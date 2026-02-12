English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Rajpal Yadav Net Worth: कितवी शिकलाय राजपाल यादव? कोट्यवधीची प्रॉपर्टी असूनही तुरुंगात का?

Rajpal Yadav Networth: राजपाल यादव हा बॉलीवूडमधील प्रसिद्ध विनोदी अभिनेता आहे. सध्या तो एका चेक बाऊन्स प्रकरणामुळे चर्चेत आहे.

Pravin Dabholkar | Feb 12, 2026, 07:57 PM IST
1/9

Rajpal Yadav Networth: राजपाल यादव हा बॉलीवूडमधील प्रसिद्ध विनोदी अभिनेता आहे. सध्या तो एका चेक बाऊन्स प्रकरणामुळे चर्चेत आहेत. मागील आठवड्यात त्यांना अटक झाली आणि सहा महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुरू आहे. त्यांच्या जामीन अर्जाची सुनावणी २ फेब्रुवारीला होणार आहे.

2/9

चेक बाऊन्स प्रकरण

करोडोंच्या मालमत्तेच्या मालक असूनही त्यांना तुरुंगात जावे लागले, कारण 9 करोड रुपयांच्या चेक बाऊन्स प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाने अतिरिक्त वेळ देण्याची विनंती फेटाळली. त्यामुळे त्यांनी तिहार जेलमध्ये आत्मसमर्पण केले. जेलमध्ये जाण्यापूर्वी त्यांनी सांगितले की, "माझ्याकडे पैसे नाहीत, मी काय करू? दुसरा मार्ग दिसत नाही."

3/9

का भोगतोय तुरुंगवास?

9 करोड रुपयांच्या चेक बाऊन्समुळे न्यायालयाने त्यांना दोषी ठरवले. याशिवाय, ऑगस्ट 2024 मध्ये सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाने त्यांच्या उत्तर प्रदेशातील शाहजहानपूर येथील वारसाहक्काच्या मालमत्तेवर 11 करोड रुपयांच्या कर्जामुळे सील लावले. अशा आर्थिक अडचणींमुळे श्रीमंत असूनही त्यांना तुरुंगात जावे लागले. 

4/9

किती आहे नेटवर्थ?

राजपाल यादवांची एकूण संपत्ती सुमारे 80 करोड रुपये आहे, असे मनीमिंटच्या अहवालात म्हटले आहे. त्यांची मुख्य कमाई चित्रपटांमधून होते, त्याशिवाय ब्रँड प्रमोशन, जाहिराती, स्टेज शो आणि मालमत्ता गुंतवणुकीतूनही पैसे मिळतात. ते बॉलीवूडसोबत प्रादेशिक चित्रपटांतही काम करतात. त्यांच्या करिअरमध्ये अनेक यशस्वी भूमिका आहेत, ज्यामुळे त्यांची आर्थिक स्थिती मजबूत झाली.

5/9

कशी होते कमाई?

प्रत्येक चित्रपटासाठी तो 1 ते 2 करोड रुपये घेतो तर मोठ्या प्रोजेक्टसाठी ३ करोडांपर्यंत. ब्रँड एंडोर्समेंटसाठी प्रति प्रोजेक्ट 1 करोड रुपये मागतात. स्टेज शो किंवा इव्हेंटसाठी 10 ते 15 लाख रुपये कमावतो. त्यामुळे त्याचे सरासरी मासिक उत्पन्न 30 ते 35 लाख रुपये आहे, तर वार्षिक कमाई 4 ते 7 करोड रुपयांपर्यंत जाते.

6/9

प्रॉपर्टी कुठेय?

त्यांच्या मालमत्तांमध्ये मध्य प्रदेशातील रतिक्हेडा गावातील 5000 चौरस फूटांचे घर आहे, ज्याची किंमत सुमारे ३० लाख रुपये आहे. तसेच, 2.2 हेक्टर शेतीची जमीन आहे, जी 40 लाख रुपयांची आहे. उत्तर प्रदेशातील शाहजहानपूरमध्ये सेठ एन्क्लेव्ह कॉलनीत वडिलोपार्जित मालमत्ता आहे, जी त्यांच्या वडील नौरंग यादव यांची आहे. ही मालमत्ता कर्जामुळे सील झाली आहे.

7/9

कोणी दिला पाठींबा?

वैयक्तिक जीवनात त्यांची माहिती मर्यादित आहे, मुख्यतः कुटुंब आणि वडिलांशी संबंधित. अनेक सेलिब्रिटींनी त्यांना पाठिंबा दिला आहे, जसे सलमान खान, अजय देवगन, वरुण धवन, सोनू सूद आणि गुरमीत चौधरी यांनी सार्वजनिक समर्थन केले. गायक मीका सिंह आणि गुरु रंधावा यांनी आर्थिक मदत देऊ केली, तर अनूप जलोटा यांनी मोठी रक्कम दान करण्याचे सांगितले. त्यांच्या आगामी चित्रपटांमध्ये 'भूत बंगला' (10 एप्रिल 2026 रोजी रिलीज होणारा हॉरर-कॉमेडी) आणि अक्षय कुमारसोबत 'वेलकम टू द जंगल' आहेत. 

8/9

राजपाल यादवचे शिक्षण

उत्तर प्रदेशातील शाहजहांपूर जिल्ह्यातील रहिवासी असलेल्या राजपाल यादवने आपले शालेय शिक्षण येथेच पूर्ण केले. त्याने दहावी आणि बारावीचे शिक्षण त्याच्या मूळ जिल्ह्यातच पूर्ण केले. शालेय शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर त्याने उच्च शिक्षण घेतले. त्याने बरेलीतील रोहिलखंड विद्यापीठातून राज्यशास्त्र आणि हिंदी साहित्यात पदवी प्राप्त केली. हाच तो काळ होता जेव्हा त्याची अभिनयाची आवड वाढत होती.

9/9

शिक्षणातून व्यवसायाकडे

राजपाल यादवने आपल्या छंदाचे व्यवसायात रूपांतर करण्याचा निर्णय घेतला. हे साध्य करण्यासाठी, त्याने प्रथम लखनऊमधील भारतेंदु नाट्य अकादमीमधून दोन वर्षांचा अभिनय डिप्लोमा पूर्ण केला. त्यानंतर, तो दिल्लीला गेला आणि अभिनयाची प्रतिष्ठित संस्था असलेल्या नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (NSD) मध्ये प्रवेश घेतला. त्याने 1994 ते 1997 दरम्यान तेथे औपचारिकपणे अभिनयाचा अभ्यास केला. त्याच्या वर्गातील इतर अनेक कलाकार देखील चित्रपट उद्योगात नाव कमवत आहेत.

