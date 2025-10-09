रतन टाटा यांच्या TATA Group मध्ये क्षणात पडली फूट; कारण ठरली एक व्यक्ती, विजय सिंह आहेत तरी कोण?
Ratan tata death anniversary : रतन टाटा यांच्या निकटवर्तीयांमध्ये सिंह यांचंही नाव घेतलं जातं. भारतीय उद्योगविश्वाला नेणाऱ्या टाटांच्या प्रथम पुण्यस्मरणाच्याच वेळी का चर्चेत आलंय हे नाव?
Sayali Patil | Oct 09, 2025, 01:02 PM IST
टाटा समुह
Ratan tata death anniversary : भारतीय उद्योग विश्वात टाटा समुहाला मानाचं स्थान आहे आणि हे मानाचं स्थान मिळवून देण्यात अतुलनीय योगदान देणाऱ्या रतन टाटा यांनाही देशात प्रचंड मान आहे. अशा या माणुसकी जपणाऱ्या निर्मळ मनाच्या रतन टाटा यांच्या प्रथम स्मृतीदिनी त्यांनी अंगाखांद्यावर वाढवलेल्या याच समुहासंदर्भातील महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे.
आलबेल नाही
टाटांच्या निधनानंतरपासूनच या समुहामध्ये काही गोष्टी आलबेल नसल्याचं स्पष्ट झालं. सुरुवातीला या गोष्टी अंतर्गत वादांच्या स्वरुपातच चर्चेत राहिल्या, मात्र आता थेट सरकारनं हस्तक्षेप करावा इथपर्यंत हा वाद विकोपास गेला आहे. टाटा समुहातील वादाला पूर्णविराम देण्यासाठी नुकतंच केंद्र शासनातील काही मंत्री आणि टाटा समुहातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांमध्ये संवाद पार पडला. ज्यानंतर हा संपूर्ण वाद रतन टाटा यांच्या निकटवर्तीयांपैकी एक असणाऱ्या विजय सिंह यांना पदावरून पायउतार केल्याप्रकरणी असल्याची बाब समोर आली.
कोण आहेत विजय सिंह?
सत्तरी
रतन टाटा
रतन टाटा यांच्या निधनानंतर विजय सिंह यांना पदावरून हटवण्यासंदर्भातील वादानं डोकं वर काढलं. त्यांना या पदावरून काढण्यासाठी अंतर्गत हालचाली सुरू झाल्या. 2025 च्या सप्टेंबर महिन्यात पार पडेलल्या टाटा ट्रस्टच्या मुख्य समिती बैठकीच 7 विश्वस्तांपैकी 4 विश्वस्तांनी रतन टाटांच्या हयातीतच या नियुक्तीचा विरोध केला होता. ज्यामध्ये प्रमित झावेरी, डेरियस खंबाटा, मेहली मिस्त्री आणि जहांगीर यांचा समावेश होता.
समर्थन
रतन टाटांचे सावत्र बंधू नोएल टाटा यांनीही विजय सिंह यांचं समर्थन केलं होतं. याशिवाय वेणू श्रीनिवासन यांचंही त्यांना समर्थन होतं. मात्र इथं मतदानाच्या माध्यमातून त्यांना पदावरून हटवण्यात आलं. वाद विकोपास जाताना पाहून खुद्द सिंह यांनीच राजीनामा पुढे केला मात्र ते विश्वस्तपदी राहिले आणि त्यांना पदावरून काढल्याक्षणीच टाटा समुहात फूट पडली.
वाद वाढला
