  • इतिहासाची पुनरावृत्ती; शरद पवारांसाठी उद्धव ठाकरेंनी असं काय केलं की झाली बाळासाहेबांची आठवण

इतिहासाची पुनरावृत्ती; शरद पवारांसाठी उद्धव ठाकरेंनी असं काय केलं की झाली बाळासाहेबांची आठवण

Sharad Pawar Balasaheb Thackeray : 20 वर्षांनंतर महाराष्ट्रासह देशात एका राजकीय घटनेची पुनरावृत्ती. शिवसेना आणि राष्ट्रवादीमध्ये पूर्ण झालं एक वर्तुळ. काय आहे तो क्षण? राज्यसभा निवडणुकीच्या निमित्तानं जाणून घ्या.

Sayali Patil | Mar 04, 2026, 08:42 PM IST
1/9

महाराष्ट्र

rajya sabha election 2026 sharad pawar mva balasaheb thackeray shivsena ncp

Sharad Pawar Balasaheb Thackeray : महाराष्ट्रच नव्हे, तर देशाचं राजकारण कोळून प्यायलेला नेता अशी ओळख असणारे शरद पवार वयाच्या 85 व्या वर्षी पुन्हा एकदा राज्यसभेवर जाण्यासाठी सज्ज झाले आहेत. वाढतं वय आणि प्रकृती या कारणांमुळं गेल्या काही दिवसांपासून शरद पवार राजकारणातून काढता पाय घेणार का? अशा आशयाचे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले. मात्र, मविआकडून अधिकृतपणे शरद पवार यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब झाल्यानं राजकारणापासून हा नेता कधीच दुरावणार नाही हे स्पष्ट झालं.   

2/9

शरद पवार

rajya sabha election 2026 sharad pawar mva balasaheb thackeray shivsena ncp

महाराष्ट्र विधानसभेत प्रथमच आमदार म्हणून निवडून आल्यापासून आतापर्यंत शरद पवारांच्या राजकीय कारकिर्दीकडे पाहिलं असता त्यांच्या कामाची व्याप्ती लक्षात येते. राजकारण, राजकीय समीकरणं, राजकारणातील मैत्री आणि शत्रुत्वं असं सारंकाही त्यांनी पाहिलं. सत्ता मिळताना, सत्ता जाताना पाहिली, मात्र, शरद पवार नावाचा हा वटवृक्ष तेव्हाही या वर्तुळात पाय घट्ट रोवून उभा राहिला आणि आजही या वटवृक्षाची पकड तितकीच भक्कम आहे असं म्हणायला हरकत नाही.   

3/9

राज्यसभा

rajya sabha election 2026 sharad pawar mva balasaheb thackeray shivsena ncp

नुकत्याच जाहीर झालेल्या उमेदवारीमुळं आता राज्यसभेच्या माध्यमातून पुढं 6 वर्षे शरद पवार राज्यसभेवर काम करतील. या निर्णयामुळे राजकीयदृष्ट्या महाविकास आघाडी एकत्र राहील असं नेत्याचं म्हणणं. मुळात शरद पवारांना राज्यसभेसाठी मविआकडून मिळालेला पाठींबा हा सर्वतोपरि महत्त्वाचा समजला जातो आणि त्याच निमित्तानं पवार- ठाकरे कुटुंबातील घनिष्ठ संबंध पुन्हा एकदा पाहायला मिळाले.   

4/9

शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे

rajya sabha election 2026 sharad pawar mva balasaheb thackeray shivsena ncp

शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आणि राष्ट्रवादीचे कर्तेधर्ते शरद पवार ही महाराष्ट्रासह भारताच्या राजकारणातील कायमच चर्चेत राहिलेली जोडगोळी. अशा या नेत्यांच्या मैत्रीचे कैक किस्से, मात्र त्याहीपेक्षा बदलत्या राजकारणाची गरज आणि राजकीय अस्तित्वं जाणत त्यांनी घेतलेले निर्णयही तितकेच महत्त्वाचे. असाच एक निर्णय बाळासाहेबांच्या शिवसेनेनं काही वर्षांपूर्वी घेतला.   

