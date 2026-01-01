English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • मुलीला S*x टॉय दिल्याच्या खुलाश्यानंतर अभिनेत्रीसोबत धक्कादायक प्रकार; म्हणाली, मला रात्री...

मुलीला S*x टॉय दिल्याच्या खुलाश्यानंतर अभिनेत्रीसोबत धक्कादायक प्रकार; म्हणाली, 'मला रात्री...'

Actor Wife Over Sex Toy Gift For Daughter: या अभिनेत्रीने एका मुलाखतीत केलेल्या विधानानंतर त्यांच्या आयुष्यात आलेल्या वादळासंदर्भात तिने नुकत्याच दिलेल्या एका मुलाखतीत यानंतर काय घडलं याबद्दलची माहिती दिली आहे. ती नक्की काय म्हणालीये जाणून घेऊयात...

Swapnil Ghangale | Jan 01, 2026, 02:32 PM IST
twitter
1/10

सेक्स टॉयसंदर्भात त्या विधानानंतर मोठा निर्णय

gautamikapoor

अभिनेत्रीने सांगितला तिला आलेला धक्कादायक अनुभव... साडेचार महिन्यांपूर्वीच्या सेक्स टॉयसंदर्भात त्या विधानानंतर घ्यावा लागला मोठा निर्णय! नक्की ती काय म्हणाली जाणून घ्या...

twitter
2/10

राम कपूर यांची पत्नी चर्चेत

gautamikapoor

लोकप्रिय टीव्ही आणि बॉलीवूड अभिनेता राम कपूर यांची पत्नी अभिनेत्री गौतमी कपूर मध्यंतरी चांगलीच चर्चेत आली होती ती तिने केलेल्या एका विधानामुळे.

twitter
3/10

सेक्स टॉय भेट दिल्याचा खुलासा

gautamikapoor

'द बॅड्स ऑफ बॉलीवूड' फेम गौतमीने अलीकडेच मुलीला सेक्स टॉय भेट दिल्याचा खुलासा एका मुलाखतीत केला होता. मात्र या खुलाश्यानंतर तिला ऑनलाइन ट्रोलिंगचा सामना करावा लागला. 

twitter
4/10

पालक म्हणून गौतमीच्या दृष्टिकोनावर टीका

gautamikapoor

या ट्रोलिंगमुळे सोशल मीडियावर वाद निर्माण झाला आणि काहींनी पालक म्हणून गौतमीच्या दृष्टिकोनावर टीका केली. परिणामी, नकारात्मक कमेंट्समुळे गौतमी कपूर नैराश्येत गेली आणि तिला भावनिक थकवा आल्याचं स्वत: कबुल केलं आहे.

twitter
5/10

साडेचार महिन्यांपूर्वी बोलले होते

gautamikapoor

"हे सारं काही अचानक घडले. मी पॉडकास्ट दरम्यान साडेचार महिन्यांपूर्वीची ही गोष्ट होती. पण काही महिन्यांनंतर, मी स्वतःला एका मोठ्या वादात अडकलेलं असल्याचं जाणवलं," असं 'न्यूज 18' शी बोलताना गौतमी कपूर म्हणाली.  

twitter
6/10

कारण मला माहित नाही

gautamikapoor

"मी या वादात ओढली जाण्याचं कारण मला माहित नाही. मी सर्वसामान्य पद्धतीने ते विधान केलेलं नव्हतं. मी असे म्हटलं नव्हतं की, प्रत्येक आईने असे करावे. त्या खास दिवशी मी त्या गोष्टी सांगत होते. मी माझ्या मुलाबद्दल, माझ्या मुलीबद्दल आणि तिच्याशी असलेल्या माझ्या नात्याबद्दल काहीतरी जाहीरपणे सांगितले. मग मी ते सत्य आहे हे सिद्ध करुन दाखवण्याची गरज काय?" असा सवालही गौतमीने विचारला.

twitter
7/10

...तर मला त्यात काही अडचण नाही

gautamikapoor

"जर समाजातील एखाद्या विशिष्ट वर्गाला हे आवडत नसेल, तर मला त्यात काही अडचण नाही. मी त्यांना माझ्याशी सहमत किंवा असहमत असण्यास सांगत नाही. मी हे माझ्या दृष्टीने एक सत्य म्हणून सांगितले आहे. मी जे खरं मानते," असं म्हणत गौतमीने ती तिच्या भूमिकेवर ठाम असल्याचं अधोरेखित केलं.

