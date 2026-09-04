/गणपतीच्या सुट्टीत कोकणात फिरायला जाणाऱ्यांसाठी निराशाजनक बातमी! जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सूचनेनंतर मोठा निर्णय

Ratnagiri Marathi News: गणपतीला अनेकांना सुट्टी असते आणि त्यावेळी अनेक पर्यटक कोकणात सुट्टीसाठी जातात. पण या पर्यटकांसाठी एक निराशाजनक बातमी समोर आली आहे.
गणपतीपुळे येथील समुद्राची स्थिती अद्यापही धोकादायक असल्याने श्रीक्षेत्र गणपतीपुळेचा समुद्रकिनारा पुन्हा एकदा पर्यटकांसाठी बंद करण्यात आला आहे. गुरुवार, ३ सप्टेंबर रोजी दुपारपासून हा निर्णय लागू करण्यात आला.
रत्नागिरीचे जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल यांच्या सूचनेनुसार गणपतीपुळे ग्रामपंचायतीने समुद्रकिनाऱ्यावर प्रवेशबंदी केली आहे. पर्यटकांनी सुरक्षिततेच्या दृष्टीने समुद्रकिनाऱ्यावर जाऊ नये, असे आवाहन ग्रामपंचायतीकडून करण्यात आले आहे.
गेल्या दोन महिन्यांपासून समुद्राच्या धोकादायक स्थितीमुळे गणपतीपुळे समुद्रकिनारा बंद ठेवण्यात आला होता. त्यामुळे स्थानिक व्यावसायिक आणि ग्रामस्थांचे मोठे नुकसान होत होते. याच पार्श्वभूमीवर गणपतीपुळे ग्रामपंचायतीच्या विशेष ग्रामसभेत समुद्रकिनारा पुन्हा सुरू करण्याची मागणी ग्रामस्थांनी केली होती.
समुद्राची परिस्थिती काहीशी निवळल्यानंतर साधारण दहा दिवसांपूर्वी समुद्रकिनारा पर्यटकांसाठी खुला करण्यात आला. मात्र, पुन्हा एकदा समुद्र खवळलेला असून परिस्थिती धोकादायक असल्याचे लक्षात आल्यानंतर प्रशासनाने तातडीने समुद्रकिनारा बंद करण्याचा निर्णय घेतला.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सूचनेनंतर समुद्रकिनाऱ्याकडे जाणाऱ्या मार्गावर बॅरिकेड्स लावण्यात आले असून प्रवेशबंदीचे फलकही लावण्यात आले आहेत. गणपतीपुळे ग्रामपंचायतीचे ग्रामविकास अधिकारी प्रवीण चौधरी यांनी याबाबतची माहिती दिली.
समुद्रकिनारा अनिश्चित काळासाठी बंद करण्यात आल्याने गणपतीपुळेला येणाऱ्या पर्यटकांनी प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करावे आणि समुद्रात जाण्याचा किंवा किनाऱ्यावर जाण्याचा प्रयत्न करू नये, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
गणपतीपुळे हे कोकणातील प्रमुख पर्यटनस्थळ असल्याने समुद्रकिनारा बंद झाल्याचा परिणाम पर्यटकांच्या नियोजनावर तसेच स्थानिक पर्यटन व्यवसायावर होण्याची शक्यता आहे.
समुद्राची स्थिती पूर्णपणे सुरक्षित होईपर्यंत पर्यटकांना किनाऱ्यावर जाण्यास मनाई करण्यात आली आहे. परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतरच समुद्रकिनारा पुन्हा खुला करण्याबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे.