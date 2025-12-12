English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'संजय दत्तला कानाखाली लगावली, केस पकडून ओढलं; IPS अधिकाऱ्याचा खुलासा; पाया पडून मागत होता माफी

Sanjay Dutt Slapped and Hair Pulled: बॉलिवूड अभिनेता संजय दत्तला अटक केल्यानंतर त्याच्या कानाखाली लगावली होती. त्याचे केस पकडले होते असा खुलासा आयपीएस अधिकाऱ्याने केला आहे. संजय दत्त वडिलांच्या पायावर पडून माफी मागत होता असंही त्यांनी सांगितलं आहे.   

Shivraj Yadav | Dec 12, 2025, 10:40 AM IST
twitter
1/12

twitter
2/12

'देसी स्टुडिओज'सोबत साधलेल्या संवादात राकेश मारिया यांनी त्यांचा तपास त्यांना संजय दत्तपर्यंत कसा घेऊन गेला याचा उलगडा केला. तसंच संजय दत्त आणि त्याचे वडील सुनील दत्त यांच्यातील एका भावनिक क्षणाची आठवण सांगितली. कथितपणे आपला गुन्हा कबूल केल्यानंतर संजय दत्त वडिलांच्या पाया पडला आणि माफी मागितली होती.  

twitter
3/12

राकेश मारिया यांनी आठवण करून दिली की, वांद्रे येथील एका प्रसिद्ध रेस्टॉरंटचा मालक हनीफ कडवाला, तत्कालीन इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स असोसिएशनचे (आयएमपीपीए) अध्यक्ष समीर हिंगोरा यांच्यामार्फत या प्रकरणात संजय दत्तचं नाव समोर आलं.   

twitter
4/12

“त्यांनी त्यांच्यावरील आरोप नाकारले, पण त्यांनी माझ्याशी बोलण्याची इच्छा व्यक्त केली आणि मला पहिली गोष्ट हीच विचारली की, ‘तुम्ही मोठ्या लोकांना अटक का करत नाही?’ मी त्यांना विचारलं, ‘मी कोणत्या मोठ्या लोकांना अटक केलेली नाही?’ ते मला म्हणाले, संजू बाबा. तेव्हा मला वाटलं की संजयचा याच्याशी काय संबंध?”  

twitter
5/12

राकेश मारिया यांनी सांगितलं की, हल्लेखोरांना शस्त्रं ठेवण्यासाठी शांत जागा हवी होती आणि त्यासाठी त्यांनी संजय दत्तचं नाव सुचवलं होतं अशी माहिती हनिफ आणि समीर यांनी दिली. ही तीच शस्त्रं होती जी 1993 च्या मुंबई बॉम्बस्फोटात वापरली गेली होती. “ते संजय दत्तच्या घरी आले. संजयला आधीच फोन आला होता. संजयने त्यांना गाडी तिथे पार्क करून सामान उतरवण्यास सांगितलं,” असा दावा त्याने केला.  

twitter
6/12

राकेश मारिया यांनी सांगितलं की, संजय दत्तने काही शस्त्रं स्वतःजवळ ठेवली होती, पण नंतर त्यापैकी बहुतेक शस्त्रं हल्ल्यांची योजना आखणाऱ्या दहशतवाद्यांना परत केली. त्यांनी सांगितलं की, जेव्हा त्यांना संजयच्या सहभागाबद्दल कळले, तेव्हा त्याला चौकशीसाठी ताब्यात घ्यायचं होतं. परंतु संजय दत्तत त्यावेळी मॉरिशसमध्ये एका चित्रपटाचं शूटिंग करत होता. त्यांनी त्याच्या भारतात परत येण्याची वाट पाहण्याचं ठरवलं. काही दिवसांनी तो भारतात परतल्यावर थेट विमानतळावरून ताब्यात घेऊन चौकशीसाठी नेलं होतं.  

twitter
7/12

पुढे त्यांनी सांगितलं की, संजय दत्तला मुंबई क्राईम ब्रांचमधील एका खोलीत ठेवलं होते, ज्याला एक संलग्न बाथरुम होतं. पण त्यांना बाथरुमचा दरवाजा काढून टाकला होता. खोलीत दोन हवालदार तैनात केले आणि त्यांना अभिनेत्याला सिगारेट न देण्याची आणि कोणालाही फोन करू न देण्याची सूचना दिली.   

twitter
8/12

संजय दत्त रात्री 2.30 वाजता खोलीत बसला होता आणि सकाळी सुमारे 8 वाजता मी खोलीत गेलो. मी त्याला विचारलं, ‘तू तुझी कहाणी सांगणार की मी तुझी भूमिका सांगू?”.   

twitter
9/12

“संजयने मला सांगितलं की तो निर्दोष आहे आणि त्याचा यात काहीही सहभाग नाही. गेल्या काही दिवसांपासून दबलेल्या भावना आणि तणाव अचानक माझ्यावर हावी झाला आणि तो माझ्यासमोर खुर्चीवर बसला होता. मी त्याच्याजवळ गेलो, त्यावेळी त्याचे केस लांब होते. मी त्याला एक कानाखाली मारली, तो थोडा मागे झुकला. मी त्याचे केस पकडून त्याला वर खेचलं. मी त्याला विचारलं, ‘तू माझ्याशी सभ्य माणसासारखा बोलणार की मी...?’ मग त्याने माझ्याशी एकट्यात बोलण्याची विनंती केली. त्यानंतर त्याने मला सगळी हकीकत सांगितली. तो म्हणाला, ‘माझ्याकडून चूक झाली, कृपया माझ्या वडिलांना सांगू नका.’ मी त्याला म्हणालो, ‘मी तुझ्या वडिलांना कसं नाही सांगणार? तू चूक केली आहेस. हिंमत दाखव”, असं राकेश मारिया म्हणाले.   

twitter
10/12

“संध्याकाळपर्यंत सुनील दत्त, राजेंद्र कुमार, महेश भट्ट, यश जोहर आणि राजकारणी बलदेव खोसा यांच्यासोबत मला भेटायला आले. त्या सर्वांनी मला सांगितले की संजय निर्दोष आहे आणि तो असली कामं करू शकत नाही," अशी आठवण त्यांनी सांगितली.   

twitter
11/12

इतक्या गंभीर गुन्ह्याचा आरोप झाल्यानंतर संजय पहिल्यांदा आपल्या वडिलांना कसा सामोरा गेला, हे आठवताना ते म्हणाले, "संजय दत्तला खोलीत आणलं. त्याने आपल्या वडिलांना पाहिलं आणि लहान मुलासारखा रडू लागला. तो जाऊन सुनील दत्त यांच्या पाया पडला आणि त्यांना म्हणाला, 'पप्पा, माझ्याकडून चूक झाली'. अशी गोष्ट कोणत्याही वडिलांसोबत घडू नये, अशी माझी इच्छा आहे. सुनील यांचा चेहरा पडला होता".   

twitter
12/12

2016 मध्ये संजय दत्तने त्याची शिक्षा पूर्ण केली.   

twitter
