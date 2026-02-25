English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • रश्मिका मंदाना-विजय देवरकोंडा दोघांमध्ये कोण जास्त कमावतं? जाणून घ्या जोडप्याचे नेटवर्थ!

रश्मिका मंदाना-विजय देवरकोंडा दोघांमध्ये कोण जास्त कमावतं? जाणून घ्या जोडप्याचे नेटवर्थ!

Rashmika and Vijay Networth: दक्षिण भारतीय सिनेमातील लोकप्रिय जोडी रश्मिका मंदाना आणि विजय देवरकोंडा यांचे लग्न २६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी उदयपूरमध्ये होणार आहे.

Pravin Dabholkar | Feb 25, 2026, 05:25 PM IST
रश्मिका मंदाना-विजय देवरकोंडा दोघांमध्ये कोण जास्त कमावतं? जाणून घ्या जोडप्याचे नेटवर्थ!

Rashmika Mandanna and Vijay Deverakonda networth Source of Income Cinema

Rashmika and Vijay Networth: दक्षिण भारतीय सिनेमातील लोकप्रिय जोडी रश्मिका मंदाना आणि विजय देवरकोंडा यांचे लग्न २६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी उदयपूरमध्ये होणार आहे. फॅन्स यांना ‘विरोश’ जोडीच्या लग्नाची खूप उत्सुकता आहे. सध्या त्यांचे प्री-वेडिंग कार्यक्रम सुरू आहेत. लग्नाची सगळी माहिती गुप्त ठेवली आहे.

रश्मिका मंदानाची संपत्ती

Rashmika Mandanna and Vijay Deverakonda networth

रश्मिका मंदानाची २०२६ मधील अंदाजे एकूण संपत्ती (नेटवर्थ) ६६ कोटी रुपये आहे. ही संपत्ती तिने चित्रपटांच्या मानधनातून आणि ब्रँड जाहिरातींमधून कमावली आहे. ती आता सुपरस्टार बनली आहे आणि तिची कमाई दिवसेंदिवस वाढत आहे.

रश्मिकाची चित्रपट आणि ब्रँड्समधून कमाई

Rashmika Mandanna and Vijay Deverakonda networth

रश्मिका प्रत्येक चित्रपटासाठी ४ ते ८ कोटी रुपये मानधन घेते. ‘पुष्पा’ सारख्या मोठ्या हिट चित्रपटांसाठी हे मानधन आणखी वाढते. कधी कधी एका प्रोजेक्टसाठी १० कोटी रुपयेही मिळतात. याशिवाय स्वारोवस्की, बोट, कल्याण ज्वेलर्स, ७अप आणि मीशो सारख्या ब्रँड्ससोबत जाहिराती करून ती चांगली कमाई करते. ती प्लम या व्हीगन ब्यूटी ब्रँडची एंबेसडर आणि गुंतवणूकदारही आहे.

मालमत्ता आणि गाड्या

Rashmika Mandanna and Vijay Deverakonda networth

रश्मिकाकडे बंगळुरू, मुंबई, गोवा, हैदराबाद आणि कूर्ग येथे घरे आहेत. फक्त बंगळुरूच्या घराची किंमत सुमारे ८ कोटी रुपये आहे. तिच्या लग्जरी गाड्यांमध्ये ऑडी क्यू३, रेंज रोव्हर स्पोर्ट, मर्सिडीज-बेंझ सी-क्लास आणि इतर महागडी गाड्या आहेत. ती राजेशाही जीवन जगते.

विजय देवरकोंडाची संपत्ती

Rashmika Mandanna and Vijay Deverakonda networth

विजय देवरकोंडाची २०२६ मधील अंदाजे संपत्ती ६६ ते ७० कोटी रुपये आहे. तो टॉलीवुडचा खूप लोकप्रिय अभिनेता आहे. त्याची मुख्य कमाई चित्रपटांमधून होते आणि तो सध्या खूप यशस्वी आहे.

चित्रपट, इन्स्टाग्राम आणि ब्रँड्समधून कमाई

Rashmika Mandanna and Vijay Deverakonda networth

विजय प्रत्येक चित्रपटासाठी १२ ते १५ कोटी रुपये मानधन घेतो. ब्रँड जाहिरातींसाठी त्याला अनेकदा १ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त पैसे मिळतात. इन्स्टाग्रामवर एका पोस्टसाठी तो सुमारे ४० लाख रुपये घेतो. याशिवाय त्याचा ‘राउडी वेअर’ नावाचा कपड्यांचा ब्रँड आणि हैदराबाद ब्लॅक हॉक्स व्हॉलीबॉल टीममध्ये गुंतवणूक आहे.

मालमत्ता आणि गाड्या

Rashmika Mandanna and Vijay Deverakonda networth

विजयचे हैदराबादातील घर सुमारे १५ कोटी रुपयांचे आहे. त्याच्या लग्जरी गाड्यांमध्ये बीएमडब्ल्यू ५ सीरीज, फोर्ड मस्टँग, वोल्वो एक्ससी९०, मर्सिडीज-बेंझ जीएलएस आणि रेंज रोव्हर आहेत. काही बातम्यांनुसार त्याच्याकडे ३० कोटी रुपयांचे प्रायव्हेट जेटही आहे. त्याची जीवनशैली खूप श्रीमंत आहे.

दोघांची एकूण संपत्ती

Rashmika Mandanna and Vijay Deverakonda networth

रश्मिका आणि विजय दोघांची मिळून एकूण संपत्ती १३० ते १३६ कोटी रुपये आहे. दोघेही चित्रपट, जाहिराती आणि व्यवसायातून चांगली कमाई करतात आणि शहाणपणाने घरं-मालमत्ता खरेदी केली आहे. २६ फेब्रुवारीला उदयपूरमध्ये होणाऱ्या लग्नासाठी दोघेही खूप उत्साहित आहेत आणि फॅन्सही या राजेशाही लग्नाची वाट पाहत आहेत.

