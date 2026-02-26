रश्मिका मंदान्ना आणि विजय देवरकोंडा अडकले विवाहबंधनात; कोडवा विवाहाचे फोटो समोर
Rashmika Mandanna and Vijay Devarakonda Wedding Photos : रश्मिका मंदान्ना आणि विजय देवरकोंडा अखेर विवाहबंधनात अडकले. या जोडप्याचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झालंय.
Neha Choudhary | Feb 26, 2026, 07:28 PM IST
1/8
2/8
3/8
4/8
रश्मिकाने विजयला "माझा नवरा" म्हणत आपल्या इन्स्टाग्रामवर लग्नाचे खास फोटो चाहत्यांसोबत शेअर केले आहेत. तिने फोटोसोबत एक सुंदर मेसेज लिहिला आहे. त्यानंतर रश्मिका आणि विजयावर शुभेच्छांचा वर्षाव होत आहे. तर विजयने देखील त्याच्या इन्स्टाग्रामवर अकाऊंटवर आयुष्यातील या खास क्षणाचे फोटो शेअर करत रश्मिकासाठी सुंदर शब्दात मेसेज लिहिला आहे.
5/8
6/8
7/8