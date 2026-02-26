English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • फोटो
  • रश्मिका मंदान्ना आणि विजय देवरकोंडा अडकले विवाहबंधनात; कोडवा विवाहाचे फोटो समोर

रश्मिका मंदान्ना आणि विजय देवरकोंडा अडकले विवाहबंधनात; कोडवा विवाहाचे फोटो समोर

Rashmika Mandanna and Vijay Devarakonda Wedding Photos : रश्मिका मंदान्ना आणि विजय देवरकोंडा अखेर विवाहबंधनात अडकले. या जोडप्याचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झालंय.   

Neha Choudhary | Feb 26, 2026, 07:28 PM IST
1/8

Rashmika Mandanna and Vijay Devarakonda

रश्मिका आणि विजय यांनी लाल रंगाचे पोषाख परिधान केले होते. ज्यामध्ये दोघही अतिशय आकर्षित आणि सुंदर दिसत होते. 

2/8

Rashmika Mandanna and Vijay Devarakonda

या जोडप्याने तेलुगू परंपरेनुसार त्यांचं लग्न केलं आणि संध्याकाळी कोडवा रितीरिवाजांनुसार दुसरा विवाह सोहळा पार पडला. 

3/8

Rashmika Mandanna and Vijay Devarakonda

रश्मिका आणि विजय यांच्या लग्नाच्या विधी राजस्थानातील उदयपूर येथे पार पडल्या. रश्मिका मंदान्ना आणि विजय देवरकोंडा यांनी इंस्टाग्रामवर लग्नाचे फोटो शेअर केले आहेत.

4/8

Rashmika Mandanna and Vijay Devarakonda

रश्मिकाने विजयला "माझा नवरा" म्हणत आपल्या इन्स्टाग्रामवर लग्नाचे खास फोटो चाहत्यांसोबत शेअर केले आहेत. तिने फोटोसोबत एक सुंदर मेसेज लिहिला आहे. त्यानंतर रश्मिका आणि विजयावर शुभेच्छांचा वर्षाव होत आहे. तर विजयने देखील त्याच्या इन्स्टाग्रामवर अकाऊंटवर आयुष्यातील या खास क्षणाचे फोटो शेअर करत रश्मिकासाठी सुंदर शब्दात मेसेज लिहिला आहे. 

5/8

Rashmika Mandanna and Vijay Devarakonda

23 फेब्रुवारी रोजी या जोडप्याने कुटुंब आणि नातेवाईकांसाठी जपानी थीमवर जेवणाचे आयोजन केले होतं. तर दुसऱ्या दिवशी सर्वांनी पूल पार्टी आणि क्रिकेट सामना एन्जॉय केला. संध्याकाळी संगीत समारंभ संपन्न झाला. ज्यामध्ये रश्मिका आणि विजयचे काही फोटो देखील समोर आले होते.

6/8

Rashmika Mandanna and Vijay Devarakonda

रश्मिका आणि विजय यांची पहिली भेट "गीता गोविंदम" (2018) चित्रपटाच्या सेटवर झाली. त्यानंतर डियर कॉम्रेड या चित्रपटात त्यांनी एकत्र काम केलं. त्यानंतर ही जोडी चाहत्यांना आवडली आणि चांगलीच गाजायला लागली. 

7/8

Rashmika Mandanna and Vijay Devarakonda

त्यानंतर या दोघांची मैत्री अधिक फुलली आणि या मैत्रिचं रुपातंर प्रेमात झालं. अनेक वर्षे डेटिंग केल्यानंतर अखेर त्यांनी लग्न केलं आहे. पारंपारिक रीतिरिवाजांचे प्रतिबिंब असलेल्या रेशमी पोशाखात रश्मिका एका महाराणीपेक्षा सुंदर दिसत होती. तर विजय एका महाराजासारखा दिसत होता. 

8/8

Rashmika Mandanna and Vijay Devarakonda

ते लवकरच हैदराबादमध्ये एक रिसेप्शन आयोजित करणार आहेत. "अ‍ॅनिमल" चित्रपटात रश्मिका मंदान्नासोबत काम करणाऱ्या इंद्र कृष्णनने सोशल मीडियावर रश्मिका आणि विजय यांना त्यांच्या लग्नाच्या शुभेच्छा दिल्या. 

