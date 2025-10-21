English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
ब्रेकअपनंतर Ranveer Allahbadia ला सापडली नवी GF; Insta स्टोरीनं पोलखोल! चर्चा बोल्डनेसची

Ranveer Allahbadia New Girlfriend: एकामागोमाग एक पडलेल्या दोन पोस्टमुळे या नात्याला दुजोरा मिळाल्याची चर्चा आहे. रणवीरने पोस्ट केलेल्या गिबली फोटोंनंतर तिने टाकलेली एक इन्स्टा स्टोरी तुफान व्हायरल झाली. नेमकी ही तरुणी आहे कोण आणि या दोघांच्या एकत्र येण्याची चर्चा का जोर धरतेय पाहूयात...

Swapnil Ghangale | Oct 21, 2025, 03:12 PM IST
युट्यूबरचं प्रेमप्रकरण समोर

juhibhatt

सोशल नेटवर्किंगवरील एका पोस्टमुळे प्रसिद्ध युट्यूबरचं प्रेमप्रकरण समोर आलं आहे. आधी त्याने पोस्ट केलेलं गिबली आर्ट अन् नंतर त्या बोल्ड तरुणीने पोस्ट केलेली इन्स्टा स्टोरी सारं काही सांगून गेली आहे. नेमकं काय आहे या फोटोंमध्ये जाणून घ्या...

ब्रेकअपनंतर पुन्हा प्रेमात पडला रणवीर

juhibhatt

बीअरबायसेप्स नावाने पॉडकास्टर म्हणून प्रसिद्ध असलेला युट्यूबर रणवीर अलाहबादिया पुन्हा प्रेमात पडला आहे. अभिनेत्री निक्की शर्मासोबत ब्रेकअप झाल्यानंतर काही महिन्यांमध्ये तो नव्याने प्रेमात पडल्याचं समोर आलं आहे.

कोण आहे ही तरुणी?

juhibhatt

रणवीर अलाहबादिया सोशल इन्फ्युएन्सर आणि अभिनेत्री जुही भट्टला डेट करत आहे. मात्र ही तीच असल्याचं एका फोटोवरुन स्पष्ट झालंय. या फोटोत असं काय आहे ते पाहूयात...  

सेलिब्रेशनचे फोटो केले शेअर

juhibhatt

दिवाळीच्या दिवशी, 20 ऑक्टोबर रोजी म्हणजेच सोमवारी रणवीरने त्याच्या सेलिब्रेशनचे फोटो शेअर केले. 

गिबली आर्ट पोस्ट करत वृत्ताला दिला दुजोरा

juhibhatt

रणवीर अलाहबादियाने त्याच्या नव्या प्रेयसीचे फोटो किंवा नाव उघड केले नाही, परंतु त्याने त्याच्या नवीन नात्याच्या वृत्ताचा खुलासा करताना गिबली आर्टचा एआय-जनरेटेड फोटो पोस्ट केला.

नव्या नात्याला दुजोरा

juhibhatt

रणवीर अलाहबादियाने हे फोटो पोस्ट करत नव्या नात्याला दुजोरा दिला आहे.

एक प्रगल्भ माणूस दिवाळी साजरी करतोय

juhibhatt

त्याच्या इंस्टाग्राम हँडलवर फोटो शेअर करताना रणवीरने, "दिवाळीच्या शुभेच्छा. या वर्षी एक प्रगल्भ माणूस दिवाळी साजरी करतोय. पहिल्यांदाच मी माझे स्वतःचे घर सजवले आहे. एक व्यक्तीच्या मदतीने मी हे केलंय." असं लिहिलं आहे.

आयुष्य अधिक सुंदर वाटते

juhibhatt

"जेव्हा तुम्ही तुमचा दिवस थेट रसराजजी महाराज बजरंग बाणाने सुरू करता तेव्हा आयुष्य अधिक सुंदर वाटते. 1960 च्या दशकातील संगीताने दिवस संपवणं अधिक अल्हाददायक आहे," असंही रणवीर अलाहबादियाने म्हटलं आहे.

काही मिनिटांनंतर इन्स्टा स्टोरी

juhibhatt

रणवीरच्या दिवाळी पोस्टनंतर काही मिनिटांनी, जुहीने त्याच्या सुंदर सजवलेल्या घराची एक झलक इन्स्टाग्राम स्टोरीमधून शेअर केली. 

एकत्र दिवाळी साजरी केल्याची जोरदार चर्चा

juhibhatt

रणवीर अलाहबादियाने पोस्ट केलेल्या फोटोंमध्ये दिसणाऱ्या रांगोळीसारखीच एक फुलांची रांगोळी जुहीने शेअर केलेल्या फोटोत दिसत होती. या फोटोमध्ये, जुहीने गुलाबांचे फूल हातात घेतले होते, ज्यामुळे दोघांनी एकत्र दिवाळी साजरी केल्याची जोरदार चर्चा आहे.

एकमेकांना फॉलो करतात

juhibhatt

रणवीर आणि जुही इंस्टाग्रामवर एकमेकांना फॉलो करतात, ज्यामुळे सध्या सुरू असलेल्या प्रेमाच्या अफवांनी अधिक जोर धरला आहे.

निक्की शर्मासोबत रिलेशनशिपमध्ये होता

juhibhatt

यापूर्वी, रणवीर अभिनेत्री निक्की शर्मासोबत रिलेशनशिपमध्ये होता. तो अनेकदा तिच्यासोबतचे फोटो त्याच्या सोशल मीडिया हँडलवर शेअर करायचा पण सूर्यफूल इमोजीने तिचा चेहरा झाकून तिची ओळख गुप्त ठेवली जायी.  

निक्कीला अनफॉलो केल्यानंतर...

juhibhatt

रणवीरने इंस्टाग्रामवर निक्कीला अनफॉलो केल्यानंतर त्यांच्या ब्रेकअपच्या अफवा पसरू लागल्या.  

वादात सापडलेला रणवीर

juhibhatt

या वर्षाच्या सुरुवातीला, रणवीरने समय रैनाच्या इंडियाज गॉट लेटेंट शोमध्ये मोठा वाद निर्माण झाला होता. "तुम्ही आयुष्यभर तुमच्या पालकांना सेक्स करताना पहाल की एकदा सामील होऊन ते कायमचे थांबवाल?", त्यावेळी पॅनेलवरील इतरांसह अनेकांवर एफआयआर दाखल झाला.  (सर्व फोटो सोशल मीडियावरुन साभार)

