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Raksha Bandhan Wishes in Marathi : रक्षाबंधनाच्या लाडक्या भावा-बहिणींना द्या मराठीतून शुभेच्छा; वाढवा नात्याचा गोडवा

Written ByNeha Choudhary
Published: Aug 27, 2026, 01:54 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 01:59 PM IST

Raksha Bandhan Wishes 2026 in Marathi : रक्षाबंधन हा प्रत्येक बहीण भावाचा आनंदाचा सण...हे बहीण भाऊ लहानपणापासून प्रेम, रुसवा फुगवा, भांडण अन् बऱ्याच काही एकमेकांसोबत शेवटपर्यंत गोडव आठवणी तयार करत असतात. याच प्रेमाचे पवित्र नात्याचा सोहळा म्हणजे रक्षाबंधन. जो यंदा  28 ऑगस्टला शुक्रवार साजरा करण्यात येणार आहे. रक्षाबंधनाच्या आपल्या बहीण भावाला द्या खास मराठी शुभेच्छा आणि जिव्हाळ्यात नात्यात आणा गोडवा. 

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नातं बहीण-भावाचं म्हणजे टॉम अँड जेरी जेवढा राग, तेवढंच प्रेम  हे म्हणजे लय भारी रक्षाबंधनाच्या खूप खूप शुभेच्छा!

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रक्षणाचे वचन, प्रेमाचे बंधन घेऊन आला हा श्रावण रक्षाबंधनाच्या लाख लाख शुभेच्छा!

 

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 एक धागा, एक विश्वास, हा सण प्रत्येक भावाबहिणीसाठी खास रक्षाबंधनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

 

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रक्षणाचे वचन, प्रेमाचे बंधन बहिण-भावाच्या दृढ नात्याचा हा सण रक्षाबंधनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

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आभाळाची साथ आहे,अंधाराची रात आहे, मी कधीच कशाला घाबरत नाही कारण माझ्या पाठीवर माझ्या भावाचा हात आहे! रक्षाबंधनाच्या शुभेच्छा!

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श्रावणाच्या सरी अखंड बरसू दे भाऊ माझा यशाने न्हाऊ दे... राखीशिवाय काही नाही माझ्याकडे म्हणून रक्षणाचे वचन मागते तुझ्याकडे... राखी पौर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा!

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कुठल्याच नात्यात नसेल एवढी ओढ आहे, म्हणूनच भाऊ बहिणीचं हे नातं, खूप खूप गोड आहे… रक्षाबंधनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

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 बंध हा प्रेमाचा,नाव ज्याचे राखी, बांधिते भाऊराया आज तुझ्या हाती राखी पौर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा!

TAGS:
Raksha Bandhan
Wishes
Spirituality
Astro

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