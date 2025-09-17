गुप्तांगावर दुखापत झाली अन्....पेसरपासून स्पिनरपर्यंतचा प्रवास, इंजिनिअरिंग सोडून 'असा' बनला टीम इंडियाचा फिरकीगुरू
Ravichandran Ashwin Birthday: एकेकाळी इंजिनिअर आणि सलामीवीर असलेला अश्विन त्याच्या गुप्तांगावर दुखापत झाल्यानंतर वेगवान गोलंदाजापासून फिरकी गोलंदाज बनला.
Tejashree Gaikwad | Sep 17, 2025, 03:02 PM IST
एका अपघातानं बदलला प्रवास
अंडर-16 क्रिकेटदरम्यान घडलेल्या एका घटनेनं त्याच्या कारकिर्दीचं रूपच पालटलं. सरावावेळी चेंडू थेट प्रायव्हेट पार्टवर लागला आणि त्यानंतर आईनं त्याला पेसिंगऐवजी फिरकी गोलंदाज बनण्याचा सल्ला दिला. त्याच वेळी प्रशिक्षक सी.के. विजय यांनीही ऑफस्पिनवर लक्ष केंद्रित करण्यास प्रवृत्त केले. परिणामी, भारतीय क्रिकेटला एक महान फिरकीवीर मिळाला.
जन्म आणि शिक्षण
टीम इंडियामध्ये एन्ट्री
विक्रमांची मालिका
