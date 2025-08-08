English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
कोणी आहे बिझनेस वुमन तर, कोणी आहे इन्फ्लुएन्सर, Rakshabandhan 2025 निमित्त भेट भारतीय क्रिकेटपटूंच्या बहिणींना!

Meet Indian Cricketer Sisters on Raksha Bandhan: भारतीय क्रिकेटपटूंएवढ्याच त्यांच्या बहिणीही खूप लोकप्रिय आहेत. काही खेळाडूंच्या बहिणी मोठे व्यवसाय चालवतात तर काही सोशल मीडियावर इन्फ्लुएन्सर आहेत.   

Tejashree Gaikwad | Aug 08, 2025, 02:09 PM IST
भारतीय क्रिकेटपटूंच्या बहिणीदेखील त्यांच्या भावांप्रमाणेच आपल्या क्षेत्रात मोठं नाव कमावत आहेत.  रक्षाबंधनाच्या निमित्ताने अशाच काही नामांकित क्रिकेटपटूंच्या बहिणींची ओळख करून घेऊयात.  

विराट कोहलीची बहीण भावना कोहली ढिंगरा हिचे लग्न उद्योगपती संजय ढिंगरा यांच्याशी झाले आहे. भावना स्वतः एक यशस्वी व्यवसाय चालवते. भावना तिचा भाऊ विराटच्या फॅशन ब्रँड्स वन८ सिलेक्ट आणि व्रॉग्नचे व्यवस्थापन करते. यासोबतच ती स्वतःचा गृहसजावटीचा व्यवसाय देखील चालवते. 

साक्षी पंत ही एलएसजीचा कर्णधार ऋषभ पंतची मोठी बहीण आहे. साक्षी पंतने यूकेमधील हर्टफोर्डशायर विद्यापीठातून एमबीए केले आहे. नॅशनल फार्मसी असोसिएशनमध्ये नोकरी आणि लिस्टर हॉस्पिटलसारख्या प्रतिष्ठित संस्थांमध्ये अनुभव आहे.  

श्रेष्ठा अय्यर ही पंजाब किंग्जचा कर्णधार श्रेयस अय्यरची धाकटी बहीण आहे. श्रेष्ठा अय्यर ही एक कोरिओग्राफर आहे आणि तिने काही आयटम साँगमध्येही काम केले आहे. तिने 'अ‍ॅग्रीमेंट कार्ले' या आयटम साँगने मनोरंजन क्षेत्रात आपली ओळख निर्माण केली.    

केएल राहुलची बहीण भावना आयपीएल २०२४ दरम्यान प्रसिद्धीच्या झोतात आली. राहुलची बहीण त्याच्यापेक्षा तीन वर्षांनी मोठी आहे. भावना आणि राहुलमध्ये खूप चांगले नाते आहे. राहुलच्या बहिणीचे लग्न तीन वर्षांपूर्वी फेब्रुवारी २०२२ मध्ये झाले होते. त्यावेळी केएल राहुलनेही त्याच्या मोठ्या बहिणीच्या लग्नासाठी वेस्ट इंडिज मालिकेतून आपले नाव मागे घेतले होते.  

आयसीसी कसोटी क्रमवारीत नंबर वन अष्टपैलू रवींद्र जडेजाची बहीण नयनाबा जडेजा आहे. त्या काँग्रेस पक्षाच्या नेत्या आहेत. गुजरातच्या जामनगर मतदारसंघातून निवडणुकीदरम्यान नैनाबा जडेजा प्रसिद्धीच्या झोतात आली.  

भारताच्या कसोटी संघाचा कर्णधार शुभमन गिलची मोठी बहीण शाहनील गिल ही गिलची मोठी बहीण आहे. ती एखाद्या सेलिब्रिटीपेक्षा कमी नाही. शुभमन गिल त्याच्या मोकळ्या वेळेत त्याच्या बहिणीसोबत दिसतो. या दोन्ही भावंडांचे फोटो सोशल मीडियावरही व्हायरल होतात. शहनील स्वतः सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर बनली आहे. तिचे इंस्टाग्रामवर चार लाखांहून अधिक फॉलोअर्स आहेत.  

