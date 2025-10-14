English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
रश्मिकाच्या कुंडलीतील 'या' दोषामुळे मोडलं पहिलं लग्न, पण हाच दोष विजयसाठी ठरला भाग्यवान, लग्न करण्याआधी जाणून घ्या!

Rashmika Mandanna Kundali: रश्मिकाच्या कुंडलीतील एका दोषामुळे तिचं पहिलं लग्न मोडलं पण हाच दोष विजयसाठी भाग्यवान, ठरला. याबद्दल जाणून घेऊया.

Pravin Dabholkar | Oct 14, 2025, 04:21 PM IST
रश्मिकाच्या कुंडलीतील 'या' दोषामुळे मोडलं पहिलं लग्न, पण हाच दोष विजयसाठी ठरला भाग्यवान, लग्न करण्याआधी जाणून घ्या!

Rashmika Mandanna first marriage broke up due to defect in her horoscope turned lucky for Vijay Devarakonda

Rashmika Mandanna Kundali: सध्या रश्मिका मंदाना आणि विजय देवरकोंडा यांच्या लग्नाच्या चर्चा जोरात आहेत. रश्मिकाच्या कुंडलीतील एका दोषामुळे तिचं पहिलं लग्न मोडलं पण हाच दोष विजयसाठी भाग्यवान, ठरला. याबद्दल जाणून घेऊया.

गॉडफादरशिवाय चित्रपटसृष्टीत यश

Rashmika Mandanna first marriage broke up due to defect in her horoscope turned lucky for Vijay Devarakonda

रश्मिका मंदाना हिने कोणत्याही गॉडफादरशिवाय चित्रपटसृष्टीत यश मिळवले. सध्या ती आघाडीची अभिनेत्री असून, एका चित्रपटासाठी 6 ते 7 कोटी रुपये मानधन घेते. तिच्या सौंदर्य आणि अभिनय कौशल्यासोबतच तिच्या कुंडलीतील अनोख्या योगांनी तिला या उंचीवर पोहोचवले.

कुंडलीतील अद्वितीय योग

Rashmika Mandanna first marriage broke up due to defect in her horoscope turned lucky for Vijay Devarakonda

ज्योतिषींच्या मते, रश्मिकाच्या कुंडलीत विशेष योग आहेत, ज्यामुळे तिला मोठ्या संकटांवर मात करता आली. या योगांनी तिच्या करिअरला चालना दिली, परंतु एका दोषामुळे तिचा पहिला विवाह अयशस्वी झाला.

रक्षित शेट्टीसोबत ब्रेकअप

Rashmika Mandanna first marriage broke up due to defect in her horoscope turned lucky for Vijay Devarakonda

  रश्मिका आणि कन्नड अभिनेता रक्षित शेट्टी यांचे प्रेमसंबंध लग्नापर्यंत पोहोचले होते. मात्र, त्यांच्या कुंडलीतील षडाष्टक दोषामुळे हे नाते तुटले. हा दोष वैवाहिक जीवनात अडथळे निर्माण करणारा मानला जातो.

षडाष्टक दोष म्हणजे काय?

Rashmika Mandanna first marriage broke up due to defect in her horoscope turned lucky for Vijay Devarakonda

जेव्हा दोन व्यक्तींच्या चंद्र राशी एकमेकांपासून सहाव्या किंवा आठव्या स्थानावर असतात, तेव्हा षडाष्टक दोष निर्माण होतो. यामुळे नात्यात गैरसमज, संघर्ष, तणाव, आणि दुर्दैव येऊ शकते.

शक्तिशाली पूजांचा प्रभाव

Rashmika Mandanna first marriage broke up due to defect in her horoscope turned lucky for Vijay Devarakonda

रक्षितसोबत ब्रेकअपनंतर, रश्मिकाने राज्य श्यामला पूजा, भागलमुखी पूजा आणि तारा पूजा केल्या. या पूजांमुळे तिच्या कुंडलीतील योग अधिक बळकट झाले आणि ती भारताची राष्ट्रीय क्रश बनली.

विजय देवरकोंडासोबत लग्न

Rashmika Mandanna first marriage broke up due to defect in her horoscope turned lucky for Vijay Devarakonda

रश्मिका आणि विजय देवरकोंडा लवकरच लग्न करणार असल्याची चर्चा आहे. विजयच्या कुंडलीत शुक्र ग्रह कमकुवत आहे, ज्यामुळे वैवाहिक जीवनात अडचणी येऊ शकतात. मात्र, रश्मिकाच्या बळकट योगांमुळे हेदोष कमी होऊ शकतात.

रश्मिकाच्या कुंडलीचे वैशिष्ट्य:

Rashmika Mandanna first marriage broke up due to defect in her horoscope turned lucky for Vijay Devarakonda

 रश्मिकाच्या कुंडलीतील षडाष्टक दोष दूर करण्यात आला आहे. तिच्या कुंडलीतील शक्तिशाली योग आणि पूजांमुळे तिचे नशीब बलवान आहे, ज्याचा फायदा तिच्या करिअरला आणि वैयक्तिक जीवनाला झाला.

विजयसाठी भाग्यवान योग

Rashmika Mandanna first marriage broke up due to defect in her horoscope turned lucky for Vijay Devarakonda

ज्योतिषींच्या मते, रश्मिकाच्या बळकट कुंडलीमुळे विजय देवरकोंडाच्या दोषांचा प्रभाव कमी होईल. लग्नानंतर तिचे नशीब विजयलाही यश मिळवून देईल, अशी शक्यता आहे.

