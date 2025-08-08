Raksha Bandhan Wishes in Marathi : भावा बहिणीच्या नात्यातील, बंध असतात खास...; रक्षाबंधननिमित्त नात्यातील जिव्हाळा वाढवणारे 'या' खास शुभेच्छा
Raksha Bandhan Wishes in Marathi : आई वडिलांसोबतच्या नात्यानंतर दुसरं सुंदर नातं असतं ते म्हणजे बहीण भावाच...प्रेम, रुसवा फुगवा, भांडण अन् बऱ्याच गप्पा...अगदी जे आई वडिलांना न सांगता येतील अशा गोष्टी बहीण भाव एकमेकांशी शेअर करतात. या बहीण भावाचे नात्याचा सण म्हणजे रक्षाबंधन. यंदा 9 ऑगस्ट 2025 ला शनिवारी साजरा करण्यात येणार आहे. या शुभ दिनाच्या आपल्या बहीण भावाला द्या खास मराठी शुभेच्छा आणि जिव्हाळ्यात नात्यात आणा गोडवा.
Neha Choudhary | Aug 08, 2025, 04:33 PM IST
