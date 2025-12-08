'श्रीदेवीच्या जाड मांड्यां पाहून....', रामगोपाल वर्माचं विधान चर्चेत, 'ती फक्त अभिनय करुन नव्हे तर...'
Ram Gopal Varma on Sridevi: बॉलिवूड दिग्दर्शक रामगोपाल वर्माने दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवीबद्दल केलेल्या विधानामुळे वाद निर्माण झाला होता. आता त्याने त्यावर स्पष्टीकरण दिलं आहे.
Shivraj Yadav | Dec 08, 2025, 03:03 PM IST
रामगोपाल वर्माने श्रीदेवीसोबत ग्रेट रॉबरी, गोविंदा गोविंदा आणि हैरान यासारख्या चित्रपटांमध्ये काम केलं. 2015 मध्ये, त्यांच्या 'गन्स अँड थाईज' या पुस्तकातील एका विशिष्ट उल्लेखानंतर मोठा वाद निर्माण झाला होता जिथे त्यांनी बोनी कपूर यांच्याबद्दल द्वेष व्यक्त केला होता. "त्या परीला स्वर्गातून इतक्या सामान्य, क्षुल्लक व्यक्तीसाठी खाली आणलं', असं त्यांनी त्यात म्हटलं होतं.
