Maya Tata: कोण आहे माया टाटा? टाटा ग्रुपमध्ये चर्चेचा विषय ठरलेल्या 'या' युवतीची आहे खास ओळख!
Who is Maya Tata: रतन टाटा यांच्या निधनानंतर त्यांचे सावत्र भाऊ नोएल टाटा हे टाटा ट्रस्टचे नवे अध्यक्ष झाले आहेत. पण तुम्हाला माया टाटा माहित आहेत का? रतन टाटा यांच्या निधनानंतर त्यांचे उत्तराधिकारी म्हणून नाव मोठ्या प्रमाणात चर्चेत होते. कुटुंबाचा भाग असण्यासोबतच, माया यांनी टाटा समूहात अनेक महत्त्वाच्या भूमिका बजावल्या आहेत.
Tejashree Gaikwad | Oct 09, 2025, 12:40 PM IST
माया टाटाने आपले शिक्षण ब्रिटनमधील प्रसिद्ध बेयस बिझनेस स्कूल (Bayes Business School) येथे पूर्ण केले आहे. तसेच, त्यांनी युनिव्हर्सिटी ऑफ वॉरविक (University of Warwick) येथूनही आपली पदवी मिळवली आहे. शिक्षणानंतर त्यांनी आपला करिअर प्रवास टाटा ग्रुपसोबतच सुरू केला. त्यांनी टाटा कॅपिटलच्या सबसिडियरी कंपनी टाटा ऑपर्च्युनिटीज फंड (Tata Opportunities Fund) मध्ये काम करण्यास सुरुवात केली होती.
