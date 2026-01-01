मुलीला S*x टॉय दिल्याच्या खुलाश्यानंतर अभिनेत्रीसोबत धक्कादायक प्रकार; म्हणाली, 'मला रात्री...'
Actor Wife Over Sex Toy Gift For Daughter: या अभिनेत्रीने एका मुलाखतीत केलेल्या विधानानंतर त्यांच्या आयुष्यात आलेल्या वादळासंदर्भात तिने नुकत्याच दिलेल्या एका मुलाखतीत यानंतर काय घडलं याबद्दलची माहिती दिली आहे. ती नक्की काय म्हणालीये जाणून घेऊयात...
Swapnil Ghangale | Jan 01, 2026, 02:32 PM IST
सेक्स टॉयसंदर्भात त्या विधानानंतर मोठा निर्णय
राम कपूर यांची पत्नी चर्चेत
सेक्स टॉय भेट दिल्याचा खुलासा
पालक म्हणून गौतमीच्या दृष्टिकोनावर टीका
साडेचार महिन्यांपूर्वी बोलले होते
कारण मला माहित नाही
"मी या वादात ओढली जाण्याचं कारण मला माहित नाही. मी सर्वसामान्य पद्धतीने ते विधान केलेलं नव्हतं. मी असे म्हटलं नव्हतं की, प्रत्येक आईने असे करावे. त्या खास दिवशी मी त्या गोष्टी सांगत होते. मी माझ्या मुलाबद्दल, माझ्या मुलीबद्दल आणि तिच्याशी असलेल्या माझ्या नात्याबद्दल काहीतरी जाहीरपणे सांगितले. मग मी ते सत्य आहे हे सिद्ध करुन दाखवण्याची गरज काय?" असा सवालही गौतमीने विचारला.
...तर मला त्यात काही अडचण नाही
काहींना ते आक्षेपार्ह वाटेल
"राम आणि माझे आमच्या मुलांशी खूप छान आणि ओपन नाते आहे. काहींना ते मान्य असेल, तर काहींना ते आक्षेपार्ह वाटेल. ते त्यांचे मत आहे आणि मी त्यांना न्याय देणारी व्यक्ती नाही. त्यांना त्यांचे मत मांडण्याचा अधिकार आहे, जसा मला माझा अधिकार आहे. हे इतके सोपे आहे. तर, तुम्ही माझ्या मुलांना या वादात का ओढत आहात?" असा सवाल गौतमीने केला आहे.
माझा विश्वास बसत नव्हता
