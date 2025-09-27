Exclusive : दुर्मिळ छायाचित्रांतून पाहा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विजयादशमी उत्सव, पथसंचलनाचा इतिहास
Rashtriya swayamsevak sangh foundation day : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे नागपुरात शनिवार 27 सप्टेंबर 2025 रोजी ऐतिहासिक पथसंलन पार पडत आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे नागपूरातील आतापर्यंतच हे सगळ्यात मोठे पथसंचलन असून 27 सप्टेंबर 1925 रोजी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची स्थापना झाली होती. त्याच औचित्याने या छायाचित्रांच्या माध्यमातून पाहा एक ऐतिहासिक सफर...
1/8
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ
2/8
रूट मार्च
3/8
संघ मुख्यालय
4/8
हत्तीखाना
5/8
टिळक पुतळा
6/8
विजयादशमी उत्सव
7/8