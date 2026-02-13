English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  रामचरणने जुळ्या मुलांना दिली गोंडस नावे, साधेपणात जपलंय नावातील सौंदर्य

रामचरणने जुळ्या मुलांना दिली गोंडस नावे, साधेपणात जपलंय नावातील सौंदर्य

Ramcharan and Upasana twins name : रामचरण आणि उपासना कोनिडेला यांनी 31 जानेवारी रोजी जुळ्या मुलांना जन्म दिला आहे. पोस्ट शेअर करत यांनी ही गोड बातमी शेअर केली होती. आता या दोन्ही मुलांची नावे जाहीर करण्यात आली आहेत. ही दोन्ही नावे अतिशय वेगळी आहेत. त्याचा अर्थ जाणून घ्या. 

Dakshata Thasale | Feb 13, 2026, 10:41 AM IST
रामचरण आणि उपासना कोनिडेला यांनी 31 जानेवारी रोजी जुळ्या मुलांना जन्म दिला आहे. या आधी दोघांना एक मुलगी आहे. रामचरण आणि उपासनाने सोशल मीडियावर पोस्ट करत ही माहिती दिली. हैदराबादमध्ये एक सुंदर असा नामकरण सोहळा संपन्न झाला. त्यांनी आपल्या बाळाला गोंडस नावे दिली आहे. या नावांची अर्थ पाहूया,   

रामचरण आणि उपासनाने मुलाला शिवराम आणि मुलीला अनवीरा देवी अशी दोन गोंडस अतिशय साधी नावे दिली आहे. या दोघांच्या नावाचा अर्थ देखील त्यांनी सांगितला आहे.   

याबद्दल बोलताना राम म्हणाला, "त्यांची नावे ठेवणे हा आमच्या दोघांसाठी एक अतिशय वैयक्तिक आणि आध्यात्मिक निर्णय होता. उपासना आणि मी यावर चर्चा केली, परंतु आमचे पालक या प्रवासाचा एक महत्त्वाचा भाग होते. आमच्या संस्कृतीत, वडीलधाऱ्यांना ज्ञान आणि आशीर्वाद देणारे मानले जाते, म्हणून या प्रक्रियेत त्यांची उपस्थिती आमच्यासाठी खूप अर्थपूर्ण होती.   

आमच्या मुलाचे नाव, शिवराम, दोन शाश्वत आदर्शांचे प्रतिनिधित्व करते - भगवान शिव आणि भगवान राम - संयम, भक्ती आणि धार्मिकतेसह एकत्रित शक्ती. ते माझ्या वडिलांचे जन्म नाव, शिव शंकर वार प्रसाद देखील पुढे नेते, म्हणून ते वंश आणि कृतज्ञतेची भावना बाळगते."  

आमच्या मुलीचे नाव, अनविरा देवी, अमर्याद धैर्य आणि दैवी स्त्री शक्तीचे प्रतीक आहे. वीरा हे शौर्याचे प्रतीक आहे आणि अन ते अनंततेपर्यंत वाढवते. देवी हे जाणूनबुजून जोडले आहे - शक्ती आणि कृपा एकत्र असू शकतात याची आठवण करून देण्यासाठी. आमच्यासाठी, ही नावे केवळ ओळख नाहीत. ती शक्ती, प्रेम आणि धैर्याचे प्रमाण आहेत.  

उपासनाचा कसा होता अर्थ?

संभाषणादरम्यान, उपासना दुसऱ्यांदा आई होण्याबद्दलही बोलली आणि म्हणाली की मातृत्व आता अधिक शांत आणि जागरूक वाटते. ती म्हणाली, "पहिल्यांदा, सर्वकाही नवीन आहे - सुंदर, पण थोडे कठीण देखील आहे. यावेळी, मला खूप शांत आणि अधिक स्थिर वाटते. मी बर्‍याच गोष्टी सोडून द्यायला शिकलो आहे आणि मी आता छोट्या छोट्या गोष्टींबद्दल घाबरत नाही. स्थिरता, दिनचर्या आणि बिनशर्त प्रेम - लहान मुलांना सध्या हेच हवे आहे."

जुळ्या मुलांची काळजी घेणे हे जादूचे काम आहे. फक्त काही दिवस झाले आहेत. म्हणून मी अजून काहीही बोलू इच्छित नाही - पण माझ्या तिन्ही मुलांना एकत्र पाहून मला एक विशेष आनंद मिळतो, अशी भावना उपासना कोनिडेला, राम चरणची पत्नी हिने शेअर केला आहे.   

राम चरण आणि उपासना यांची जुळी मुले

अभिनेता राम चरण आणि त्यांची पत्नी, उपासना कोनिडेला यांनी 31 जानेवारी रोजी जुळ्या मुलांचे - एक मुलगा आणि एक मुलगी - स्वागत केले. या जोडप्याने एका निवेदनात त्यांचा आनंद शेअर केला, की त्यांची गोंडस बाळे निरोगी आहेत.

राम चरण आणि उपासना यांचे लग्न

जून 2012 मध्ये रामने अपोलो चॅरिटीच्या उपाध्यक्षा उपासना यांच्याशी लग्न केले. डिसेंबर2011 मध्ये त्यांचे लग्न झाले. लग्नापूर्वी ते एकमेकांना अनेक वर्षांपासून ओळखत होते आणि मित्र होते. जून 2023 मध्ये, त्यांचे पहिले अपत्य, क्लिन कारा नावाची मुलगी, जन्माला आली. 2026 मध्ये, त्यांना जुळी मुले झाली आहेत. 

