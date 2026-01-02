English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Rajmata Jijau Jayanti Wishes: राजमाता जिजाऊसाहेब भोसले यांना जयंतीनिमित्त मानाचा मुजरा

Rajmata Jijau Jayanti Wishes: राजमाता जिजाऊसाहेब भोसले यांना जयंतीनिमित्त मानाचा मुजरा

राजमाता जिजाबाई शहाजी भोसले ह्या मराठा साम्राज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आई होत्या. त्यांना राजमाता, राष्ट्रमाता, जिजाबाई किंवा जिजाऊ म्हणून संबोधले जाते. सिंदखेडचे लखुजी जाधव हे जिजाबाईंचे वडील व आईचे नाव म्हाळसाबाई होते. धव हे देवगिरीच्या यादव घराण्याचे वंशज होते. डिसेंबर इ.स. १६०५ मध्ये जिजाबाईंचा शहाजीराजांशी दौलताबाद येथे विवाह झाला.  जिजाबाई त्यांच्या सद्गुण, शौर्य आणि दूरदृष्टीसाठी ओळखल्या जात होत्या. त्या एक कुशल घोडेस्वार देखील होत्या. त्या अत्यंत कुशलतेने तलवार चालवू शकत होत्या.

Dakshata Thasale | Jan 02, 2026, 03:17 PM IST
twitter
1/8

राजमाता जिजाऊसाहेब भोसले यांना जयंतीनिमित्त मानाचा मुजरा

twitter
2/8

मराठा मातीत ज्याने केला गनिमी कावा, तो एकच होता राजमाता जिजाऊंचा छावा, सांभाळले तिने सर्वांना मायेने आणि प्रेमाने, स्वराज्य उभे राहिले तिच्याच आशीर्वादाने, जिजाऊ जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा!

twitter
3/8

स्वराज्याचा जिने घडविला विधाता, धन्य ती स्वराज्य जननी जिजामाता, राजमाता जिजाऊ जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा!

twitter
4/8

 तुम्ही नसता तर नसते झाले शिवराय अन शंभू छावा, तुमच्या शिवाय नसता मिळाला आम्हांला स्वराज्याचा ठेवा,जिजाऊ जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा!   

twitter
5/8

मुजरा माझा माता जिजाऊला, त्यांनी घडवले शूर शिवबाला, ती होती साक्षात आई भवानी, तिच्या पोटी जन्मला शूर शिवाजी.. जय जिजाऊ! जय शिवराय!  

twitter
6/8

हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक, छत्रपती शिवाजी महाराजांना, घडवणार्‍या राजमाता जिजाऊंना, जयंती निमित्त मानाचा मुजरा!

twitter
7/8

जिजाऊची गौरव गाथा, तिच्या चरणी माझा माथा, स्वराज्य प्रेरिक राजमाता, राष्ट्रमाता माँसाहेब जिजाऊ, यांना विनम्र अभिवादन, जय जिजाऊ! जय शिवराय!

twitter
8/8

जननी मराठा साम्राज्याची, सारूनी बाजूस राजघराणी, जनतेच्या साऱ्या न्यायाखातर, लढा लढविली ही रणरागिणी, जिजाऊ जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा!

twitter
