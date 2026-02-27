English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
रश्मिका आणि विजय लग्नानंतर पहिल्यांदाच आले समोर, विमानतळावर कॅमेऱ्यात झाले कैद

Rashmika-Vijay 1st Look After Wedding: नॅशनल रश्मिका मंदाना आता सौ. विजय देवरकोंडा झाली आहे. 26 तारखेला पार पडलेल्या लग्नसोहळ्यानंतर हे जोडपे पहिल्यांदाच चाहत्यांसमोर आले आहेत. उदयपूर विमानतळावरील त्यांचा व्हिडिओ फारच व्हायरल होत आहे.   

Manali Sagvekar | Feb 27, 2026, 07:20 PM IST
लग्नानंतर पहिल्यांदाच सर्वांसमोर

Rashmika-Vijay 1st Look After Wedding

दाक्षिणात्य सिनेसृष्टीतील सर्वांची आवडती जोडी म्हणजे रश्मिका मंदाना आणि विजय देवरकोंडा. 26 फेब्रुवारी रोजी नुकतेच त्यांचा लग्नसोहळा पार पडला. त्यांच्या विवाह सोहळ्यातील फोटो सोशल मिडियावर फारच व्हायरल होत आहेत. यापूर्वी अनेकदा रश्मिका आणि विजयच्या लग्नाच्या अफवा पसरवल्या जात होत्या. मात्र, काही दिवसांपूर्वी त्यांच्या लग्नाची पत्रिका व्हायरल झाली आणि या सर्व अफवा खऱ्या ठरल्या. आता लग्नानंतर रश्मिका-विजय पहिल्यांदाच सर्वांसमोर आले आहेत.   

लाल फ्लेअर ड्रेस आणि कुर्ता सेट

Rashmika-Vijay 1st Look After Wedding

दरम्यान एका एक्स अकाउंटवर त्यांचा लग्नानंतर पहिल्यांदाच सर्वांसमोर येतानाचा व्हिडिओ अप्लोड केला आहे. ज्यामध्ये रश्मिका एका सुंदर लाल फ्लेअर ड्रेस परिधान केला आहे. तसेच विजयने पांढऱ्या रंगाचा कुर्ता सेट घातला आहे. तसेच काळे गॉगल्स त्याच्या या लूकला आणखीनच रुबाबदार बनवत आहेत.   

उदयपूरमध्ये पार पडला लग्नसोहळा

Rashmika-Vijay 1st Look After Wedding

उदयपूर मध्ये त्यांचा लग्न सोहळा पार पडला. यानंतर आता ते हैदराबादला जाण्यासाठी निघाले असताना, विमानतळावर त्यांना पाहणाऱ्या प्रत्येकाने शुभेच्छा आणि शुभाशिर्वाद दिले. यावेळी दोघांनीही हात जोडून सर्वांचे आभार मानले.   

अतूट नात्यातील प्रेम आणि विश्वास

Rashmika-Vijay 1st Look After Wedding

या फोटांमध्ये नववधू रश्मिकाच्या चेहऱ्यावरील चमक खुलून दिसत आहे. विजयने तिचा हात धरला आहे. जे त्यांच्या अतूट नात्यातील प्रेम आणि विश्वास दर्शवते. तसेच रश्मिकाने तिच्या माथ्यावर लावलेल सिंदूर अधिक आकर्षणाचा केंद्रबिंदु ठरले.   

प्रेक्षकांच्या पसंतीची जोडी

Rashmika-Vijay 1st Look After Wedding

रश्मिका आणि विजयने गीता गोविंदम (2018), डिअर कोम्रेड (2019) या चित्रपटांमध्ये स्क्रीन शेअर केली आहे. चित्रपटातील त्यांच्या जोडीला दाक्षिणात्य प्रेक्षकांनीच नाही तर, हिंदी प्रेक्षकांचीही खुपच पसंती मिळाली.   

मैत्रीचे रूपांतर लव्हस्टोरीमध्ये

Rashmika-Vijay 1st Look After Wedding

गीता गोविंदमच्या सेटवर दोघांची पहिली भेट झाली. या दरम्यान त्यांची मैत्री इतकी घट्ट होत गेली की तिचे रूपांतर एका लव्ह स्टोरीमध्ये झाले. पण दोघांनीही त्यांचे हे विश्व बाहेरच्या जगापासून लपवून ठेवणे पसंत केले. अनेक रिआलिटी शोमध्ये त्यांना त्यांच्या नात्याबद्दल प्रश्न विचारले गेल पण दोघेही त्यावर प्रतिक्रिया देणे टाळायचे.   

आगामी चित्रपट - रानबली

Rashmika-Vijay 1st Look After Wedding

त्यांच्या वर्कफ्रंटबद्दल सांगायचे झाले तर, 'रानबली' या आगामी चित्रपटात दोघे एकत्र दिसणार आहेत. हा चित्रपट 19 व्या शतकातील ब्रिटीश काळातील एका योद्ध्याच्या पराक्रमावर आधारित आहे. जो 11 सप्टेंबर 2026 रोजी प्रदर्शित होणार आहे.   

रश्मिका-विजयचा एकत्रित आगामी चित्रपट

Rashmika-Vijay 1st Look After Wedding

विशेष म्हणजे रश्मिका आणि विजय दोघे लग्नानंतर पुन्हा एकाच चित्रपटात दिसणार असल्यामुळे, प्रेक्षकांना पुन्हा एकदा स्क्रीनवरील त्यांची केमिस्ट्री पाहण्याची संधी मिळणार आहे.   

