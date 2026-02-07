English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  फोटो
  • राधिका आपटेचा बोल्ड लूक; 14 मिनिटांच्या या शॉर्ट फिल्मचा खिळवून ठेवणारा क्लायमॅक्स पहाच

राधिका आपटेचा बोल्ड लूक; 14 मिनिटांच्या 'या' शॉर्ट फिल्मचा खिळवून ठेवणारा क्लायमॅक्स पहाच

Interesting Short Film: कित्येकदा आपल्याकडे चित्रपट पाहायला वेळ नसतो, पण काहीतरी दमदार आणि वेगळं बघायची इच्छा असेल तर एक छोटी पण प्रभावी शॉर्ट फिल्म तुमच्यासाठी परफेक्ट ठरू शकते. फक्त 14 मिनिटांच्या कालावधीत ही कथा प्रेक्षकांना पूर्णपणे गुंतवून ठेवते. पौराणिक कथेला आधुनिक रूप देत रहस्य, मानसशास्त्र आणि सूड यांचा अनोखा संगम यात दाखवला आहे. यूट्यूबवर कोट्यवधी लोकांनी पाहिलेली ही फिल्म आजही चर्चेत आहे. 

Priti Ved | Feb 07, 2026, 03:22 PM IST
twitter
1/8

'हा' चित्रपट कोणता?

short film

जुन्या कथेला आधुनिक काळाशी जोडून सादर करण्यात आले आहे. त्यामुळे कथा ओळखीची वाटत असली तरी तिचा शेवट पूर्णपणे अनपेक्षित आहे.

twitter
2/8

लहान पण प्रभावी

short film

फिल्म फक्त 14 मिनिटांची आहे. कमी वेळेतही ती पूर्ण चित्रपटाइतका अनुभव देते.

twitter
3/8

राधिका आपटेचा दमदार अभिनय

राधिका आपटेने साकारलेली व्यक्तिरेखा सुरुवातीला साधी वाटते. मात्र हळूहळू तिचा खरा स्वभाव उलगडत जातो.

twitter
4/8

रहस्यमय वातावरण

short film

घरातील शांत वातावरणातच संपूर्ण कथा घडते. कोणतेही मोठे अॅक्शन नसतानाही सतत ताण जाणवतो.

twitter
5/8

कलाकारांची उत्तम साथ

short film

सौमित्र चटर्जी आणि तोता रॉय चौधरी यांनी कथेला मजबूत आधार दिला आहे. प्रत्येक पात्र कथेला पुढे नेण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावते.

twitter
6/8

क्लायमॅक्स धक्कादायक

short film

शेवटच्या काही मिनिटांत कथानक अचानक वळण घेतं. प्रेक्षकांना शेवटचा सीन बराच वेळ लक्षात राहतो.

twitter
7/8

प्रेक्षकांची मोठी पसंती

short film

यूट्यूबवर या फिल्मला 28 मिलियनपेक्षा जास्त views मिळाले आहेत. IMDb वरही याला 7.9 इतकी चांगली रेटिंग मिळाली आहे.

twitter
8/8

कुठे पाहाल?

short film

या  ही शॉर्ट फिल्म तुम्ही यूट्यूबवर मोफत पाहू शकता. तसेच Amazon Prime Video वरही उपलब्ध आहे. 

twitter
