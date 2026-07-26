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'आता फक्त पाकव्याप्त काश्मीरवर...', कारगिल विजय दिनाच्या दिवशी शेजारी देशाला भारताचा पुन्हा इशारा

Written ByNeha Choudhary
Published: Jul 26, 2026, 04:11 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 04:11 PM IST

कारगिल विजय दिनाच्या दिवशी भारताने पाकिस्तानला पुन्हा एकदा इशारा दिला आहे. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी पाकिस्तानवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. 

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कारगिल दिनानिमित्त संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी द्रासला इथे भेट दिली. यावेळी त्यांनी कारगिल युद्ध स्मारकावर शहीद जवानांना आदरांजली वाहिली. यावेळी राजनाथ सिंह यांच्यासोबत लडाखचे नायब राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना उपस्थितीत होते. 

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कारगिल विजय दिनानिमित्त राजनाथ सिंह यांनी स्पष्टपणे सांगितलं की, पाकव्याप्त काश्मीर वगळता इतर कोणत्याही विषयावर पाकिस्तानसोबत चर्चा होणार नाही. PoK हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे, ज्यावर पाकिस्तानने बेकायदेशीरपणे कब्जा केलाय.

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 ते पुढे म्हणाले की, दहशतवादाच्या माध्यमातून भारताला धमकावण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांतं काय होईल, हे ऑपरेशन सिंदूरने दाखवून दिलंय. 

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ते म्हणाले की, पाकिस्तानच्या प्रत्येक कुरापतीला त्याच्या कल्पनेपलीकडच्या पद्धतीने प्रत्युत्तर देण्यास भारत सक्षम आहे. एकीकडे भारत विकास, नवोपक्रम आणि नवीन तंत्रज्ञानाचा पाठपुरावा करतोयतर दुसरीकडे पाकिस्तान दहशतवाद आणि घुसखोरीला कवटाळून बसला आहे. जर पाकिस्तानने भारताच्या शांतता आणि प्रगतीमध्ये अडथळा आणला, तर त्याला सडेतोड प्रत्युत्तर देण्यात येईल. 

 

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त्यांनी यावेळी पाकिस्तानला स्पष्ट इशार दिला की, पाकिस्तानसोबत चर्चा केवळ पाकव्याप्त काश्मीरच्या (PoK) मुद्द्यावरच होणार आहे. त्यांनी पुनरुच्चार केलाय की, पाकव्याप्त काश्मीर हा भारताचाच एक भाग असून त्यावर पाकिस्तानने बेकायदेशीरपणे कब्जा केलाय.

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संरक्षण मंत्र्यांनी ऑपरेशन सिंदूरचा उल्लेख करत म्हणाले की, या ऑपरेशनदरम्यान भारतीय सैन्याने दहशतवादी आणि त्यांच्या समर्थकांना असे जबरदस्त प्रत्युत्तर दिलेय जे ते कधीही विसरता येणार नाही.

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भारताच्या सार्वभौमत्वाला धोका निर्माण करण्याच्या कोणत्याही कुटील प्रयत्नाचा हाच परिणाम होईल, असा इशारा दिला आहे. भारतीय लष्कर कोणत्याही आव्हानाला सामोरे जाण्यासाठी पूर्णपणे सज्ज असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितलं. 

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 ते म्हणाले की, कारगिलच्या शूर सैनिकांचे शौर्य आणि बलिदान आजही संपूर्ण सैन्याला आणि देशाला प्रेरणा देते. त्यांच्या शौर्यामुळेच देशातील जनता सुरक्षित आणि निर्भयपणे आपली स्वप्ने साकार करु शकत आहेत. संपूर्ण देशाला कारगिल विजयाचा अभिमान आहे पण आपण हेही विसरता कामा नये की देशासमोर अजूनही सुरक्षेची आव्हाने आहेत.

TAGS:
Rajnath Singh
Kargil Vijay Diwas
india
Pakistan

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