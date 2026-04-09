गुजरातमध्ये 'शटडाऊनचं' संकट! कामगार नोकऱ्या सोडून घरी परतू लागले; सूरतमध्ये कारखाने अडचणीत, नेमकं काय सुरुय?

सूरतमध्ये जवळपास 40 टक्के स्थलातरित कामगार घरी परतले आहेत. ही परिस्थिती लगेच सुरळीत होण्याची अपेक्षा नाही.   

Shivraj Yadav | Apr 09, 2026, 10:17 AM IST
देशातील मानवनिर्मित फायबर उद्योगाचे केंद्र असलेल्या सूरतमध्ये सध्या चिंताजनक स्थिती आहे. युद्धामुळे दोन्ही बाजूंनी कोंडी झाल्याने येथील उद्योगांना आपलं कामकाज सुरु ठेवण्यासाठी धडपडावं लागत आहे.   

वाढत्या कच्च्या मालाच्या किमतींमुळे उत्पादन आणि मागणी या दोन्हींवर परिणाम झाला आहे. तर दुसरीकडे एलपीजीच्या संकटामुळे सुमारे 40 टक्के स्थलांतरित कामगारांना घरी परतावे लागले आहे.  

मंगळवारी रात्री अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यात शस्त्रसंधीचा निर्णय झाला असला तरी लगेचच यामुळे परिस्थिती सुरळीत होण्याची अपेक्षा नाही.   

मानवनिर्मित फायबर, विशेषतः पॉलिस्टरसाठी सूत बनवण्यासाठी वापरले जाणारे प्लॅस्टिकचे गोळे (पेलेट्स) हे पेट्रोकेमिकल उद्योगाचे उप-उत्पादन आहे. ते कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायूवर प्रक्रिया करून मिळवले जातात. युद्धामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्याने या महत्त्वाच्या कच्च्या मालाच्या किमतीही वाढल्या आहेत.  

भारतात, रिलायन्स ही कच्च्या तेलापासून 'पेलेट्स' तयार करणारी एक प्रमुख उत्पादक कंपनी आहे. इतर स्थानिक आणि लहान स्वरूपाचे युनिट्स आहेत.परिणामी, सरासरी प्रत्येक कारखान्यातून दररोज सुमारे 6 कोटी मीटर कापडाचे जे उत्पादन होत होते, जे आता निम्म्यावर आले आहे.   

स्थलांतरित कामगारांची संख्या तब्बल 8 लाखांनी कमी झाली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड आणि ओडिशा येथील कामगारांचा समावेश आहे.  

"एक किलो सूत तयार करण्यासाठी एक किलो पेलेट्सची आवश्यकता असते. या पेलेट्सना पीळ देऊन आणि त्यांची विणकाम करून कापड तयार केले जाते. युद्धापूर्वी सूत 100 रुपये प्रति किलो दराने विकले जात होते, मात्र आता त्याचा भाव 135-140 रुपये प्रति किलो झाला आहे. शिवाय, कच्च्या मालाचाही तुटवडा निर्माण झाला आहे. आमच्या व्यवसायात 35 ते 40 टक्क्यांनी घट झाली आहे," अशी माहिती सुरत येथील सूत व्यापारी अशोक वैष्णव यांनी दिली आहे.   

वेद रोड इंडस्ट्रियल सोसायटीमधील एका पॉवरलूम कारखान्याचे मालक देवेश पटेल यांनी म्हटलं आहे की, सध्या आमच्याकडे केवळ एका आठवड्याचा साठा उरला आहे... जर सुताचे दर आणखी वाढले, तर आम्हाला कारखाना बंद करावा लागेल."  

उत्पादन झाल्यानंतर कामगार रंगकाम व छपाई विभाग, व्यापार, तसेच कापडावर भरतकाम किंवा खडे, चमकी इत्यादींनी नक्षीकाम करण्याच्या कामांमध्ये कार्यरत असतात. या कामगारांचा मोठा हिस्सा 'पॉवरलूम' क्षेत्रात कार्यरत आहे. सुरतमध्ये असे 6 लाख युनिट्स आहेत. त्याखालोखाल भरतकामाची 2  लाखांहून अधिक युनिट्स आणि रंगकाम व छपाईची सुमारे 400 युनिट्स आहेत. या सर्वांना फटका बसला आहे.   

कामगार राहत असलेली ठिकाणं ओस पडली असून, तिथे भयाण शांतता आहे. अनेक खोल्या रिकाम्या पडल्या आहेत. वस्त्रोद्योगात सुमारे 22 लाख लोकांना रोजगार मिळतो; त्यापैकी ४० टक्के कामगार आपापल्या गावी परतले आहेत.   

दरम्यान यावर काही फॅक्टरी मालकांनी उपायही शोधून काढले आहेत. काहींनी दोन वीक ऑफ सुरु केले असून, नाईट शिफ्ट बंद केली आहे. तसंच काहींनी दोन वेळच्या जेवणाची सोय केली आहे. त्यांना डबे घरी घेऊन जाण्याची सोयही देण्यात आली आहे.   

घरी जाण्यासाठी रेल्वे स्थानकांवर प्रवाशांची गर्दी होत आहे. ट्रेनसाठी गर्दी होऊ नये यासाठी स्थानकांवर पोलीस तैनात आहेत.   

आता दुकाने एलपीजी सिलिंडरसाठी 1000 रुपये अतिरिक्त आकारत असल्याचं कामगार सांगत आहेत. काहींकडे गॅसची अधिकृत जोडणी नसल्याने 5-किलोचे एलपीजी सिलिंडर विकत घेतात  आणि 100 रुपये प्रति किलो दराने ते पुन्हा भरून घेतात अशा व्यव्था त्यांनी मांडल्या आहेत. तसंच परिस्थिती पूर्ववत झाल्यावर आपल्याला पुन्हा कामावर बोलावावं, अशी विनंती त्यांनी केली आहे. 

