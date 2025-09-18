English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
आलिशान कार कलेक्शन ते महागड्या वस्तू, एकूण संपत्ती 1320000000 रुपये! निवृत्तीनंतर R Ashwin पैसे कुठून कमवतो?

Ravichandran Ashwin Net Worth: 17 सप्टेंबर रोजी 39  वर्षांचा झालेला अनुभवी फिरकी गोलंदाज रविचंद्रन अश्विन (R Ashwin Birthday) एक हुशार क्रिकेटपटू तसेच अब्जाधीश आहे.  

Tejashree Gaikwad | Sep 18, 2025, 10:24 AM IST
Ravichandran Ashwin turns 39 former spinner is a Billionaire check his Net Worth Earnings Car Collection

टीम इंडियाचा दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन 17 सप्टेंबर रोजी 39 वर्षांचा झाला. मैदानावर आपल्या फिरकीने प्रतिस्पर्ध्यांना गुंतवून ठेवणाऱ्या अश्विनने क्रिकेटसोबतच अनेक मार्गांनी संपत्ती उभी केली आहे. आज तो अब्जाधीश क्रिकेटर म्हणून ओळखला जातो. त्याची नेटवर्थ जवळपास 120-130 कोटी रुपयांदरम्यान असल्याचे समजते.  

IPL मधून जबरदस्त कमाई

अश्विनच्या करिअरमध्ये IPL हा कमाईचा सर्वात मोठा स्रोत ठरला आहे. त्याने फक्त आयपीएलमधूनच 97 कोटी रुपयांहून अधिक कमावले आहेत. 2025 मध्ये चेन्नई सुपर किंग्ससोबत त्याचा 9.75 कोटी रुपयांचा करार हा त्याच्या कारकिर्दीतील सर्वात मोठा डील ठरला.

ब्रँड एंडोर्समेंट आणि संपत्ती

अश्विनने BCCI मॅच फी, ब्रँड पार्टनरशिप आणि गुंतवणूक याद्वारेही मोठी कमाई केली आहे. चेन्नईतील त्याचे आलिशान घर सुमारे 9 कोटी रुपयांचे असून, त्याची एकूण रिअल इस्टेट संपत्ती 26 कोटींहून अधिक आहे.

लग्झरी कार कलेक्शन

अश्विनच्या गॅरेजमध्येही करोडोंच्या गाड्या आहेत. त्याच्याकडे 6 कोटींची रोल्स-रॉयस आणि 93 लाखांची ऑडी Q7 आहे.

मोठ्या ब्रँड्ससोबत करार

अश्विनने अनेक नामांकित ब्रँड्ससोबत करार केले आहेत. यात मिंत्रा, ओप्पो, झूमकार, मूव्ह, एरिस्टोक्रॅट बॅग्स आणि बॉम्बे शेविंग कंपनी यांचा समावेश आहे.

यूट्यूबवरून कमाई

क्रिकेटरसह अश्विन एक लोकप्रिय यूट्यूबर आहे. त्याचा Ashwin (@AshwinRavi99) हा यूट्यूब चॅनेल आहे, ज्यावर 17.5 लाखांपेक्षा जास्त सब्सक्राइबर्स आहेत. या माध्यमातूनही तो चांगली कमाई करतो.

गुंतवणूक आणि व्यवसाय

अश्विनने VOC ऑटोमोटिव्ह (मल्टी-ब्रँड टू-व्हीलर सर्व्हिस कंपनी) मध्ये स्ट्रॅटेजिक इन्व्हेस्टर म्हणून गुंतवणूक केली असून तो याचा ब्रँड अॅम्बेसेडर देखील आहे. याशिवाय तो Gen-Next Cricket Institute मध्ये मेंटॉर आहे आणि एका मीडिया कंपनीतही गुंतवणूक केली आहे.

ग्लोबल चेस लीगमधील टीम मालक

2024 मध्ये झालेल्या ग्लोबल चेस लीग (GCL) च्या दुसऱ्या सीझनसाठी अश्विनने आपली टीम अमेरिकन गॅम्बिट्स लाँच केली. तो या टीमचा सह-मालक आहे. मैदानावरील फिरकीच्या जादूगारापासून ते अब्जाधीश उद्योजकापर्यंतचा अश्विनचा प्रवास खरंच प्रेरणादायी ठरतो.

