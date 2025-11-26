English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

प्रभासच्या 'Spirit' चित्रपटात 'या' बॉलिवूड स्टारची दमदार एन्ट्री

Spirit Movie Update: साऊथ सुपरस्टार प्रभासचे नाव सध्या त्याच्या आगामी 'स्पिरिट' चित्रपटामुळे बरेच चर्चेत आहे. आता, बातमी येत आहे की संदीप रेड्डी वांगा दिग्दर्शित या जबदस्त चित्रपटात बॉलिवूडचा एक प्रसिद्ध अभिनेता महत्त्वाच्या भूमिकेत दिसणार आहे

Nov 26, 2025, 01:10 PM IST
twitter
1/9

Prabhas Upcoming Movie:बाहुबली चित्रपटामुळे चाहत्यांच्या मनात स्थान निर्माण करणारा सुपरस्टार प्रभास, त्याच्या शांत आणि आक्रमक स्वभावासाठी ओळखला जातो. अ‍ॅनिमल आणि कबीर सिंग सारखे ब्लॉकबस्टर चित्रपट बनवणारे दिग्दर्शक संदीप रेड्डी वांगा यांच्या स्पिरिट चित्रपटात आता तो झळकणार आहे. या चित्रपटाबद्दल मोठी बातमी समोर येत आहे. 

twitter
2/9

प्रभासच्या 'स्पिरिट'मध्ये हिंदी सिनेसृष्टीतील एक सुपरस्टार महत्त्वाची भूमिका साकारणार असल्याचे वृत्त आहे.     

twitter
3/9

अभिनेत्री दीपिका पदुकोणने आठ तासांच्या शिफ्ट आणि इतर अडचणींमुळे संदीप रेड्डी वांगाचा 'स्पिरिट' चित्रपट सोडला.   

twitter
4/9

अनेक अडचणींवर मात केल्यानंतर, संदीप यांनी गेल्या रविवारी हैदराबादमध्ये मुहूर्त पूजा करून चित्रीकरण सुरू केले. चिरंजीवी प्रमुख पाहुणे म्हणून पूजेला उपस्थित होते.

twitter
5/9

चित्रपटाचा मुख्य अभिनेता प्रभास अनुपस्थित असला तरी, अभिनेत्री तृप्ती डिमरी सहकलाकारांसोबत उपस्थित होती.  

twitter
6/9

हा अभिनेता दुसरा तिसरा कोणी नसून  रणबीर कपूर आहे. तो चित्रपटात एका खास भूमिकेत कॅमिओ करू शकतो.  

twitter
7/9

रणबीरने यापूर्वी संदीप यांच्या दिग्दर्शनात 'अ‍ॅनिमल' चित्रपटात काम केले आहे, पण, प्रभाससोबत तो पहिल्यांदाच स्क्रीन शेअर करणार.  

twitter
8/9

'अ‍ॅनिमल'ने बॉक्स ऑफिसवर 550 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कमाई केली आहे.  

twitter
9/9

चाहते चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. निर्मात्यांनी अद्याप प्रदर्शनाची तारीख जाहीर केलेली नाही. पण, 'स्पिरिट' हा चित्रपट 2026 मध्ये चाहत्यांच्या भेटीला येईल.

twitter
पुढील
अल्बम

Rohit Sharma Salary: 2026 टी20 वर्ल्ड कपचा ब्रँड अ‍ॅम्बेसेडर बनल्यावर रोहित शर्मा किती कमाई करणार? जाणून घ्या

पुढील अल्बम

Rohit Sharma Salary: 2026 टी20 वर्ल्ड कपचा ब्रँड अ‍ॅम्बेसेडर बनल्यावर रोहित शर्मा किती कमाई करणार? जाणून घ्या

Rohit Sharma Salary: 2026 टी20 वर्ल्ड कपचा ब्रँड अ‍ॅम्बेसेडर बनल्यावर रोहित शर्मा किती कमाई करणार? जाणून घ्या

Rohit Sharma Salary: 2026 टी20 वर्ल्ड कपचा ब्रँड अ‍ॅम्बेसेडर बनल्यावर रोहित शर्मा किती कमाई करणार? जाणून घ्या 9
कर्तव्य, हक्कांचे भान, मिळवून देते संविधान; मराठीतून द्या संविधान दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

कर्तव्य, हक्कांचे भान, मिळवून देते संविधान; मराठीतून द्या संविधान दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

कर्तव्य, हक्कांचे भान, मिळवून देते संविधान; मराठीतून द्या संविधान दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा! 12
मुंबई - राणीबागेतील शक्ती वाघाचा मृत्यू, 8 दिवस का लपवली माहिती? अपस्माराचे झटके आल्याने मृत्यू

मुंबई - राणीबागेतील शक्ती वाघाचा मृत्यू, 8 दिवस का लपवली माहिती? अपस्माराचे झटके आल्याने मृत्यू

मुंबई - राणीबागेतील शक्ती वाघाचा मृत्यू, 8 दिवस का लपवली माहिती? अपस्माराचे झटके आल्याने मृत्यू 9
Daily Tarot Card Horoscope : बुधवारी वसुमान योग या लोकांना कठोर परिश्रमाचे फळ देणार; वरिष्ठांच्या क्रोधाला सामोरे जावे लागेल

Daily Tarot Card Horoscope : बुधवारी वसुमान योग या लोकांना कठोर परिश्रमाचे फळ देणार; वरिष्ठांच्या क्रोधाला सामोरे जावे लागेल

Daily Tarot Card Horoscope : बुधवारी वसुमान योग या लोकांना कठोर परिश्रमाचे फळ देणार; वरिष्ठांच्या क्रोधाला सामोरे जावे लागेल 12