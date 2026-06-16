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Rajmata Jijau Punyatithi 2026 : रचली स्वराज्याची गाथा... राजमाता जिजाऊ माँ साहेबांना पुण्यतिथीनिमित्त मानाचा मुजरा

Written ByDakshata Thasale-Ghosalkar
Published: Jun 16, 2026, 07:22 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 07:22 PM IST
 राजमाता जिजाऊ पुण्यतिथी ही दरवर्षी 17 जून रोजी साजरी केली जाते. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मातोश्री, राजमाता माँसाहेब जिजाऊ (जिजाबाई) यांचे 17 जून 1674 रोजी रायगडावरील पाचाड येथे निधन झाले होते. मराठा साम्राज्याची पायाभरणी करण्यात आणि शिवरायांच्या मनात स्वराज्याचे बीज रोवण्यात त्यांचा मोलाचा वाटा होता. जिजाऊंना मानाचा मुजरा. 

Rajmata Jijau Punyatithi 2026 : राजमाता जिजाऊ पुण्यतिथी ही दरवर्षी 17 जून रोजी साजरी केली जाते. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मातोश्री, राजमाता माँसाहेब जिजाऊ (जिजाबाई) यांचे 17 जून 1674 रोजी रायगडावरील पाचाड येथे निधन झाले होते. मराठा साम्राज्याची पायाभरणी करण्यात आणि शिवरायांच्या मनात स्वराज्याचे बीज रोवण्यात त्यांचा मोलाचा वाटा होता. जिजाऊंना मानाचा मुजरा. 

Rajmata Jijau Punyatithi 20261/9

"रचली स्वराज्याची गाथा, दैवत असे ती राजमाता... राजमाता जिजाऊ माँसाहेबांना पुण्यतिथीनिमित्त विनम्र अभिवादन!"

 

Rajmata Jijau Punyatithi 20262/9

"ज्यांच्या प्रेरणेने उजळली स्वराज्यज्योती, ज्या माऊलीने घडवले श्री शिवछत्रपती, अशा राजमाता जिजाऊंना मानाचा मुजरा!"

 

Rajmata Jijau Punyatithi 20263/9

"जिजाऊ तुम्ही नसता, तर नसते दिसले विजयाचे सोहळे... एका सामान्य मुलाला 'रयतेचा राजा' बनवणाऱ्या राजमाता जिजाऊंना कोटी कोटी प्रणाम!"

 

Rajmata Jijau Punyatithi 20264/9

"मुजरा माझा माता जिजाऊंना, जिने घडविला शूर शिवबाला... धन्य ती स्वराज्य जननी जिजामाता!"

 

Rajmata Jijau Punyatithi 20265/9

"स्वराज्याचा मूलमंत्र देणाऱ्या आणि स्त्रीच्या निर्धारी व खंबीर रूपाचे मूर्तीमंत उदाहरण असणाऱ्या राजमाता जिजाऊंना शतशः नमन!"

 

Rajmata Jijau Punyatithi 20266/9

जय जिजाऊ ! जय शिवराय ! राजमाता जिजाऊ मासाहेबांना पुण्यतिथीनिमित्त विनम्र अभिवादन!

 

Rajmata Jijau Punyatithi 20267/9

महाराष्ट्राच्या मातीमध्ये रोवलेली, पहार काढून ज्या माऊलीने, गुलामगिरीच्या छाताडावर प्रहार केला,  त्या थोर राजमाता जिजाऊ मांसाहेबांना, पुण्यतिथीनिमित्त विनम्र अभिवादन!

राज्याचा जिने घडविला विधाता, धन्य ती स्वराज्य जननी जिजामाता, राजमाता जिजाऊ मासाहेबांना, पुण्यतिथीनिमित्त विनम्र अभिवादन!

 

Rajmata Jijau Punyatithi 20268/9

महाराष्ट्राच्या मातीमध्ये रोवलेली, पहार काढून ज्या माऊलीने, गुलामगिरीच्या छाताडावर प्रहार केला,  त्या थोर राजमाता जिजाऊ मांसाहेबांना, पुण्यतिथीनिमित्त विनम्र अभिवादन!

 

Rajmata Jijau Punyatithi 20269/9

ज्यांच्या प्रेरणेने उजळली स्वराज्यज्योती, ज्या माऊलीने घडवले श्री शिवछत्रपती, अशा राजमाता जिजाऊ मांसाहेबांना, पुण्यतिथीनिमित्त विनम्र अभिवादन!

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