twitter
8/10

काहींना ते आक्षेपार्ह वाटेल

gautamikapoor

"राम आणि माझे आमच्या मुलांशी खूप छान आणि ओपन नाते आहे. काहींना ते मान्य असेल, तर काहींना ते आक्षेपार्ह वाटेल. ते त्यांचे मत आहे आणि मी त्यांना न्याय देणारी व्यक्ती नाही. त्यांना त्यांचे मत मांडण्याचा अधिकार आहे, जसा मला माझा अधिकार आहे. हे इतके सोपे आहे. तर, तुम्ही माझ्या मुलांना या वादात का ओढत आहात?" असा सवाल गौतमीने केला आहे.

twitter
9/10

माझा विश्वास बसत नव्हता

gautamikapoor

ट्रोलिंगचा मानसिक आरोग्यावर होणाऱ्या परिणामाबद्दल बोलताना गौतमीने, "मी एका प्रकारच्या नैराश्यात गेले कारण जेव्हा मी माझ्या इंस्टाग्राम फीडकडे पाहत होते, तेव्हा तुम्हाला ज्या प्रकारच्या कमेंट्स दिसत होत्या त्यावर विश्वास बसत नव्हता," असं सांगितलं.  

twitter
10/10

मला रात्री झोप येत नव्हती

gautamikapoor

"इन्स्टाग्रामवरील त्या कमेंट्स पाहून मला रात्री झोप येत नव्हती. मी कल्पनाही करू शकत नव्हते की लोक खरोखरच दुसऱ्या महिलेला, दुसऱ्या माणसाबद्दल अशा गोष्टी लिहू शकतात. मी जवळजवळ एक महिना इंस्टाग्रामवरून गायब होते," असं गौतमीने आपल्या या डिजीटल डिटॉक्सची माहिती देताना सांगितलं. (सर्व फोटो इन्स्टाग्रामवरुन साभार)

twitter
पुढील
अल्बम

Hangover : नव्या वर्षाचा हँगओव्हर एका फटक्यात कसा उतरवाल? किती वेळ राहतो; जाणून घ्या A to Z माहिती

पुढील अल्बम

Hangover : नव्या वर्षाचा हँगओव्हर एका फटक्यात कसा उतरवाल? किती वेळ राहतो; जाणून घ्या A to Z माहिती

Hangover : नव्या वर्षाचा हँगओव्हर एका फटक्यात कसा उतरवाल? किती वेळ राहतो; जाणून घ्या A to Z माहिती

Hangover : नव्या वर्षाचा हँगओव्हर एका फटक्यात कसा उतरवाल? किती वेळ राहतो; जाणून घ्या A to Z माहिती 7
मध्य रेल्वेच्या वेळापत्रकात मोठा बदल; नव्या वेळेत धावणार ट्रेन, पाहा Latest Update

मध्य रेल्वेच्या वेळापत्रकात मोठा बदल; नव्या वेळेत धावणार ट्रेन, पाहा Latest Update

मध्य रेल्वेच्या वेळापत्रकात मोठा बदल; नव्या वेळेत धावणार ट्रेन, पाहा Latest Update 8
1 January 2026 Rules Change : आजपासून बदलणार 10 मोठे नियम, सामान्यांवर होणार थेट परिणाम

1 January 2026 Rules Change : आजपासून बदलणार 10 मोठे नियम, सामान्यांवर होणार थेट परिणाम

1 January 2026 Rules Change : आजपासून बदलणार 10 मोठे नियम, सामान्यांवर होणार थेट परिणाम 11
‘या’ पेनकिलर गोळ्यांवर भारतात तत्काळ बंदी! सरकार म्हणालं, &#039;या औषधामुळे...&#039;

‘या’ पेनकिलर गोळ्यांवर भारतात तत्काळ बंदी! सरकार म्हणालं, 'या औषधामुळे...'

‘या’ पेनकिलर गोळ्यांवर भारतात तत्काळ बंदी! सरकार म्हणालं, 'या औषधामुळे...' 7