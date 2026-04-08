प्रभू श्री राम की लंकापती रावण, नितेश तिवारी यांच्या चित्रपटात कोण सर्वाधिक श्रीमंत?

Ramayana Movie Facts: रामायणात रावणाचे विद्वान पंडित आणि सोन्याच्या लंकेचा राजा असे वर्णन आहे, पण दिग्दर्शक नितेश तिवारी यांच्या रामायणातील खऱ्या आयुष्यातील प्रभू श्रीराम रावणापेक्षा अधिक श्रीमंत आहेत.   

Manali Sagvekar | Apr 08, 2026, 02:55 PM IST
रणबीर कपूर की यश कोण सर्वाधिक श्रीमंत

Ranbir Kapoor vs Yash Net worth

Ranbir Kapoor vs Yash Net worth: बॉलीवूडचे दिग्दर्शक नितेश तिवारी यांच्या रामायण या आगामी चित्रपटाचा ट्रेलर काही दिवसांपूर्वीच रिलीज झाला. यानंतर प्रेक्षकांची या चित्रपटाबाबतची उत्सुकता आणखीनच वाढली. ज्यामध्ये बॉलीवूड अभिनेते रवि दुबे, सनी देओल, यश, रणबीर कपूर आणि अभिनेत्री, सई पल्लवी, शीबा चड्डा हे मुख्य भूमिकेत आहेत. रामायणात रावण हा एक विद्वान पंडित आणि सोन्याच्या लंकेचा राजा मानला जातो. पण खऱ्या आयुष्यात असे दिसत आहे की, रावणापेक्षा प्रभू रामांच सर्वाधिक सुशिक्षित आणि श्रीमंत आहेत.   

रणबीर कपूरची एकूण संपत्ती

प्रभू श्री रामांची भूमिका साकारणारा रणबीर कपूर याची एकूण संपत्ती 350 कोटी रुपयांची आहे. तसेच एका चिश्रपटासाठी तो तब्बल 50 ते 70 कोटी रुपये फीज घेतो.   

यशची नेटवर्थ

तर दाक्षिणात्य सुपरस्टार यशची नेटवर्थ जवळजवळ 53 ते 60 कोटी रुपये आहे. तसेच एका चित्रपटासाठी तो 50 ते 100 कोटी रुपयांपर्यंत फीज घेतो. तुलना करायची झाली तर, रणबीर कपूरची कमाई यशपेक्षा दुप्पट आहे.   

रणबीर कपूरचे शिक्षण

रणबीर कपूरच्या शिक्षणाबद्दल बोलायचे झाले तर, त्याने त्याचे महाविद्यालयीन शिक्षण मुंबईच्या एच.आर. महाविद्यालयातून पूर्ण केले आहे. त्यानंतर त्याने न्यूयॉर्कच्या स्कूल ऑफ विज्युअल आर्ट्समधून फिल्ममेकिंगचा कोर्स देखील केला आहे.   

यशचे शिक्षण

या तुलनेत यशचे सुरुवातीचे शिक्षण मैसूरच्या महाजना हाय स्कूलमधून पूर्ण झाले आहे. यानंतर तो महाविद्यालयात दाखल झाल मात्र, शिक्षण पूर्ण केले नाही. यानुसार प्रभू श्री रामांची भूमिका साकारणारा रणबीर रावणाची भूमिका साकारणाऱ्या यशपेक्षा अधिक सुशिक्षित आहे.   

चित्रपट दोन भागांमध्ये प्रदर्शित केला जाणार

भारतीय चित्रपटसृष्टीतील रामायण हा बहुप्रतिक्षित चित्रपट दोन भागांमध्ये प्रदर्शित केला जाणार आहे. पहिला भाग 2026च्या दिवाळीच्या शुभ मुहूर्तावर तर, दुसरा भाग 2027च्या दिवाळीला प्रदर्शित केला जाणार आहे.   

4 हजार कोटी रुपयांचे बजेट

हा भारतातील सर्वाधिक महागडा चित्रपट मानला जात आहे, ज्याचे बजेट 4 हजार कोटी रुपयांपेक्षाही अधिक असल्याचे सांगितले जात आहे.   

12हून अधिक भव्य सेट

या चित्रपटासाठी ऑस्कर विजेत्या डीएनईजी स्टुडिओचा वापर करण्यात आला आहे. 2024 मध्ये लॉस एंजेलिस येथे प्री-व्हिज्युअलायझेशन आणि तांत्रिक तालमी पार पाडल्या आणि 12हून अधिक भव्य सेट उभारण्यात आले आहेत.   

थेट अमेरिका-इराण युद्ध थांबवणाऱ्या पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांचं शिक्षण किती? कॉलेजात तरी गेलेत का?

Allu Arjun Birthday: अल्लू अर्जुन आणि नंबर 666 चं अनोखं कनेक्शन; ज्याला जग अशुभ मानतं, तो त्याच्यासाठी खास! कारण...

Sunetra Pawar Net Worth: सुनेत्रा पवारांकडे नेमकी किती संपत्ती? सासरे शरद पवारांपेक्षा किती श्रीमंत? संपत्तीचा आकडा आला समोर

मोठं काहीतरी घडणार? शिंदेंची 'भाकरी फिरवण्याची' तयारी? लवकर कोणत्याच निवडणुका नसल्याने...