5/9

संसदरत्न

rajya sabha election 2026 sharad pawar mva balasaheb thackeray shivsena ncp

बाळासाहेबांच्या त्या निर्णयामुळं शरद पवार यांच्या कन्या, सुप्रिया सुळे या दिल्लीदरबारी त्यांच्या कारकिर्दीची उत्तम सुरुवात करत 'संसदरत्न'ही ठरल्या. काही वर्षे मागं वळून पाहिलं असता तेव्हा बाळासाहेब आणि शरद पवार यांच्यामध्ये झालेल्या एका संभाषणावर कायमच नजर खिळते.   

6/9

‘लोक माझा सांगाती’

rajya sabha election 2026 sharad pawar mva balasaheb thackeray shivsena ncp

बाळासाहेब ठाकरे यांनी सुप्रिया सुळे यांना खासदारकीसाठी अर्थात राज्यसभेसाठी पाठिंबा दिला होता. याची अधिकृत नोंद 2006 च्या राज्यसभा निवडणुकीत असून, शरद पवार यांनी आपल्या ‘लोक माझा सांगाती’ या पुस्तकात हा पूर्ण किस्सा सांगितला आहे.   

7/9

किस्सा

rajya sabha election 2026 sharad pawar mva balasaheb thackeray shivsena ncp

तो किस्सा सांगताना शरद पवार लिहितात, 'महाराष्ट्रातून एक राज्यसभा जागा रिक्त होती. राष्ट्रवादी काँग्रेसने सुप्रिया सुळे यांना उमेदवार म्हणून पाठवण्याचा निर्णय घेतला. शरद पवारांनी बाळासाहेबांना फोन करून विचारले, “सुप्रिया राज्यसभेसाठी लढतेय, युतीतर्फे कोण उमेदवार असेल?”  

8/9

“माझा पक्ष तिला बिनविरोध निवडून येऊ देईल.”

rajya sabha election 2026 sharad pawar mva balasaheb thackeray shivsena ncp

बाळासाहेबांनी उत्तर दिले: “शरदबाबू, असं विचारताना तुम्हाला काही वाटत कसं नाही? सुप्रिया सहा महिन्यांची असल्यापासून माझ्या अंगाखांद्यावर खेळलेली आहे. आज तिला संधी आल्यावर मी तिच्याविरोधात उमेदवार देईन, असं तुम्हाला कसं वाटलं?”  पुढे त्यांनी सांगितले, “माझा पक्ष तिला बिनविरोध निवडून येऊ देईल.” आणि भाजपबाबत (कमळाबाई) म्हणाले, “कमळाबाईला कसं पटवायचं, ती माझी जबाबदारी.”  त्यामुळे शिवसेनेने उमेदवारच उभा केला नाही आणि सुप्रिया सुळे बिनविरोध राज्यसभा खासदार झाल्या.  

9/9

थेट 20 वर्षांनंतर वर्तुळ पूर्ण

rajya sabha election 2026 sharad pawar mva balasaheb thackeray shivsena ncp

2006 चा तो क्षण आणि थेट 20 वर्षांनंतर म्हणजेच 2026 मधील आताचा क्षण जेव्हा वयाच्या 85 व्या वर्षी शरद पवार पुन्हा एकदा राज्यसभेवर जाण्यासाठी सज्ज असताना बाळासाहेबांनी तेव्हा ज्याप्रमाणं खुल्या मनानं पवारांचाय लेकीला पाठिंबा दिला, त्याचप्रमाणं यंदा पवारांना साथ देत उद्धव ठाकरेंच्या निर्णयामुळं राजकारणात एक वर्तुळ पूर्ण झालं असं म्हणणं गैर ठरणार नाही.   

