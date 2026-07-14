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काहींनी थेट संचालकांनाच दिले कर्ज, KYC नियांचे उल्लंघन; RBI च्या रडारवर 5 बॅंका; कोणाला सर्वाधिक दंड?

Written ByPravin Dabholkar
Published: Jul 14, 2026, 02:26 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 02:26 PM IST

रिझर्व्ह बँकेने नियमित तपासणीदरम्यान संबंधित सहकारी बँकांमध्ये अनेक नियामक त्रुटी आढळून आल्या. काही बँकांनी संचालक किंवा त्यांच्या नातेवाईकांना नियमबाह्य पद्धतीने कर्ज मंजूर केले

RBI Penalty on Cooperative Banks1/11

काहींनी थेट संचालकांनाच दिले कर्ज, KYC नियांचे उल्लंघन; RBI च्या रडारवर 5 बॅंका; कोणाला सर्वाधिक दं

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) बँकिंग क्षेत्रात नियामक शिस्त कायम ठेवण्यासाठी आणखी एक कठोर पाऊल उचलले आहे. विविध नियामक नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी देशातील पाच सहकारी बँकांवर आर्थिक दंड ठोठावण्यात आला आहे. 

RBI Banking Rules2/11

RBI Banking Rules

ही कारवाई बँकांच्या आर्थिक स्थितीची तपासणी, KYC नियम, कर्जवाटप, संचालकांशी संबंधित व्यवहार आणि इतर बँकिंग नियमांतील त्रुटी आढळल्यानंतर करण्यात आली. मात्र, या दंडाचा बँकांच्या ग्राहकांच्या ठेवींवर किंवा दैनंदिन व्यवहारांवर कोणताही थेट परिणाम होणार नसल्याचे RBI ने स्पष्ट केले आहे.

KYC Violation3/11

कोणत्या कारणामुळे RBI ने कारवाई केली?

 

रिझर्व्ह बँकेने नियमित तपासणीदरम्यान संबंधित सहकारी बँकांमध्ये अनेक नियामक त्रुटी आढळून आल्या. काही बँकांनी संचालक किंवा त्यांच्या नातेवाईकांना नियमबाह्य पद्धतीने कर्ज मंजूर केले, तर काही ठिकाणी KYC (Know Your Customer) नियमांचे पालन करण्यात आले नाही. तसेच काही बँकांनी क्रेडिट माहिती प्रणाली, ठेवीदार संरक्षण आणि इतर बँकिंग निर्देशांचेही उल्लंघन केल्याचे निदर्शनास आले.

Co-operative Bank News4/11

कोणत्या पाच सहकारी बँकांवर दंड?

 

RBI ने विविध राज्यांतील पाच सहकारी बँकांवर आर्थिक दंड लावला आहे. यात महाराष्ट्र, गुजरात आणि कर्नाटकमधील काही सहकारी बँकांचा समावेश आहे. प्रत्येक बँकेवर लावलेला दंड संबंधित उल्लंघनाच्या स्वरूपानुसार वेगळा आहे. काही बँकांवर लाखो रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला असून गंभीर नियमभंगाच्या प्रकरणांमध्ये अधिक कठोर भूमिका घेण्यात आली आहे.

RBI Regulatory Action5/11

सर्वाधिक दंड कोणत्या बँकेवर?

 

उपलब्ध माहितीनुसार, नाशिक रोड देवळाली व्यापारी सहकारी बँकेवर सर्वाधिक ₹2.10 लाखांचा दंड लावण्यात आला आहे. संचालकांच्या नातेवाईकांना नियमांचे उल्लंघन करून कर्ज मंजूर केल्याचा आरोप या कारवाईमागील प्रमुख कारण ठरला. त्याचप्रमाणे कर्नाटकातील चित्रदुर्गा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेवरही संचालकांशी संबंधित कर्ज व्यवहार आणि CKYCR नोंदणीतील त्रुटींमुळे मोठा दंड लावण्यात आला.

आरबीआयचे बँकिंग नियम6/11

ग्राहकांच्या ठेवींना धोका आहे का?

 

नाही. RBI ने स्पष्टपणे सांगितले आहे की, ही कारवाई केवळ नियामक नियमांचे पालन न केल्याबद्दल करण्यात आली आहे. याचा अर्थ संबंधित बँकांच्या ग्राहकांच्या ठेवी, खाते किंवा व्यवहारांवर कोणताही थेट परिणाम होत नाही. ग्राहकांनी घाबरण्याचे कारण नसून बँकांना भविष्यात नियमांचे काटेकोर पालन करण्यासाठी ही कारवाई करण्यात आली आहे.

केवायसी (KYC) नियमांचे उल्ल7/11

RBI अशा कारवाया का करते?

 

देशातील बँकिंग व्यवस्था सुरक्षित, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह ठेवण्यासाठी RBI वेळोवेळी सर्व बँकांची तपासणी करते. नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास आर्थिक दंड, निर्बंध किंवा इतर प्रशासकीय कारवाई केली जाते. यामुळे ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण होते आणि बँकिंग व्यवस्थेतील शिस्त कायम राहते.

सहकारी बँकांवर आरबीआयचा दंड8/11

दंड म्हणजे बँकेचा परवाना रद्द होतो का?

 

अजिबात नाही. आर्थिक दंड म्हणजे संबंधित बँकेचा परवाना रद्द झालेला नाही किंवा बँकेचे व्यवहार बंद होणार नाहीत. ही कारवाई केवळ नियमभंगाबद्दलची प्रशासकीय शिक्षा आहे. बँकांनी भविष्यात नियामक निर्देशांचे पालन करावे, हा त्यामागील मुख्य उद्देश आहे.

RBI on Cooperative Banks9/11

सहकारी बँकांसाठी याचा काय संदेश?

 

RBI ने या कारवाईद्वारे सर्व सहकारी बँकांना स्पष्ट संदेश दिला आहे की KYC, कर्जवाटप, ग्राहक पडताळणी, जोखीम व्यवस्थापन आणि नियामक नियमांचे पालन यामध्ये कोणतीही तडजोड सहन केली जाणार नाही. भविष्यात अशा प्रकारच्या त्रुटी आढळल्यास अधिक कठोर कारवाई होऊ शकते.

KYCRules10/11

ग्राहकांनी काय काळजी घ्यावी?

बँकेकडून मिळणाऱ्या अधिकृत सूचनांवरच विश्वास ठेवा.KYC वेळेवर पूर्ण करा. खात्याचे व्यवहार नियमित तपासा.संशयास्पद व्यवहार दिसल्यास त्वरित बँकेशी संपर्क साधा.RBI च्या नियमांनुसार कार्य करणाऱ्या बँकांमध्ये व्यवहार करताना घाबरण्याचे कारण नसते.

Banking Regulations11/11

बँकिंग व्यवस्था अधिक सुरक्षित

RBI च्या या कारवाईमुळे सहकारी बँकिंग क्षेत्रात पारदर्शकता वाढण्यास मदत होईल. नियमांचे काटेकोर पालन करणाऱ्या बँकांवरील ग्राहकांचा विश्वास अधिक दृढ होईल आणि संपूर्ण बँकिंग व्यवस्था अधिक सुरक्षित बनण्यास हातभार लागेल.

TAGS:
RBI
Cooperative banks
Banking news
KYCRules
Banking Regulations

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