रश्मिका आणि विजय लग्नानंतर पहिल्यांदाच आले समोर, विमानतळावर कॅमेऱ्यात झाले कैद
Rashmika-Vijay 1st Look After Wedding: नॅशनल रश्मिका मंदाना आता सौ. विजय देवरकोंडा झाली आहे. 26 तारखेला पार पडलेल्या लग्नसोहळ्यानंतर हे जोडपे पहिल्यांदाच चाहत्यांसमोर आले आहेत. उदयपूर विमानतळावरील त्यांचा व्हिडिओ फारच व्हायरल होत आहे.
Manali Sagvekar | Feb 27, 2026, 07:20 PM IST
लग्नानंतर पहिल्यांदाच सर्वांसमोर
दाक्षिणात्य सिनेसृष्टीतील सर्वांची आवडती जोडी म्हणजे रश्मिका मंदाना आणि विजय देवरकोंडा. 26 फेब्रुवारी रोजी नुकतेच त्यांचा लग्नसोहळा पार पडला. त्यांच्या विवाह सोहळ्यातील फोटो सोशल मिडियावर फारच व्हायरल होत आहेत. यापूर्वी अनेकदा रश्मिका आणि विजयच्या लग्नाच्या अफवा पसरवल्या जात होत्या. मात्र, काही दिवसांपूर्वी त्यांच्या लग्नाची पत्रिका व्हायरल झाली आणि या सर्व अफवा खऱ्या ठरल्या. आता लग्नानंतर रश्मिका-विजय पहिल्यांदाच सर्वांसमोर आले आहेत.
लाल फ्लेअर ड्रेस आणि कुर्ता सेट
उदयपूरमध्ये पार पडला लग्नसोहळा
अतूट नात्यातील प्रेम आणि विश्वास
प्रेक्षकांच्या पसंतीची जोडी
मैत्रीचे रूपांतर लव्हस्टोरीमध्ये
गीता गोविंदमच्या सेटवर दोघांची पहिली भेट झाली. या दरम्यान त्यांची मैत्री इतकी घट्ट होत गेली की तिचे रूपांतर एका लव्ह स्टोरीमध्ये झाले. पण दोघांनीही त्यांचे हे विश्व बाहेरच्या जगापासून लपवून ठेवणे पसंत केले. अनेक रिआलिटी शोमध्ये त्यांना त्यांच्या नात्याबद्दल प्रश्न विचारले गेल पण दोघेही त्यावर प्रतिक्रिया देणे टाळायचे.
