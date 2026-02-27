English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • फोटो
  • रश्मिका-विजयच्या लग्नसोहळ्यातील दागिन्यांची होतेय चर्चा, त्यांचं दाक्षिणात्य संस्कृतीतील खास महत्त्व काय?

रश्मिका-विजयच्या लग्नसोहळ्यातील दागिन्यांची होतेय चर्चा, त्यांचं दाक्षिणात्य संस्कृतीतील खास महत्त्व काय?

Temple Jewellery: नुकतेच रश्मिका मंधाना आणि विजय देवरकोंडाचा लग्नसोहळा पार पडला. यावेळी त्या दोघांनीही परिधान कलेलेल्या दागिन्यांची सोशल मिडियावर फारच चर्चा होत आहे. या दागिन्यांना एक खास महत्त्व आहे.   

Manali Sagvekar | Feb 27, 2026, 01:53 PM IST
रश्मिका-विजयच्या दागिन्यांचे दक्षिणात्य संस्कृतीतील महत्त्व

rashmika And Vijay Wedding jewellery highlights

Rashmika And Vijay Wedding jewellery:  दाक्षिणात्य सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेता आणि अभिनेत्री विजय दोवरकोंडा आणि रश्मिका मंधाना हे नुकतेच लग्नबंधनात अडकले आहेत. 26 फेब्रुवारी रोजी उदयपूर येथे त्यांचा भव्यदिव्य लग्न सोहळा पार पडला. योवेळी रश्मिका आणि विजयने परिधान केलेले दागिने सध्या फारच चर्चेत आहेत. हे दागिने इतके खास का आहेत सदर बातमीतून जाणून घेऊया.   

टेंपल ज्वेलरी

rashmika And Vijay Wedding jewellery highlights

लग्न सोहळ्यात रश्मिका आणि विजयने परिधान केलेल्या दागिन्यांना टेंपल ज्वेलरी असे म्हणतात. दाक्षिणात्य संस्कृतीत या प्रकारचे दागिने देवांना सजवण्यासाठी तयार केले जात असत. जे प्रामुख्याने चोल आणि पंड्या राजवंशाच्या काळातील कलेशी संबंधीत आहेत.   

रश्मिका-विजयचे दागिने

rashmika And Vijay Wedding jewellery highlights

रश्मिकाच्या दागिन्यांमध्ये महालक्ष्मी हार, कंबरपट्टा, नाक्षी बाजूबंद, झुमके आणि माथापट्टी यांचा समावेश होता. तर विजयने परिधान केलेल्या दागिन्यांमध्ये सोन्याची साखळी, मण्यांची माळ आणि सोन्याचे नक्षीदार कडे, अंगठी यांचा समावेश होता.   

महालक्ष्मी हार

rashmika And Vijay Wedding jewellery highlights

रश्मिकाच्या गळ्यातील महालक्ष्मी हार, ज्याच्या मध्यभागी महालक्ष्मी देवीची प्रतिमा कोरलेली होती. जे समृद्धी आणि भाग्याचे प्रतीक मानले जाते. तिच्या कमरेवरील कमरपट्टा, ज्याला दक्षिण भारतात वड्डनम असे म्हटले जाते. यावर मोर आणि फुलांची अत्यंत नाजूक नक्षी होती.   

नाक्षी प्रकारचे बाजूबंद

rashmika And Vijay Wedding jewellery highlights

तसेच तिने नाक्षी प्रकारचे बाजूबंद घातले होते, जे तिच्या पारंपारिक लूकला पूर्ण करत होते. यावरील नक्षीकाम भारतीय दागिन्यांमधील सर्वात जुने आणि समृद्ध नक्षीकाम केले जाते.   

मुरुक्कू चेन

rashmika And Vijay Wedding jewellery highlights

विजय देवरकोंडाने गळ्यात सोन्याची जाड माळ घातली होती, जी कंटम शैलीतील होती. या दागिन्याचे त्याचा रोयल लूक आणखीनच खुलला. तसेच त्याने परिधान केलेली सोन्याची साखळी ज्याला मुरुक्कू चेनही म्हणतात.   

जाड सोन्याचे कडे

rashmika And Vijay Wedding jewellery highlights

तसेच त्याने हातामध्ये जाड सोन्याचे कडे घातले होते, ज्यावर पारंपारिक नक्षीकाम केलेले होते. ज्यामध्ये  सिंहाचे आणि हत्तीचे मुख कोरलेले असते, जे शौर्य आणि शक्तीचे प्रतीक मानले जाते. याशिवाय त्याने मोठी अंगठी घातली होती जी संपूर्ण लूकला पूर्ण करत होती.   

रश्मिका आणि विजयच्या लग्नाच्या अफवा

rashmika And Vijay Wedding jewellery highlights

गेल्या काही काळापासून रश्मिका आणि विजयच्या लग्नाच्या अफवा सोशल मिडियावर पसरत होत्या. चाहत्यांना देखील त्या दोघांना एकत्र पाहायचे होते. अखेर चाहत्यांची ही इच्छा पूर्ण झाली. रश्मिका आणि विजयच्या मंगलकार्याची बातमी समोर येताच नेचकऱ्यांनी शुभेच्छांचा वर्षाव केला.   

