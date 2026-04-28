English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Home
  • फोटो
Mumbai News : मुंबईतल्या बँकेवर RBIची मोठी कारवाई, ग्राहकांच्या खात्यावर किंवा ठेवींवर परिणाम होणार का?

Mumbai News : मुंबईतील जनकल्याण सहकारी बँक लिमिटेड भारतीय रिझर्व्ह बँकेने दंडात्मक कारवाई केली आहे. त्यामुळे या बँकेत अकाऊंट आणि ठेवी असलेल्या ग्राहकांमध्ये चिंतेच वातावरण आहे. 

Neha Choudhary | Apr 28, 2026, 08:38 AM IST
twitter
1/8

RBI Mumbai Janakalyan Sahakari

मुंबईतील 'जनकल्याण सहकारी बँक लिमिटेड' आरबीआयने बँकिंग नियमांचं उल्लंघन केल्याप्रकरणी 3.30 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. बँकेने कर्जासंदर्भातील काही महत्त्वाच्या निर्देशांचे पालन केलं नाही, असा ठपका ठेवत ही कारवाई केली आहे. 

twitter
2/8

RBI Mumbai Janakalyan Sahakari

रिझर्व्ह बँकेकडून प्रत्येक बँकाचा आर्थिक स्थितीची पडताळणी होत असते. अशात मुंबईतील जनकल्याण सहकारी बँक लिमिटेडची 31 मार्च 2025 पर्यंतच्या आर्थिक स्थिती पाहणी केली केली. यात असं लक्षात आलं की, या बँकेने 'ग्रुप बोरोअर्स' म्हणजेच गट कर्जदार यांच्यासाठी देण्यात आलेल्या 'एक्स्पोजर मर्यादा' ओलांडल्याचं आढळून आलं.

twitter
3/8

RBI Mumbai Janakalyan Sahakari

म्हणजे एका उद्योगाला किंवा एकाच गट कर्जदाराला देण्यात येणाऱ्या मर्यादित रक्कमेचं उल्लंघन करण्यात आलं आहे. त्यामुळे सुरूवातीला आरबीआयने बँकेला नोटीस पाठवली. 

twitter
4/8

RBI Mumbai Janakalyan Sahakari

आरबीआयकडून मार्च अखेरीस बँकेचं ऑडिट होतं असतं. त्यात मुंबईतील जनकल्याण सहकारी बँक लिमिटेडच्या आर्थिक व्यवहारात नियमाचं उल्लंघन झाल्याच समोर आलं. त्यानंतर आरबीआयने बँकेला कारणे दाखवा नोटीस पाठवून विचारणा केली की, तुमच्यावर दंड का आकारला जाऊ नये? 

twitter
5/8

RBI Mumbai Janakalyan Sahakari

त्यावर बँकेने आरबीआयला दिलेलं उत्तर, त्यासोबत जमा केलेले अतिरिक्त कागदपत्रे आणि वैयक्तिक सुनावणी दरम्यान करण्यात आलेले दाव्यांना रिझर्व्ह बँकेला पटले नाहीत. त्यामुळे अखेर त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली. 

twitter
6/8

RBI Mumbai Janakalyan Sahakari

ही कारवाई बँकिंग रेग्युलेशन अ‍ॅक्ट, 1949 च्या कलम 47ए(1)(सी) सह वाचन कलम 46(4)(आय) आणि 56 अंतर्गत देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर या नियमानुसार करण्यात आली आहे. 

twitter
7/8

RBI Mumbai Janakalyan Sahakari

बँकेवरील कारवाईने रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केलंय की, ही कारवाई केवळ तांत्रिक आणि नियमांच्या उल्लंघनाबद्दल असल्याने ग्राहकांवर याचा काहीही परिणाम होणार नाही. 

twitter
8/8

RBI Mumbai Janakalyan Sahakari

त्यामुळे ग्राहकांच्या बँकेतील अकाऊंट आणि ठेवीवर या कारवाईचा परिणाम होणार नाही, असं स्पष्टपणे रिझर्व्ह बँकेकडून सांगण्यात आलंय. 

twitter
