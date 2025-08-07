Raksha Bandhan 2025: राखी बांधताना किती गाठी बांधाव्यात? 2, 3 की 5? जाणून घ्या यामागचं धार्मिक महत्त्व
रक्षाबंधन हे बहिण भावाच्या मनातल्या प्रेमाचं नातं राखीच्या माध्यमातून अजून घट्ट करत असते. पण, राखी बांधताना काही खास नियमही असतात, विशेषतः राखीत गाठी घालण्याबाबत.
Tejashree Gaikwad | Aug 07, 2025, 02:52 PM IST
1/8
2/8
3/8
4/8
परंपरेनुसार, बहिणीने राखी बांधताना तीन गाठी घालाव्यात, असं मानलं जातं. यामागे एक विशिष्ट अर्थ आहे: पहिली गाठ – भावाच्या सुख, समृद्धी आणि दीर्घायुष्याचं प्रतीक, दुसरी गाठ – प्रेम आणि विश्वासाचं प्रतीक, तिसरी गाठ – मर्यादा, सत्य आणि बहिणीच्या सन्मानाचं प्रतीक या तिन्ही गाठी म्हणजे बहिण भावाच्या नात्यातील बंध अधिक मजबूत करणाऱ्या मूल्यांचा प्रतीकात्मक आविष्कार आहे.
5/8
6/8
7/8