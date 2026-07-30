/बापरे... महिना ₹40 लाख पोटगी... सेलिब्रिटी जोडप्याचा घटस्फोट चर्चेत; अभिनेत्याच्या पत्नीला दणका

मागील अनेक दिवसांपासून हे घटस्फोटाचं प्रकरण सुरु असतानाच आता कोर्टाने यासंदर्भात एक महत्त्वाचा निर्णय दिला
मुंबई उपनगरांमध्ये आरामात वन रुम किचन घर येईल इतकी पोटगी एका महिन्याला मागितल्याचं घटस्फोट प्रकरण सध्या मनोरंजनसृष्टीमध्ये चर्चेत आहे. मात्र या प्रकरणात कोर्टाने अभिनेत्याच्या पत्नीला जोरदार दणका दिलाय. नेमकं घडलंय काय पाहूयात..
दाक्षिणात्य मनोरंजनसृष्टीमधील तमिळ अभिनेता रवी मोहन आणि त्याची पत्नी आरती रवी यांच्यातील घटस्फोटाच्या प्रकरणाला नवं वळण मिळालं आहे. कौटुंबिक न्यायालयाने आता पोटगीच्या रकमेबाबत अंतरिम आदेश दिला आहे.
रवी मोहनने मला दरमहा 40 लाख रुपये अंतरिम पोटगी म्हणून द्यावेत, अशी मागणी आरतीने न्यायालयाकडे केली होती. घटस्फोटाची प्रक्रिया सुरू असताना स्वतःचा आणि मुलांचा सांभाळ करण्यासाठी ही रक्कम आवश्यक असल्याचे आरतीने न्यायालयाला सांगितले होते. आरतीच्या याचिकेनुसार, पुरेसा आर्थिक आधार नसतानाही ती मुलांचे शिक्षण आणि दैनंदिन खर्च सांभाळतेय.
मात्र, न्यायालयाने आरतीची दरमहा 40 लाख रुपयांच्या पोटगीची मागणी मान्य केलेली नाही. त्याऐवजी, घटस्फोटाची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत रवी मोहनने दरमहा 3 लाख रुपये अंतरिम पोटगी म्हणून आरतीला द्यावेत, असा आदेश न्यायालयाने दिला.
या जोडप्यांमध्ये मागील बऱ्याच काळापासून कायदेशीर लढाई सुरु आहे. कौटुंबिक न्यायालयात पोटगीविषयक याचिकेवर सुनावणीस विलंब होत असल्याचे कारण देत आरतीने यापूर्वी मद्रास उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाला या प्रकरणावर त्वरित सुनावणी घेण्याचे आणि ठराविक वेळेत आदेश देण्याचे निर्देश दिले होते.
त्यानंतर रवी मोहनने पोटगीविषयक प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी अधिक वेळ मागितला होता. मात्र, मद्रास उच्च न्यायालयाने त्याची विनंती फेटाळून लावली आणि प्रकरण विनाविलंब पुढे चालवण्याचे निर्देश दिले.
आता कौटुंबिक न्यायालयाने आपला अंतरिम निर्णय दिला आहे. आरतीची दरमहा 40 लाख रुपयांची मागणी मान्य झाली नसली तरी, घटस्फोटाचे प्रकरण निकाली निघेपर्यंत न्यायालयाने रवी मोहनला दरमहा 3 लाख रुपये देण्याचे मान्य केले आहे.
रवी मोहन आणि आरती रवी यांनी अनेक वर्षे रिलेशनशिपमध्ये राहिल्यानंतर 2009 मध्ये लग्न केले होते. वैवाहिक आयुष्य जवळपास 15 वर्षे टिकले. हे घटस्फोटाचे प्रकरण सध्या चेन्नई कौटुंबिक न्यायालयात प्रलंबित आहे.
दोन्ही बाजूंकडून न्यायालयात युक्तिवाद सादर केला जाण्याची अपेक्षा आहे. हा अलीकडील आदेश केवळ एक अंतरिम निर्देश आहे आणि यामुळे घटस्फोटाच्या प्रकरणाचा अंतिम निकाल लागलेला नाही. दरम्यान, रवी मोहन आपल्या अभिनय कारकिर्दीवर लक्ष केंद्रित करत असून त्यांच्याकडे अनेक चित्रपटांमध्ये तो दिसणार आहे.