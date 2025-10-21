ब्रेकअपनंतर Ranveer Allahbadia ला सापडली नवी GF; Insta स्टोरीनं पोलखोल! चर्चा बोल्डनेसची
Ranveer Allahbadia New Girlfriend: एकामागोमाग एक पडलेल्या दोन पोस्टमुळे या नात्याला दुजोरा मिळाल्याची चर्चा आहे. रणवीरने पोस्ट केलेल्या गिबली फोटोंनंतर तिने टाकलेली एक इन्स्टा स्टोरी तुफान व्हायरल झाली. नेमकी ही तरुणी आहे कोण आणि या दोघांच्या एकत्र येण्याची चर्चा का जोर धरतेय पाहूयात...
Swapnil Ghangale | Oct 21, 2025, 03:12 PM IST
युट्यूबरचं प्रेमप्रकरण समोर
ब्रेकअपनंतर पुन्हा प्रेमात पडला रणवीर
कोण आहे ही तरुणी?
सेलिब्रेशनचे फोटो केले शेअर
गिबली आर्ट पोस्ट करत वृत्ताला दिला दुजोरा
एक प्रगल्भ माणूस दिवाळी साजरी करतोय
आयुष्य अधिक सुंदर वाटते
काही मिनिटांनंतर इन्स्टा स्टोरी
एकत्र दिवाळी साजरी केल्याची जोरदार चर्चा
एकमेकांना फॉलो करतात
निक्की शर्मासोबत रिलेशनशिपमध्ये होता
निक्कीला अनफॉलो केल्यानंतर...
