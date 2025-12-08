English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'श्रीदेवीच्या जाड मांड्यां पाहून....', रामगोपाल वर्माचं विधान चर्चेत, 'ती फक्त अभिनय करुन नव्हे तर...'

Ram Gopal Varma on Sridevi: बॉलिवूड दिग्दर्शक रामगोपाल वर्माने दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवीबद्दल केलेल्या विधानामुळे वाद निर्माण झाला होता. आता त्याने त्यावर स्पष्टीकरण दिलं आहे.   

Shivraj Yadav | Dec 08, 2025, 03:03 PM IST
Ram Gopal Varma on Sridevi

बॉलिवूड दिग्दर्शक रामगोपाल वर्मा आपल्या वेगळ्या धाटणीच्या चित्रपटांसह वादग्रस्त विधानांमुळेही चर्चेत असतो. दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवीबद्दल केलेल्या अशाच एका विधानामुळे त्याने वाद निर्माण केला होता.  

Ram Gopal Varma on Sridevi

श्रीदेवीच्या जाड मांड्या (thunder thighs) असा उल्लेख त्याने केल्याने हा वाद झाला होता.   

Ram Gopal Varma on Sridevi

त्याने म्हटलं होतं की, श्रीदेवीच्या प्रसिद्धीत फक्त तिचा अभिनय नाही तर जाड मांड्यांनीही मोठं योगदान दिलं होतं असं रामगोपाल वर्मा म्हणाला होता.   

Ram Gopal Varma on Sridevi

यानंतर झालेल्या टीकेनंतरही रामगोपाल वर्मा आपल्या विधानावर ठाम आहे. ऑब्जेक्टिफिकेशनमध्ये काय चूक आहे? अशी विचारणा त्याने केली आहे.   

Ram Gopal Varma on Sridevi

Zoom सोबत अलीकडेच एका पॉडकास्टवर झालेल्या संभाषणात, राम गोपाल वर्माने सांगितलं की, "ऑब्जेक्टिफिकेशनमध्ये काय चूक आहे? तिच्या प्रतिभेव्यतिरिक्त ते तिला मिळालेलं देणं होतं. मला वाटतं की ऑब्जेक्टिफिकेशन म्हणणे म्हणजे ऑब्जेक्टिफिकेशन".   

Ram Gopal Varma on Sridevi

एखादी व्यक्ती इतरांपेक्षा वेगळी कशी होते? त्याची काही कारणं असतात. तुम्ही ती एक उत्तम अभिनेत्री किंवा एक उत्तम माणूस आहे एवढ्यापुरती मर्यादित ठेवू नये. हे यामुळे देखील असू शकते असं सांगत रामगोपाल वर्माने आपली बाजू मांडली.   

Ram Gopal Varma on Sridevi

"ते का टाळायचे? ती अभिनेत्री नाही असं मी कधी म्हटलं? मी म्हणत होतो की त्यांनी (तिच्या 'थंडर थाइज') देखील (तिच्या प्रसिद्धीमध्ये) योगदान दिलं," असंही त्याने सांगितलं.   

Ram Gopal Varma on Sridevi

पुढे त्याने म्हटलं की, "मला वाटतं की, जर तिच्या मांड्या छोट्या असत्या तर ती कधीच स्टार झाली नसती. ते एका पूर्ण पॅकेजचा भाग होते".  

Ram Gopal Varma on Sridevi

"जर अमिताभ बच्चन यांची उंची 6 इंच कमी असती, तर ते इतके मोठे स्टार झाले असते का याबाबत मला शंका आहे. किंवा जर शाहरुख 6 इंचाने मोठा असता तर इतका मोठा स्टार झाला असता का माहिती नाही," अशीही बाजू त्याने मांडली.   

Ram Gopal Varma on Sridevi

रामगोपाल वर्माने श्रीदेवीसोबत ग्रेट रॉबरी, गोविंदा गोविंदा आणि हैरान यासारख्या चित्रपटांमध्ये काम केलं. 2015 मध्ये, त्यांच्या 'गन्स अँड थाईज' या पुस्तकातील एका विशिष्ट उल्लेखानंतर मोठा वाद निर्माण झाला होता जिथे त्यांनी बोनी कपूर यांच्याबद्दल द्वेष व्यक्त केला होता. "त्या परीला स्वर्गातून इतक्या सामान्य, क्षुल्लक व्यक्तीसाठी खाली आणलं', असं त्यांनी त्यात म्हटलं होतं.  

Ram Gopal Varma on Sridevi

बोनी कपूर यांनी यावर संताप व्यक्त करत 'वेडा, मूर्ख आणि विकृत' म्हटलं होतं.   

Ram Gopal Varma on Sridevi

रामगोपाल वर्माने आपल्या विधानाचं समर्थन करताना पोस्ट केली होती. "श्रीदेवीजींची प्रसिद्धी केवळ त्यांच्या अभिनय क्षमतेमुळे नाही तर त्यांच्या लठ्ठ मांड्यांमुळे देखील आहे, हिम्मतवाला काळातील सर्वोच्च समीक्षक... जर फक्त अभिनय प्रतिभा हे स्टारडमचे मापदंड असेल, तर स्मिता पाटील श्रीदेवीजींपेक्षा मोठ्या का झाल्या नाहीत? लठ्ठ मांड्यांनी फरक निर्माण केला," असा दावा त्यांनी केला.   

