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...म्हणून मी शूर्पणखेची भूमिका साकारली; पैशांसाठी नाही तर 'या'साठी रकुल प्रीत सिंग झाली ऑनस्क्रीन राक्षसीण

Written BySwapnil Ghangale
Published: Aug 05, 2026, 02:20 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 02:20 PM IST

सध्या 4000 कोटी रुपये बजेटमध्ये तयार करण्यात येत असलेल्या 'रामायण' चित्रपटाची जोरदार चर्चा असून त्याच्या पहिल्या भागाचा ट्रेलर समोर आलाय.

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राक्षणीची भूमिका साकारण्यामागील खरं कारण

शुर्पणखेसारख्या राक्षणीची भूमिका साकारण्यामागील खरं कारण अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंगने चाहत्यांना सांगितलंय. ती नेमकं काय म्हणालीये पाहूयात...

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शूर्पणखेच्या भूमिकेत रकुल

अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंग 'रामायण' चित्रपटामध्ये रावणाची बहीण शूर्पणखाची भूमिका साकारताना दिसणार आहे. 

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अनेकांना आश्चर्याचा धक्का

'रामायण: भाग 1'च्या ट्रेलरमध्ये रकुल प्रीत सिंगच्या लूकने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. रावणाच्या कुरुप बहिणीची भूमिका रकुलसारखी सुंदर अभिनेत्री साकारत असल्याने अनेकांना आश्चर्याचा धक्का बसला आहे.

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भूमिकेसाठी होकार का दिला?

रकुलच्या एका चाहत्याने तिला एक खुले पत्र लिहून विचारले की, या भूमिकेसाठी तिने होकार का दिला? तसेच, शूर्पणखेसारखी 'गैरसमज झालेली व्यक्तिरेखा' साकारण्यातील गुंतागुंत आणि आव्हानांबद्दलही चाहत्याने तिला प्रश्न विचारला. रकुलला या छोट्याश्या भूमिकेसाठी एक ते दोन कोटींचं मानधन देण्यात आल्याचं सांगितलं जात आहे. मात्र पैसे ही भूमिका स्वीकारण्यामागील खरं कारण नसल्याचं रकुलने सूचित केलं आहे.

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नेमके कारण कोणते?

या चाहत्याला रकुलने ट्विटमधूनच उत्तर दिले आहे. "या सुंदर पत्राबद्दल धन्यवाद. शूर्पणखेच्या भूमिकेला होकार देण्यामागे नेमके तेच कारण होते ज्याचा तू उल्लेख केला आहेस. तिचे व्यक्तिमत्त्व आणि त्यातील गुंतागुंत हेच ही भूमिका निवडण्याचं कारण आहे," असं रकुल म्हणाली आहे.

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एका विशिष्ट घटनेसाठीच तिची चर्चा

"इतिहास तिला (शूर्पणखेला) अनेकदा केवळ एका विशिष्ट घटनेसाठीच लक्षात ठेवण्यात आलं आहे. पण तिच्या कथेत त्यापलीकडेही खूप काही आहे," असं रकुलने भूमिका स्वीकारण्यामागील कारणाबद्दल बोलताना स्पष्ट केलं. लक्ष्मणाने शूर्पणखेचं नाक कापला हा एकमेव संदर्भ आपल्याला ठाऊक असल्याचं रकुलने सूचित केलं.

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जेव्हा 'रामायण' प्रदर्शित होईल, तेव्हा...

"एक अभिनेत्री म्हणून, लोकांचा दृष्टिकोन बदलण्यास किंवा त्याला आव्हान देण्यास भाग पाडणाऱ्या भूमिका साकारणे सर्वात रोमांचक असते. मला आशा आहे की, जेव्हा 'रामायण' प्रदर्शित होईल, तेव्हा प्रेक्षक मोकळ्या मनाने तिच्या (शूर्पणखेच्या) व्यक्तिमत्त्वाला समजून घेतील," अशी अपेक्षा रकुलने व्यक्त केली आहे.

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रकुलचे ट्विट व्हायरल

तुम्हीच पाहा हे वरील रकुलचे ट्विट...

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कोण कोण आहे या चित्रपटामध्ये?

या चित्रपटामध्ये रणबीर कपूरने भगवान श्रीराम, साई पल्लवीने माता सीतेची भूमिका साकारली असून रावणाच्या भूमिकेत अभिनेता यश आहे. अभिनेता रवी दुबेने लक्ष्मणची तर सनी देओलने भगवान हनुमानाची भूमिका साकारली आहे. ज्येष्ठ अभिनेते अरुण गोवील यांनी राजा दशरथाची तर आदिनाथ कोठारेने भरताची भूमिका साकारली आहे. दोन भागांमध्ये ही कथा सांगितली जाणार असून पहिला भाग या दिवाळीमध्ये प्रदर्शित होतोय. (सर्व फोटो youtube/sonypictures वरुन साभार)

TAGS:
ramayana
actress
Rakul Preet Singh
Shurpanakha

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