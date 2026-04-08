₹300 कोटींचा तोटा... प्रत्येक तिसऱ्या भारतीयाचं खातं असलेल्या बँकेत खळबळ; नक्की झालंय काय? तुमचंही इथं खातं आहे का?

RBI Action: देशातील बँकांची बँक असलेल्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने घेतलेल्या एका निर्णयामुळे तब्बल 52 कोटींहून अधिक भारतीयांची खाती असलेल्या बँकेला मोठा आर्थिक फटका बसणार आहे. मात्र याचा परिणाम खातेदारांवर होतोय का? याचसंदर्भात जाणून घेऊयात...

Swapnil Ghangale | Apr 08, 2026, 10:50 AM IST
300 कोटींचा तोटा, RBI चा दणका अन् 52 कोटी खातेदार... तुमचं खातं या बँकेत आहे का?

rbiactionsbi

आरबीआयच्या एका निर्णयामुळे देशातील सर्वात मोठ्या बँकेला शेकडो कोटींचा तोटा होणार आहे. मात्र याचा परिणाम ग्राहकांवर होणार का? ग्राहकांना फटका बसणार का? ही बँक कोणती? आरबीआयने केलंय काय? तुमचं खातं या बँकेत असेल तर तुम्हाला काही करावं लागेल का? जाणून घ्या ए टू झेड माहिती....

rbiactionsbi

तब्बल 52 कोटीहून अधिक जनतेची बँक खाती असलेल्या भारतातील सर्वात मोठ्या सरकारी बँकेला काही शे कोटी रुपयांचा मोठा फटका बसणार आहे. विशेष म्हणजे देशभरामध्ये या बँकेच्या 23 हजार 265 हून अधिक शाखा आणि 63 हजार 580 हून अधिक एटीएम आहेत.

प्रत्येक तिसऱ्या भारतीयाचं खातं

rbiactionsbi

म्हणजेच 148 कोटीपैकी प्रत्येक तिसऱ्या भारतीयाचं खातं असलेल्या या बँकेला मोठा आर्थिक फटका बसणार असल्याने त्याचा परिणाम 52 कोटी ग्राहकांवर होणार आहे का? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. त्याबद्दलच जाणून घेऊयात...

कोणते आणि कशासंदर्भातील निर्बंध?

rbiactionsbi

आता देशातील सर्वात मोठ्या बँकेला फटका बसण्यासाठी कारण ठरला आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (Reserve Bank of India) म्हणजेच आरबीआयने घेतलेला एक निर्णय! देशातील बँकांची बँक असलेल्या आरबीआयने देशातील सर्व बँकांच्या फॉरेक्स (विदेशी मुद्रा) व्यवहारांवर कडक निर्बंध आणले आहेत. 

आरबीआयने काय आदेश दिले?

rbiactionsbi

बँकांना दररोज ऑनशोअर रुपी पोझिशन्स फक्त 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स म्हणजेच सुमारे 830 कोटी रुपये इतक्याच मर्यादेत ठेवण्याचे आदेश आरबीआयने दिले आहेत. हे आदेश 10 एप्रिल 2026 पासून लागू होणार आहे.

नेमका निर्णय काय झाला अन् परिणाम काय?

rbiactionsbi

त्यामुळेच भारतामधील सर्वात मोठी सरकारी बँक असलेल्या स्टेट बँक ऑफ इंडिया म्हणजेच एसबीआयने रुपयाविरुद्ध घेतलेल्या 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स म्हणजेच भारतीय चलनानुसार सुमारे 46 हजार 400 कोटी रुपयांचे मोठे सौदे बंद करावे लागले आहेत. यात बँकेला 32 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स म्हणजेच भारतीय चलनानुसार सुमारे 300 कोटी रुपयांचं नुकसान होण्याची शक्यता आहे. 

नुकसान सहज सहन करण्यासारखे, कारण...

rbiactionsbi

विशेष म्हणजे हे 300 कोटी रुपयांचे नुकसान सहज सहन करण्यासारखे असल्यासारखं सांगितलं जात आहे. यामागील कारण म्हणजे एसबीआयची एकूण मालमत्ता 800 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स (सुमारे 74 लाख कोटी रुपये) इतकी आहे.

रुपया मजबूत

rbiactionsbi

बँकांनी रुपया कमकुवत होईल अशी अपेक्षा ठेवून हे व्यवहार केले होते. आरबीआयचा हा निर्णय रुपयाच्या घसरण रोखण्यासाठी आणि अनावश्यक शंका उपस्थित करणं थांबवण्यासाठी घेण्यात आला. यामुळे रुपया मजबूत झाला आहे.

अंतिम आकडा तिमाही अहवालात

rbiactionsbi

एसबीआयला हा तोटा होणार असल्याची बातमी 7 एप्रिल 2026 रोजी ब्लमुबर्गने दिली आहे. अद्याप हा अंदाजित तोटा आहे, अंतिम आकडा तिमाही अहवालामध्ये स्पष्ट होईल.

फटका या बँकेत खातं असलेल्यांना बसणार का?

rbiactionsbi

आता एसबीआयला एवढा तोटा होणार असल्याने त्याचा फटका या बँकेत खातं असलेल्यांना बसणार का? असा प्रश्न पडला असेल तर त्याचं उत्तर नाही असं आहे. कारण हे पैसे बँकेच्या व्यवहारातील भाग असतो आणि त्याचा बँकेच्या खातेदारांशी आणि त्यांच्या पैशाशी थेट काही संबंध नसतो.  

हे पैसे कसे मॅनेज करतात?

rbiactionsbi

अशा आर्थिक व्यवहारांमध्ये मोठा फटका बसला तरी तो पैसा बँक त्यांच्या नफ्या तोट्याच्या पैशांमधून मॅनेज करते. याचा ग्राहकांना फटका बसत नाही. त्यामुळे या बँकेत खातं असलं तरी तुम्ही चिंता करण्याची गरज नाही. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक, सौजन्य - फ्रिपिक आणि वृत्तसंस्थांकडून साभार)

