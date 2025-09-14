'दारुच्या नशेत बुडून मध्यरात्री 3 वाजेपर्यंत माझ्यासमोर...', रजनीकांत यांनी दिग्गज दिग्दर्शकाबद्दल केला धक्कादायक खुलासा
अर्धी बाटली प्यायल्यानंतर त्याने दिलेला परफॉर्मन्स कधीही विसरता येणार नाही. तो पहाटे 3 वाजेपर्यंत नाचला असं रजनीकांत यांनी सांगितलं
Shivraj Yadav | Sep 14, 2025, 08:17 PM IST
"त्याने मला दोन दिवसांपूर्वी फोन केला आणि म्हणाला, की आपण काय केलं आहे ते सर्व उघड करणार. एकदा, आम्ही दारू पिण्यासाठी बसलो होतो. त्याने मला नंतर विचारलं की. मी काही केल्याचं तुला आठवतंय का? मग तो म्हणाला, तू अर्धी बाटली बिअर प्यायलास आणि एखाद्या अभिनेत्याप्रमाणे नाचलास," असा खुलासा इलैयाराजा यांनी केला.
कार्यक्रमात रजनीकांत यांनी त्यांच्या दीर्घ सहवासाबद्दल बोलताना म्हटले, "मी नेहमीच इलैयाराजा यांना 'स्वामी' म्हणतो. ते एक अद्भुत आणि असाधारण व्यक्ती आहेत. 70, 80 किंवा 90 च्या दशकात त्यांनी संगीतबद्ध केलेली गाणी जरी आज चित्रपटात टाकली तरी ती हिट होतील. मी त्यांना एक महान माणूस म्हणून पाहतो. या 50 वर्षांत मी त्यांच्यासोबत अनेक वेळा काम केले आहे."
