामी' म्हणतो. ते एक अद्भुत आणि असाधारण व्यक्ती आहेत. 70, 80 किंवा 90 च्या दशकात त्यांनी संगीतबद्ध केलेली गाणी जरी आज चित्रपटात टाकली तरी ती हिट होतील. मी त्यांना एक महान माणूस म्हणून पाहतो. या 50 वर्षांत मी त्यांच्यासोबत अनेक वेळा काम केले आहे."  

कुलीमध्ये शेवटचे दिसलेले रजनीकांत पुढील वर्षी जेलर 2 मध्ये दिसणार आहेत. हा चित्रपट नेल्सन दिलीपकुमार दिग्दर्शित करणार आहेत.  

