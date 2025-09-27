English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Exclusive : दुर्मिळ छायाचित्रांतून पाहा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विजयादशमी उत्सव, पथसंचलनाचा इतिहास

Rashtriya swayamsevak sangh foundation day : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे नागपुरात शनिवार 27 सप्टेंबर 2025 रोजी ऐतिहासिक पथसंलन पार पडत आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे नागपूरातील आतापर्यंतच हे सगळ्यात मोठे पथसंचलन असून 27 सप्टेंबर 1925 रोजी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची स्थापना झाली होती. त्याच औचित्याने या छायाचित्रांच्या माध्यमातून पाहा एक ऐतिहासिक सफर... 

Sep 27, 2025, 10:23 AM IST
1/8

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ

Rashtriya swayamsevak sangh foundation day parade history

Rashtriya swayamsevak sangh foundation day : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या ऐतिहासिक पथसंचलनाची सर्वत्र चर्या असतानाच इतिहासात डोकावलं असता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या पथसंचनाला सुरुवातीच्या काळात सिम्मोल्लंघनाची लष्करी मिरवणूक,तर 1940 नंतर ध्वजाभिवादन असेही संबोधले जायचे.  

2/8

रूट मार्च

Rashtriya swayamsevak sangh foundation day parade history

शिवय संघाच्या पथसंचलनाला 'रूट मार्च' असेही काही जण म्हणत. मागील 100 वर्षात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे विजयादशमी उत्सव कोणत्या ठिकाणी आणि पथसंचलन  कोणत्या मार्गाने गेले याबाबतची डॉ. भालचंद्र हरदास यांनी दिलेली ही विशेष माहिती.   

3/8

संघ मुख्यालय

Rashtriya swayamsevak sangh foundation day parade history

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे पहिले पथसंचलन 1926 ला  मोहिते वाडा ( संघ मुख्यालय )ते राजाबाक्षा मंदिर दरम्यान पार पडलं होतं. सुरुवातीला दोन दिवस विजयादशमी उत्सव व्हायचा. ज्यामध्ये पहिल्या दिवशी नवमीला शस्त्रपूजन तर दुसऱ्या दिवशी तिथूनच सिम्मोल्लंघनाची  लष्करी मिरवणूक (पथसंचलन) निघायची. 

4/8

हत्तीखाना

Rashtriya swayamsevak sangh foundation day parade history

1936 पर्यंत हे सत्र सुरू होतं. त्यावेळी महाल येथील टाउन हॉल, हत्तीखाना येथे शस्त्रपूजन  आणि दुसऱ्या दिवशी तिथूनच सिम्मोल्लंघनाची लष्करी मिरवणूक निघायची.

5/8

टिळक पुतळा

Rashtriya swayamsevak sangh foundation day parade history

ही मिरवणूक टिळक पुतळ्याला अभिवादन करून धंतोली स्थित इंडियन जिमखानापर्यंत जायची आणि तिथे पुढील उत्सव व्हायचा आणि आद्य सरसंचालक डॉक्टर हेडगेवार यांचे उदबोधन व्हायचे. 

6/8

विजयादशमी उत्सव

Rashtriya swayamsevak sangh foundation day parade history

1936 नंतर काही विजयादशमी उत्सव चिटणीस पार्क येथे झाले. 1960 च्या दशकपासून RSS चा  विजयादशमी उत्सव पटवर्धन मैदान, कस्तुरचंद पार्क येथेही झाले. 

7/8

रेशीमबाग

Rashtriya swayamsevak sangh foundation day parade history

1995 पासून रेशीमबाग मैदान येथे पथसंचलन, विजयादशमी उत्सव होतोय. यंदा शताब्दी वर्ष  निमित्ताने पथसंचलन तीन मार्गांवरून निघत आहे.

8/8

सीताबर्डी

Rashtriya swayamsevak sangh foundation day parade history

महत्त्वाचं म्हणजे 1936 पूर्वीसुद्धा सीताबर्डी परिसरातूनच डॉक्टर हेडगेवार यांच्या नेतृत्वात पथसंचलन व्हायचे. त्याच सीताबर्डी परिसरातून आज सुद्धा पथसंचनचलन होतेय.   

