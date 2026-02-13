रामचरणने जुळ्या मुलांना दिली गोंडस नावे, साधेपणात जपलंय नावातील सौंदर्य
Ramcharan and Upasana twins name : रामचरण आणि उपासना कोनिडेला यांनी 31 जानेवारी रोजी जुळ्या मुलांना जन्म दिला आहे. पोस्ट शेअर करत यांनी ही गोड बातमी शेअर केली होती. आता या दोन्ही मुलांची नावे जाहीर करण्यात आली आहेत. ही दोन्ही नावे अतिशय वेगळी आहेत. त्याचा अर्थ जाणून घ्या.
Dakshata Thasale | Feb 13, 2026, 10:41 AM IST
याबद्दल बोलताना राम म्हणाला, "त्यांची नावे ठेवणे हा आमच्या दोघांसाठी एक अतिशय वैयक्तिक आणि आध्यात्मिक निर्णय होता. उपासना आणि मी यावर चर्चा केली, परंतु आमचे पालक या प्रवासाचा एक महत्त्वाचा भाग होते. आमच्या संस्कृतीत, वडीलधाऱ्यांना ज्ञान आणि आशीर्वाद देणारे मानले जाते, म्हणून या प्रक्रियेत त्यांची उपस्थिती आमच्यासाठी खूप अर्थपूर्ण होती.
आमच्या मुलीचे नाव, अनविरा देवी, अमर्याद धैर्य आणि दैवी स्त्री शक्तीचे प्रतीक आहे. वीरा हे शौर्याचे प्रतीक आहे आणि अन ते अनंततेपर्यंत वाढवते. देवी हे जाणूनबुजून जोडले आहे - शक्ती आणि कृपा एकत्र असू शकतात याची आठवण करून देण्यासाठी. आमच्यासाठी, ही नावे केवळ ओळख नाहीत. ती शक्ती, प्रेम आणि धैर्याचे प्रमाण आहेत.
उपासनाचा कसा होता अर्थ?
संभाषणादरम्यान, उपासना दुसऱ्यांदा आई होण्याबद्दलही बोलली आणि म्हणाली की मातृत्व आता अधिक शांत आणि जागरूक वाटते. ती म्हणाली, "पहिल्यांदा, सर्वकाही नवीन आहे - सुंदर, पण थोडे कठीण देखील आहे. यावेळी, मला खूप शांत आणि अधिक स्थिर वाटते. मी बर्याच गोष्टी सोडून द्यायला शिकलो आहे आणि मी आता छोट्या छोट्या गोष्टींबद्दल घाबरत नाही. स्थिरता, दिनचर्या आणि बिनशर्त प्रेम - लहान मुलांना सध्या हेच हवे आहे."
राम चरण आणि उपासना यांची जुळी मुले
