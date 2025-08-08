कोणी आहे बिझनेस वुमन तर, कोणी आहे इन्फ्लुएन्सर, Rakshabandhan 2025 निमित्त भेट भारतीय क्रिकेटपटूंच्या बहिणींना!
Meet Indian Cricketer Sisters on Raksha Bandhan: भारतीय क्रिकेटपटूंएवढ्याच त्यांच्या बहिणीही खूप लोकप्रिय आहेत. काही खेळाडूंच्या बहिणी मोठे व्यवसाय चालवतात तर काही सोशल मीडियावर इन्फ्लुएन्सर आहेत.
Tejashree Gaikwad | Aug 08, 2025, 02:09 PM IST
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
केएल राहुलची बहीण भावना आयपीएल २०२४ दरम्यान प्रसिद्धीच्या झोतात आली. राहुलची बहीण त्याच्यापेक्षा तीन वर्षांनी मोठी आहे. भावना आणि राहुलमध्ये खूप चांगले नाते आहे. राहुलच्या बहिणीचे लग्न तीन वर्षांपूर्वी फेब्रुवारी २०२२ मध्ये झाले होते. त्यावेळी केएल राहुलनेही त्याच्या मोठ्या बहिणीच्या लग्नासाठी वेस्ट इंडिज मालिकेतून आपले नाव मागे घेतले होते.
6/7
7/7