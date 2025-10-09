English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
रतन टाटा यांच्या TATA Group मध्ये क्षणात पडली फूट; कारण ठरली एक व्यक्ती, विजय सिंह आहेत तरी कोण?

Ratan tata death anniversary : रतन टाटा यांच्या निकटवर्तीयांमध्ये सिंह यांचंही नाव घेतलं जातं. भारतीय उद्योगविश्वाला नेणाऱ्या टाटांच्या प्रथम पुण्यस्मरणाच्याच वेळी का चर्चेत आलंय हे नाव?   

Sayali Patil | Oct 09, 2025, 01:02 PM IST
टाटा समुह

Ratan tata death anniversay Who is Vijay Singh

Ratan tata death anniversary : भारतीय उद्योग विश्वात टाटा समुहाला मानाचं स्थान आहे आणि हे मानाचं स्थान मिळवून देण्यात अतुलनीय योगदान देणाऱ्या रतन टाटा यांनाही देशात प्रचंड मान आहे. अशा या माणुसकी जपणाऱ्या निर्मळ मनाच्या रतन टाटा यांच्या प्रथम स्मृतीदिनी त्यांनी अंगाखांद्यावर वाढवलेल्या याच समुहासंदर्भातील महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. 

आलबेल नाही

Ratan tata death anniversay Who is Vijay Singh

टाटांच्या निधनानंतरपासूनच या समुहामध्ये काही गोष्टी आलबेल नसल्याचं स्पष्ट झालं. सुरुवातीला या गोष्टी अंतर्गत वादांच्या स्वरुपातच चर्चेत राहिल्या, मात्र आता थेट सरकारनं हस्तक्षेप करावा इथपर्यंत हा वाद विकोपास गेला आहे. टाटा समुहातील वादाला पूर्णविराम देण्यासाठी नुकतंच केंद्र शासनातील काही मंत्री आणि टाटा समुहातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांमध्ये संवाद पार पडला. ज्यानंतर हा संपूर्ण वाद रतन टाटा यांच्या निकटवर्तीयांपैकी एक असणाऱ्या विजय सिंह यांना पदावरून पायउतार केल्याप्रकरणी असल्याची बाब समोर आली. 

कोण आहेत विजय सिंह?

Ratan tata death anniversay Who is Vijay Singh

1970 च्या मध्य प्रदेश कॅडरमधील आयएएस अधिकारी अशी विजय सिंह यांची ओळख. 2007 ते 2009 या काळात त्यांनी भारताचे संरक्षण सचिव म्हणून काम पाहिलं आणि निवृत्तीनंतर ते रतन टाटा यांच्या संपर्कात आले. समुहात त्यांना टाटांनी टाटा सन्सचे नामित संचालक म्हणून नियुक्त केलं.   

सत्तरी

Ratan tata death anniversay Who is Vijay Singh

वयाची 70 वर्षे पूर्ण केल्यानंतर 2018 मध्ये त्यांना या पदावरून हटवण्यात आलं होतं. मात्र 2022 मध्ये रतन टाटा यांनी आयुर्मानाच्या मर्यादेतील सूट देत अपवादात्मक तत्त्वावर त्याना पुन्हा नियुक्त केलं आणि पुढे त्यांना टाटा ट्रस्टच्या उपाध्यक्षपदीसुद्धा नियुक्त केलं. 

रतन टाटा

Ratan tata death anniversay Who is Vijay Singh

रतन टाटा यांच्या निधनानंतर विजय सिंह यांना पदावरून हटवण्यासंदर्भातील वादानं डोकं वर काढलं. त्यांना या पदावरून काढण्यासाठी अंतर्गत हालचाली सुरू झाल्या. 2025 च्या सप्टेंबर महिन्यात पार पडेलल्या टाटा ट्रस्टच्या मुख्य समिती बैठकीच 7 विश्वस्तांपैकी 4 विश्वस्तांनी रतन टाटांच्या हयातीतच या नियुक्तीचा विरोध केला होता. ज्यामध्ये प्रमित झावेरी, डेरियस खंबाटा, मेहली मिस्‍त्री आणि जहांगीर यांचा समावेश होता. 

समर्थन

Ratan tata death anniversay Who is Vijay Singh

रतन टाटांचे सावत्र बंधू नोएल टाटा यांनीही विजय सिंह यांचं समर्थन केलं होतं. याशिवाय वेणू श्रीनिवासन यांचंही त्यांना समर्थन होतं. मात्र इथं मतदानाच्या माध्यमातून त्यांना पदावरून हटवण्यात आलं. वाद विकोपास जाताना पाहून खुद्द सिंह यांनीच राजीनामा पुढे केला मात्र ते विश्वस्तपदी राहिले आणि त्यांना पदावरून काढल्याक्षणीच टाटा समुहात फूट पडली. 

वाद वाढला

Ratan tata death anniversay Who is Vijay Singh

वाद वाढला, संचालकांच्या नियुक्तीपासून थेट टाटा कॅपिटलच्या आयपीओपर्यंत हा वाद पोहोचला. एका विश्वस्तानं श्रीनिवासन यांना हटवण्याचं वक्तव्य ईमेलच्या माध्यमातून केल्याचा मुद्दा काढला आणि इथंच टाटा समूह ताब्यात घेण्याजोगी स्थिती उद्भवली. 

सरकारचा हस्तक्षेप

Ratan tata death anniversay Who is Vijay Singh

हा वाद इतका वाढला की, अखेर 157 वर्षांपासून कार्यरत असणाऱ्या या समुहाच्या कार्यवाहीमध्ये सरकारला हस्तक्षेप करावा लागला. ज्यामुळं दोन मंत्री आणि नोएल टाटा यांच्यासह वेणू श्रीनिासन, एन चंद्रशेखरन आणि डेरियस खंबाचा यांच्यात एक बैठक पार पडली. विश्वस्तांमध्ये कायम एकमत असावं आणि टाटा समुहाची लिस्टींग सुनिश्चित व्हावी यासाठीच सरकारही प्रयत्नशील असून, कोट्यवधी गुंतवणूकदारांच्या हितासाठीच थेट सरकारनं या प्रकरणात हस्तक्षेप घेतला. 

