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Chequebook संदर्भात RBI चा मोठा निर्णय! बँकिंग सिस्टममध्ये बदल; बँक खातेदारांनी त्वरित करा हे काम

Written ByNeha Choudhary
Published: Aug 25, 2026, 09:31 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 09:31 PM IST

बँकिंग सिस्टममध्ये मोठे बदल केले आहेत. चेकबूकसंदर्भात आरबीआयने मोठा निर्णय घेतला आहे. 

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गेल्या काही वर्षांमध्ये डिजिटल पेमेंटचा कल वाढलाय. तसंच बँक न जातात 10 ते 1 लाखांपर्यंतचा व्यवहार आता UPI च्या माध्यमातून क्षणात होतो. त्यापेक्षा मोठी रक्कम असल्यास चेकबूकचा वापर होतो.

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तुम्ही पण चेकबूक वापरत असाल तर आरबीआयने यासंदर्भात मोठा निर्णय घेतला आहे. बँकिंग फसवणूक रोखण्यासाठी आरबीआयने काही बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

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तुमचे जुने चेकबूक आता भविष्यात कामी येणार नाही. कारण आरबीआयने चेकबूकसंदर्भात मोठा निर्णय घेतला आहे. त्यात महत्त्वाचा बदल केला आहे. 

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नवीन मॉडेलनुसार आता बँक ऑफ इंडियासह अनेक बँकांनी आपल्या ग्राहकांना नवीन अल्फान्यूमेरिक कोड असलेली चेकबूक वापरण्याचे आदेश दिले आहेत. 

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31 डिसेंबर 2026 नंतर केवळ अल्फान्यूमेरिक कोड असलेले चेकच वैध मानले जाणार आहे. त्यामुळे ग्राहकांनी लवकरात लवकर आपले चेकबूक अपडेट करावे.

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नव्या चेकबुकमध्ये आता या अंकांसोबतच विशेष अक्षरे, म्हणजेच वर्णमाला असणार आहे. नवीन चेकबुकमध्ये विशेष वॉटरमार्क, अतिनील (UV) प्रकाशात दिसणारी अदृश्य शाई आणि मायक्रो-प्रिंटिंग यांचा वापर करण्यात येणार आहे.

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यामुळे तुम्ही उघड्या डोळ्यांनी कितीही नक्कल करण्याचा प्रयत्न कराल ते शक्य होणार नाहीय. तसंच चेक रिझर्व्ह बँकेच्या ‘पॉझिटिव्ह पे सिस्टीम’सोबत पूर्ण सुसंगत काम करावे लागणार आहे. 

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31 डिसेंबर 2026 नंतर 50000 रुपये किंवा त्याहून अधिक रकमेचे, ज्यांवर नवीन विशेष कोड नाही असे जुने चेक स्वीकारले जाणार नाही, असं आरबीआयकडून स्पष्ट करण्यात आले आहेत. 

TAGS:
chequebooks
RBI
bank

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