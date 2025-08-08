English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Raksha Bandhan Wishes in Marathi : भावा बहिणीच्या नात्यातील, बंध असतात खास...; रक्षाबंधननिमित्त नात्यातील जिव्हाळा वाढवणारे 'या' खास शुभेच्छा

Raksha Bandhan Wishes in Marathi : आई वडिलांसोबतच्या नात्यानंतर दुसरं सुंदर नातं असतं ते म्हणजे बहीण भावाच...प्रेम, रुसवा फुगवा, भांडण अन् बऱ्याच गप्पा...अगदी जे आई वडिलांना न सांगता येतील अशा गोष्टी बहीण भाव एकमेकांशी शेअर करतात. या बहीण भावाचे नात्याचा सण म्हणजे रक्षाबंधन. यंदा 9 ऑगस्ट 2025 ला शनिवारी साजरा करण्यात येणार आहे.  या शुभ दिनाच्या आपल्या बहीण भावाला द्या खास मराठी शुभेच्छा आणि जिव्हाळ्यात नात्यात आणा गोडवा. 

Neha Choudhary | Aug 08, 2025, 04:33 PM IST
twitter
1/10

रक्षाबंधन शुभेच्छा

Raksha Bandhan Wishes

बंध नात्याचे राखीच्या धाग्यात बांधले रक्षाबंधनाच्या दिनी बहीण भावाच्या नात्याचे धागे अधिक घट्ट जुळले रक्षाबंधनाच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा !  

twitter
2/10

रक्षाबंधन शुभेच्छा

Raksha Bandhan Wishes

रक्षाबंधनाची वाट बहिण पाहते सुंदर सुंदर गिफ्ट्ससाठी भावाला आतुरता हातावर राखी बांधण्याची दोघांमधील हे नाते असते मधुर म्हणूनच राखीसाठी दोघेही असतात अतुर रक्षाबंधनाच्या लाख शुभेच्छा !   

twitter
3/10

रक्षाबंधन शुभेच्छा

Raksha Bandhan Wishes

उजळुदे माझ्या भावाचे आयुष्य सुख समृद्धीने भरून जाऊदे त्याचे जीवन... यश मिळूदे भाऊरायाला राखीपौर्णिमेला हीच सदिच्छा रक्षाबंधनाच्या खूप शुभेच्छा !

twitter
4/10

रक्षाबंधन शुभेच्छा

Raksha Bandhan Wishes

तुझे माझे जमेना तुझ्यावाचून करमेना असेच नाते असते भावा बहिणींचे कितीही भांडले दोघे तरी वीण नात्यातील तुटेना राखीपौर्णिमेच्या सर्वांना मनःपूर्वक शुभेच्छा !

twitter
5/10

रक्षाबंधन शुभेच्छा

Raksha Bandhan Wishes

आज सण रक्षाबंधनचा लहानपणीच्या आठवणी आल्या डोळ्यासमोर हळव्या रेशमीगाठी उजळणाऱ्या वातीला प्रकाशाची साथ असते माझ्या लाडक्या भावाला रक्षाबंधनच्या हार्दिक शुभेच्छा

twitter
6/10

रक्षाबंधन शुभेच्छा

Raksha Bandhan Wishes

 राखीचा सण प्रेमाचा बांधिते राखी भाऊरायाला करुनी प्रार्थना देवाला सुख समृद्धी दे माझ्या भावाला रक्षाबंधनाच्या खूप शुभेच्छा !

twitter
7/10

रक्षाबंधन शुभेच्छा

Raksha Bandhan Wishes

भांडण,रुसवे फुगवे आणि प्रेम सर्वकाही एकाच नात्यात मिळते ते नाते म्हणजे भावा बहिणीचे बंध रक्षाबंधनाच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा !

twitter
8/10

रक्षाबंधन शुभेच्छा

Raksha Bandhan Wishes

 कुठल्याच नात्यात नसेल एवढी ओढ आहे, बहिणीचं हे नातं खूप खूप गोड आहे रक्षाबंधनच्या हार्दिक शुभेच्छा...!  

twitter
9/10

रक्षाबंधन शुभेच्छा

Raksha Bandhan Wishes

हातात राखी बांधून बहिणीच्या रक्षणाचा भाऊ घेतो पवित्रा आज राखीपोर्णीमेच्या दिनी भावा बहिणीला खूप शुभेच्छा !

twitter
10/10

रक्षाबंधन शुभेच्छा

Raksha Bandhan Wishes

भावा बहिणीच्या नात्यातील बंध असतात खास सर्व भावंडाना हॅपी राखी,  रक्षाबंधनाच्या शुभेच्छा   

twitter
पुढील
अल्बम

पाहा दिल्लीतील बहुचर्चित डिनर पार्टीतील INSIDE PHOTOS; कोणी म्हणे 'ही' भाजपचं टेंशन वाढवणारी भेट

पुढील अल्बम

पाहा दिल्लीतील बहुचर्चित डिनर पार्टीतील INSIDE PHOTOS; कोणी म्हणे &#039;ही&#039; भाजपचं टेंशन वाढवणारी भेट

पाहा दिल्लीतील बहुचर्चित डिनर पार्टीतील INSIDE PHOTOS; कोणी म्हणे 'ही' भाजपचं टेंशन वाढवणारी भेट

पाहा दिल्लीतील बहुचर्चित डिनर पार्टीतील INSIDE PHOTOS; कोणी म्हणे 'ही' भाजपचं टेंशन वाढवणारी भेट 8
क्रिकेटचं मैदान गाजवणाऱ्या भावा बहिणीच्या 5 जोड्या, एका भारतीय जोडीचाही समावेश

क्रिकेटचं मैदान गाजवणाऱ्या भावा बहिणीच्या 5 जोड्या, एका भारतीय जोडीचाही समावेश

क्रिकेटचं मैदान गाजवणाऱ्या भावा बहिणीच्या 5 जोड्या, एका भारतीय जोडीचाही समावेश 8
भर कार्यक्रमात जया बच्चन यांचे &#039;ते&#039; बोलणे ऐकून रडलेली ऐश्वर्या, जवळ असूनही अभिषेकने...

भर कार्यक्रमात जया बच्चन यांचे 'ते' बोलणे ऐकून रडलेली ऐश्वर्या, जवळ असूनही अभिषेकने...

भर कार्यक्रमात जया बच्चन यांचे 'ते' बोलणे ऐकून रडलेली ऐश्वर्या, जवळ असूनही अभिषेकने... 8
तिकीट किती? कधी धावणार? कुठे थांबणार? 3 तास वाचवणाऱ्या Pune-Nagpur &#039;वंदे भारत&#039;ची A To Z माहिती

तिकीट किती? कधी धावणार? कुठे थांबणार? 3 तास वाचवणाऱ्या Pune-Nagpur 'वंदे भारत'ची A To Z माहिती

तिकीट किती? कधी धावणार? कुठे थांबणार? 3 तास वाचवणाऱ्या Pune-Nagpur 'वंदे भारत'ची A To Z माहिती 8