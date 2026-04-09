गुजरातमध्ये 'शटडाऊनचं' संकट! कामगार नोकऱ्या सोडून घरी परतू लागले; सूरतमध्ये कारखाने अडचणीत, नेमकं काय सुरुय?
सूरतमध्ये जवळपास 40 टक्के स्थलातरित कामगार घरी परतले आहेत. ही परिस्थिती लगेच सुरळीत होण्याची अपेक्षा नाही.
Shivraj Yadav | Apr 09, 2026, 10:17 AM IST
"एक किलो सूत तयार करण्यासाठी एक किलो पेलेट्सची आवश्यकता असते. या पेलेट्सना पीळ देऊन आणि त्यांची विणकाम करून कापड तयार केले जाते. युद्धापूर्वी सूत 100 रुपये प्रति किलो दराने विकले जात होते, मात्र आता त्याचा भाव 135-140 रुपये प्रति किलो झाला आहे. शिवाय, कच्च्या मालाचाही तुटवडा निर्माण झाला आहे. आमच्या व्यवसायात 35 ते 40 टक्क्यांनी घट झाली आहे," अशी माहिती सुरत येथील सूत व्यापारी अशोक वैष्णव यांनी दिली आहे.
उत्पादन झाल्यानंतर कामगार रंगकाम व छपाई विभाग, व्यापार, तसेच कापडावर भरतकाम किंवा खडे, चमकी इत्यादींनी नक्षीकाम करण्याच्या कामांमध्ये कार्यरत असतात. या कामगारांचा मोठा हिस्सा 'पॉवरलूम' क्षेत्रात कार्यरत आहे. सुरतमध्ये असे 6 लाख युनिट्स आहेत. त्याखालोखाल भरतकामाची 2 लाखांहून अधिक युनिट्स आणि रंगकाम व छपाईची सुमारे 400 युनिट्स आहेत. या सर्वांना फटका बसला आहे.
