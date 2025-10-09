English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Maya Tata: कोण आहे माया टाटा? टाटा ग्रुपमध्ये चर्चेचा विषय ठरलेल्या 'या' युवतीची आहे खास ओळख!

Who is Maya Tata: रतन टाटा यांच्या निधनानंतर त्यांचे सावत्र भाऊ नोएल टाटा हे टाटा ट्रस्टचे नवे अध्यक्ष झाले आहेत. पण तुम्हाला माया टाटा माहित आहेत का? रतन टाटा यांच्या निधनानंतर त्यांचे उत्तराधिकारी म्हणून नाव मोठ्या प्रमाणात चर्चेत होते. कुटुंबाचा भाग असण्यासोबतच, माया यांनी टाटा समूहात अनेक महत्त्वाच्या भूमिका बजावल्या आहेत.    

Tejashree Gaikwad | Oct 09, 2025, 12:40 PM IST
रतन टाटा यांची पुण्यतिथी 9 ऑक्टोबर रोजी साजरी केली जाते. 9 ऑक्टोबर 2024 रोजी वयाच्या 86 व्या वर्षी त्यांचे निधन झाले.   

रतन टाटा यांच्या निधनानंतर टाटा ट्रस्टच्या नव्या चेअरपर्सनपदी त्यांच्या सावत्र भावाला नोएल टाटा यांची नियुक्ती करण्यात आली. मुंबईत झालेल्या बोर्ड बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला होता.     

मात्र, या सगळ्या चर्चेमध्ये माया टाटा या नावाची सर्वाधिक चर्चा होत आहे. रतन टाटा यांच्या उत्तराधिकारीपदी त्यांचे नाव सर्वाधिक चर्चेत आले होते. माया टाटा कुटुंबाचा एक महत्त्वाचा भाग असून, त्यांनी टाटा ग्रुपमध्येही अनेक महत्त्वाच्या भूमिका सांभाळल्या आहेत.    

माया टाटा या नोएल टाटा आणि आलू मिस्त्री यांच्या कन्या आहेत. त्या दिवंगत रतन टाटा यांच्या भाची आहेत. सध्या 34 वर्षांच्या असलेल्या माया टाटाने परदेशातून आपले शिक्षण पूर्ण केले आहे.     

शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर त्यांनी टाटा ग्रुपमध्ये महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या सांभाळल्या आहेत. रिपोर्ट्सनुसार, रतन टाटा यांच्या निधनानंतर त्यांच्या उत्तराधिकारी म्हणून माया टाटाचे नाव सर्वात पुढे होतं. मात्र, अखेरीस बोर्डाने नोएल टाटांची टाटा ट्रस्टच्या चेअरपर्सनपदी नियुक्ती केली.    

माया टाटाने आपले शिक्षण ब्रिटनमधील प्रसिद्ध बेयस बिझनेस स्कूल (Bayes Business School) येथे पूर्ण केले आहे. तसेच, त्यांनी युनिव्हर्सिटी ऑफ वॉरविक (University of Warwick) येथूनही आपली पदवी मिळवली आहे. शिक्षणानंतर त्यांनी आपला करिअर प्रवास टाटा ग्रुपसोबतच सुरू केला. त्यांनी टाटा कॅपिटलच्या सबसिडियरी कंपनी  टाटा ऑपर्च्युनिटीज फंड (Tata Opportunities Fund) मध्ये काम करण्यास सुरुवात केली होती.    

टाटा ग्रुपमध्ये माया टाटाने आपल्या कारकिर्दीच्या सुरुवातीपासूनच उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे. त्यांनी मॅनेजमेंट आणि इन्व्हेस्टमेंटशी संबंधित जबाबदाऱ्या यशस्वीपणे सांभाळल्या आहेत. विशेष म्हणजे, टाटा ग्रुपच्या Tata Neu अॅपच्या लॉन्चिंगमध्ये माया टाटाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची होती. टाटा ऑपर्च्युनिटीज फंड बंद झाल्यानंतर त्यांनी टाटा डिजिटलमध्ये काम सुरू केलं.    

रतन टाटा यांच्या नेतृत्वाखाली टाटा ग्रुपच्या कंपन्यांनी अभूतपूर्व यश मिळवलं होतं. त्यांनी 1991 ते 2012 या काळात टाटा सन्सची कमान सांभाळली होती.    

