राधिका आपटेचा बोल्ड लूक; 14 मिनिटांच्या 'या' शॉर्ट फिल्मचा खिळवून ठेवणारा क्लायमॅक्स पहाच
Interesting Short Film: कित्येकदा आपल्याकडे चित्रपट पाहायला वेळ नसतो, पण काहीतरी दमदार आणि वेगळं बघायची इच्छा असेल तर एक छोटी पण प्रभावी शॉर्ट फिल्म तुमच्यासाठी परफेक्ट ठरू शकते. फक्त 14 मिनिटांच्या कालावधीत ही कथा प्रेक्षकांना पूर्णपणे गुंतवून ठेवते. पौराणिक कथेला आधुनिक रूप देत रहस्य, मानसशास्त्र आणि सूड यांचा अनोखा संगम यात दाखवला आहे. यूट्यूबवर कोट्यवधी लोकांनी पाहिलेली ही फिल्म आजही चर्चेत आहे.
Priti Ved | Feb 07, 2026, 03:22 PM IST
'हा' चित्रपट कोणता?
राधिका आपटेचा दमदार अभिनय
रहस्यमय वातावरण
कलाकारांची उत्तम साथ
क्लायमॅक्स धक्कादायक
