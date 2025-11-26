प्रभासच्या 'Spirit' चित्रपटात 'या' बॉलिवूड स्टारची दमदार एन्ट्री
Spirit Movie Update: साऊथ सुपरस्टार प्रभासचे नाव सध्या त्याच्या आगामी 'स्पिरिट' चित्रपटामुळे बरेच चर्चेत आहे. आता, बातमी येत आहे की संदीप रेड्डी वांगा दिग्दर्शित या जबदस्त चित्रपटात बॉलिवूडचा एक प्रसिद्ध अभिनेता महत्त्वाच्या भूमिकेत दिसणार आहे
Prabhas Upcoming Movie:बाहुबली चित्रपटामुळे चाहत्यांच्या मनात स्थान निर्माण करणारा सुपरस्टार प्रभास, त्याच्या शांत आणि आक्रमक स्वभावासाठी ओळखला जातो. अॅनिमल आणि कबीर सिंग सारखे ब्लॉकबस्टर चित्रपट बनवणारे दिग्दर्शक संदीप रेड्डी वांगा यांच्या स्पिरिट चित्रपटात आता तो झळकणार आहे. या चित्रपटाबद्दल मोठी बातमी समोर येत आहे.
