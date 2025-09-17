English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
गुप्तांगावर दुखापत झाली अन्....पेसरपासून स्पिनरपर्यंतचा प्रवास, इंजिनिअरिंग सोडून 'असा' बनला टीम इंडियाचा फिरकीगुरू

Ravichandran Ashwin Birthday:  एकेकाळी इंजिनिअर आणि सलामीवीर असलेला अश्विन त्याच्या गुप्तांगावर दुखापत झाल्यानंतर वेगवान गोलंदाजापासून फिरकी गोलंदाज बनला.  

Tejashree Gaikwad | Sep 17, 2025, 03:02 PM IST
1/8

Ravichandran Ashwin Birthday know some unknown facts about Indian cricketer

टीम इंडियाचा दिग्गज फिरकीपटू रविचंद्रन अश्विन आज आपला 38 वा वाढदिवस साजरा करत आहे. आज जगभरात आपल्या ऑफस्पिनने फलंदाजांना झोप उडवणारा अश्विन सुरुवातीला मात्र ओपनिंग फलंदाज आणि मीडियम पेसर गोलंदाज होता.  

2/8

एका अपघातानं बदलला प्रवास

Ravichandran Ashwin Birthday know some unknown facts about Indian cricketer

अंडर-16 क्रिकेटदरम्यान घडलेल्या एका घटनेनं त्याच्या कारकिर्दीचं रूपच पालटलं. सरावावेळी चेंडू थेट प्रायव्हेट पार्टवर लागला आणि त्यानंतर आईनं त्याला पेसिंगऐवजी फिरकी गोलंदाज बनण्याचा सल्ला दिला. त्याच वेळी प्रशिक्षक सी.के. विजय यांनीही ऑफस्पिनवर लक्ष केंद्रित करण्यास प्रवृत्त केले. परिणामी, भारतीय क्रिकेटला एक महान फिरकीवीर मिळाला.

3/8

जन्म आणि शिक्षण

Ravichandran Ashwin Birthday know some unknown facts about Indian cricketer

अश्विनचा जन्म 17 सप्टेंबर 1986 रोजी चेन्नईच्या मायलापूरमध्ये झाला. त्याचे वडील रविचंद्रन हे स्वतः एक वेगवान गोलंदाज होते. अश्विन लहानपणापासूनच अभ्यासातही हुशार होता. चेन्नईत शालेय शिक्षण पूर्ण करून त्याने माहिती तंत्रज्ञानात पदवी घेतली. इंजिनिअरिंगनंतर मात्र त्याने क्रिकेटला करिअर म्हणून निवडले.

4/8

टीम इंडियामध्ये एन्ट्री

Ravichandran Ashwin Birthday know some unknown facts about Indian cricketer

2006 मध्ये हरियाणाविरुद्धच्या रणजी सामन्यात त्याने पदार्पण करताना सहा बळी टिपले आणि लगेचच आपली छाप पाडली. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर त्याने 5 जून 2010 रोजी झिंबाब्वेविरुद्ध वनडे सामन्यात प्रवेश केला आणि पहिल्याच सामन्यात दोन विकेट घेतल्या. 

5/8

Ravichandran Ashwin Birthday know some unknown facts about Indian cricketer

2011 च्या विश्वचषक विजेत्या भारतीय संघात तो सदस्य होता, जरी त्याला फक्त दोन सामने खेळायला मिळाले.

6/8

विक्रमांची मालिका

Ravichandran Ashwin Birthday know some unknown facts about Indian cricketer

आजवर 100 टेस्ट सामन्यांतून 516 बळी घेतलेल्या अश्विननं 36 वेळा पाच विकेट्सचा पराक्रम आणि आठ वेळा दहा विकेट्सची कमाल केली आहे. 

7/8

Ravichandran Ashwin Birthday know some unknown facts about Indian cricketer

बॅटिंगमध्येही तो कमी नाही.  टेस्टमध्ये पाच शतकं आणि 14 अर्धशतकं ठोकत त्याने 3300 हून अधिक धावा काढल्या आहेत. वनडे फॉरमॅटमध्ये त्याच्या नावावर 156 बळी आणि 707 धावा आहेत, तर टी20 आंतरराष्ट्रीयमध्ये त्याने 72 विकेट्स मिळवल्या आहेत.  

8/8

सध्या कसोटीवर लक्ष

Ravichandran Ashwin Birthday know some unknown facts about Indian cricketer

अश्विन सध्या चेन्नईत बांगलादेशविरुद्धच्या कसोटी मालिकेची तयारी करत आहे. एकेकाळी इंजिनिअर होण्यासाठी तयारी करणारा हा खेळाडू आज टीम इंडियाचा फिरकीगुरू म्हणून ओळखला जातो.  

