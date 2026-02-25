रश्मिका मंदाना-विजय देवरकोंडा दोघांमध्ये कोण जास्त कमावतं? जाणून घ्या जोडप्याचे नेटवर्थ!
Rashmika and Vijay Networth: दक्षिण भारतीय सिनेमातील लोकप्रिय जोडी रश्मिका मंदाना आणि विजय देवरकोंडा यांचे लग्न २६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी उदयपूरमध्ये होणार आहे.
Pravin Dabholkar | Feb 25, 2026, 05:25 PM IST
1/8
रश्मिका मंदाना-विजय देवरकोंडा दोघांमध्ये कोण जास्त कमावतं? जाणून घ्या जोडप्याचे नेटवर्थ!
2/8
रश्मिका मंदानाची संपत्ती
3/8
रश्मिकाची चित्रपट आणि ब्रँड्समधून कमाई
रश्मिका प्रत्येक चित्रपटासाठी ४ ते ८ कोटी रुपये मानधन घेते. ‘पुष्पा’ सारख्या मोठ्या हिट चित्रपटांसाठी हे मानधन आणखी वाढते. कधी कधी एका प्रोजेक्टसाठी १० कोटी रुपयेही मिळतात. याशिवाय स्वारोवस्की, बोट, कल्याण ज्वेलर्स, ७अप आणि मीशो सारख्या ब्रँड्ससोबत जाहिराती करून ती चांगली कमाई करते. ती प्लम या व्हीगन ब्यूटी ब्रँडची एंबेसडर आणि गुंतवणूकदारही आहे.
4/8
मालमत्ता आणि गाड्या
5/8
विजय देवरकोंडाची संपत्ती
6/8
चित्रपट, इन्स्टाग्राम आणि ब्रँड्समधून कमाई
7/8
मालमत्ता आणि गाड्या
8/8