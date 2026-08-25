/Chequebook संदर्भात RBI चा मोठा निर्णय! बँकिंग सिस्टममध्ये बदल; बँक खातेदारांनी त्वरित करा हे काम

बँकिंग सिस्टममध्ये मोठे बदल केले आहेत. चेकबूकसंदर्भात आरबीआयने मोठा निर्णय घेतला आहे.
गेल्या काही वर्षांमध्ये डिजिटल पेमेंटचा कल वाढलाय. तसंच बँक न जातात 10 ते 1 लाखांपर्यंतचा व्यवहार आता UPI च्या माध्यमातून क्षणात होतो. त्यापेक्षा मोठी रक्कम असल्यास चेकबूकचा वापर होतो.
तुम्ही पण चेकबूक वापरत असाल तर आरबीआयने यासंदर्भात मोठा निर्णय घेतला आहे. बँकिंग फसवणूक रोखण्यासाठी आरबीआयने काही बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
तुमचे जुने चेकबूक आता भविष्यात कामी येणार नाही. कारण आरबीआयने चेकबूकसंदर्भात मोठा निर्णय घेतला आहे. त्यात महत्त्वाचा बदल केला आहे.
नवीन मॉडेलनुसार आता बँक ऑफ इंडियासह अनेक बँकांनी आपल्या ग्राहकांना नवीन अल्फान्यूमेरिक कोड असलेली चेकबूक वापरण्याचे आदेश दिले आहेत.
31 डिसेंबर 2026 नंतर केवळ अल्फान्यूमेरिक कोड असलेले चेकच वैध मानले जाणार आहे. त्यामुळे ग्राहकांनी लवकरात लवकर आपले चेकबूक अपडेट करावे.
नव्या चेकबुकमध्ये आता या अंकांसोबतच विशेष अक्षरे, म्हणजेच वर्णमाला असणार आहे. नवीन चेकबुकमध्ये विशेष वॉटरमार्क, अतिनील (UV) प्रकाशात दिसणारी अदृश्य शाई आणि मायक्रो-प्रिंटिंग यांचा वापर करण्यात येणार आहे.
यामुळे तुम्ही उघड्या डोळ्यांनी कितीही नक्कल करण्याचा प्रयत्न कराल ते शक्य होणार नाहीय. तसंच चेक रिझर्व्ह बँकेच्या ‘पॉझिटिव्ह पे सिस्टीम’सोबत पूर्ण सुसंगत काम करावे लागणार आहे.
31 डिसेंबर 2026 नंतर 50000 रुपये किंवा त्याहून अधिक रकमेचे, ज्यांवर नवीन विशेष कोड नाही असे जुने चेक स्वीकारले जाणार नाही, असं आरबीआयकडून स्पष्ट करण्यात आले आहेत.