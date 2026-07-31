/RBI चा मोठा निर्णय! FD संदर्भातील नियमच बदलला; 1 ऑक्टोबर 2026 पासून होणार लागू

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने लहान ठेवीदारांना मोठा दिलासा देणारं एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचललं आहे.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) 1 ऑक्टोबर 2026 पासून बँकांच्या मुदत ठेवी (FD) आणि ठेवींवरील व्याजदरांशी संबंधित नियमावलीत सुधारणा करणार आहे.
30 जुलै 2026 रोजी, आरबीआयने 'भारतीय रिझर्व्ह बँक (व्यावसायिक बँका – ठेवींवरील व्याजदर) दुसरी सुधारणा निर्देश, 2026' जारी केले आहेत. या निर्देशानुसार, बँकांकडून ठेवींवरील व्याजदर निश्चित करण्याच्या आणि त्यांची माहिती जाहीर करण्याच्या पद्धतीत तीन महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. हे बदल 1 ऑक्टोबर 2026 पासून लागू होतील.
जर तुमची मुदत ठेव (FD) किंवा आवर्ती ठेवची (RD) रक्कम 3 कोटी रुपयांपेक्षा कमी असेल, तर आरबीआयचा (RBI) नवीन नियम दिलासादायक ठरेल. आरबीआयने एक कडक निर्देश जारी केला आहे; त्यानुसार, एकाच बँकेच्या विविध शाखांमध्ये एकाच दिवशी आणि समान कालावधीसाठी ठेवलेल्या समान रकमेच्या ठेवींवर वेगवेगळे व्याजदर लागू केले जाऊ शकत नाहीत.
यापूर्वी, अधिक स्पर्धात्मक राहण्यासाठी काही बँका विशिष्ट शाखांमधील ठेवींवर जास्त व्याजदर देत असत; मात्र, ही पद्धत आता पूर्णपणे बंद करण्यात आली आहे.
आरबीआयचा हा निर्देश सर्व लहान वित्त बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, पेमेंट्स बँका, स्थानिक क्षेत्रातील बँका आणि शहरी सहकारी बँकांना लागू होतो. ठेवविषयक नियमांमध्ये पारदर्शकता आणणे आणि व्यावसायिक बँका तसेच संपूर्ण बँकिंग प्रणालीमध्ये एकसमानता निर्माण करणे, हा या नियमाचा उद्देश आहे.
आरबीआयच्या (RBI) नवीन नियमांनुसार, बँकांना दररोज सकाळी 10 वाजता त्यांच्या वेबसाइटवर ठेवींचे व्याजदर प्रसिद्ध करणं अनिवार्य आहे. यामुळे बँक कर्मचाऱ्यांना गुप्तपणे व्याजदरांबाबत वाटाघाटी करण्यापासून रोखले जाते. परिणामी, तुमच्या ठेवीसाठी वेबसाइटवर दाखवलेला नेमका व्याजदरच बँकांना आता द्यावा लागतो.
रिझर्व्ह बँक 3 कोटी रुपये किंवा त्याहून अधिक रकमेच्या मुदत ठेवींना (FDs) 'बल्क डिपॉझिट्स' (मोठ्या रकमेच्या ठेवी) म्हणून वर्गीकृत करते. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, 3 कोटी रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त रकमेची एकरकमी मुदत ठेव म्हणजे 'बल्क डिपॉझिट' होय. सामान्य किरकोळ ग्राहक सहसा अशा प्रकारच्या ठेवींचे व्यवहार करत नाहीत.
'बल्क डिपॉझिट्स' (मोठ्या रकमेच्या ठेवी) प्रामुख्याने कंपन्या, मोठे व्यावसायिक, ट्रस्ट आणि उच्च निव्वळ संपत्ती असलेल्या व्यक्तींकडून केल्या जातात; यामध्ये व्याजाच्या बदल्यात ठराविक कालावधीसाठी बँकांकडे मोठी रक्कम जमा केली जाते. या व्यवहारांमधील रक्कम खूप मोठी असल्याने, पूर्वी बँका या ठेवींसाठीचे व्याजदर खाजगी वाटाघाटींद्वारे ठरवत असत. काही वेळा, विशिष्ट संस्थात्मक ग्राहकांना अधिक चांगले दर दिले जात, तर त्याच दिवशी तितकीच रक्कम जमा करणाऱ्या इतर ग्राहकांना मात्र कमी दर सांगितले जात असत. आता ही पद्धत बंद केली जात आहे.
नवीन नियमांनुसार, व्यावसायिक आणि सहकारी बँकांना त्यांच्या 'बल्क डिपॉझिट'चे व्याजदर दररोज सकाळी 10 वाजता जाहीर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.