भयंकर स्वस्त होणार सोनं! RBI च्या 'त्या' 2 पानांनी वाढवलं टेन्शन; नेमकं यात म्हटलंय काय, समजून घ्या
RBI Warning On Gold Price Crash: आगामी काळात सोन्याच्या दरांमध्ये वाढ होणार की घसरण? यासंदर्भात आरबीआयने आपल्या ताज्या अहवालामध्ये तब्बल 2 पानंभर माहिती दिली आहे. नेमकं काय म्हटलंय आरबीआयने पाहूयात...
Swapnil Ghangale | Apr 24, 2026, 11:54 AM IST
रिझर्व्ह बँकेने वाढवलं टेन्शन; सोन्याबद्दल काय सांगितलंय वाचलं का?
दोन वर्षात सोन्याच्या किंमतीत प्रचंड वाढ
सोन्याच्या दरांमध्ये मागील दोन वर्षांमध्ये म्हणजेच 2024 नंतर, झालेली प्रचंड वाढ तांत्रिक दृष्ट्या समजून घेणं फार कठीण आहे. डिसेंबर 2024 पर्यंत, भारतात सोन्याचा भाव एका तोळ्यासाठी साधारणपणे 76 हजार रुपयांच्या आसपास होता. अवघ्या एका वर्षानंतर डिसेंबर 2025 मध्ये हेच दर अगदी गगनाला भिडले आणि सोन्याचा भाव प्रती तोळा 1 लाख 40 हजारांवर पोहोचला.
सर्व जुने विक्रम मोडीत काढले
त्यानंतरच्या एका महिन्यातच, म्हणजेच जानेवारी 2026 मध्ये, सोन्याने आपले सर्व जुने विक्रम मोडीत काढले. तेव्हा 10 ग्रॅम सोन्यासाठी तब्बल 1 लाख 80 हजार रुपयांहून अधिक पैसे मोजावे लागत होते. सोन्याच्या किमतींमधील ही अशी विचित्र पण तितकीच वेगवान वाढ कोणालाही आकर्षित करण्यासाठी पुरेशी होती आणि उघडलेही असेच!
मोठ्या प्रमाणात सोन्यामध्ये पैसे गुंतवण्यास सुरुवात
सोन्याच्या किमतींमधील ही अनियंत्रित तेजी पाहून, गुंतवणूकदारांनी सोन्यात गुंतवणूक करण्याची स्पर्धाच सुरु केली. किरकोळ गुंतवणूकदारांपासून ते मध्यवर्ती बँकांपर्यंत सर्वांनीच सोन्यामध्ये आपली भांडवली गुंतवणूक करण्यास सुरुवात केली. लोकांनी शेअर बाजार, मुदत ठेवी आणि म्युच्युअल फंडामधून पैसे काढून ते सोन्यामध्ये गुंतवण्यास सुरुवात केली. सोन्याच्या किमतींमधील या तेजीने गुंतवणूकदारांचा ओढा या पिवळ्या धातूकडे वाढला असला, तरी भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या म्हणजेच आरबीआयच्या एका अलीकडच्या अहवालामुळे सोन्यात गुंतवणूक करणाऱ्यांची चिंता वाढली आहे.
सोन्याच्या किमतींमध्ये पूर्णपणे अनपेक्षित ट्रेण्ड
इराण आणि अमेरिकेमध्ये संघर्ष सुरू असताना, सोन्याच्या किमतींमध्ये पूर्णपणे अनपेक्षित ट्रेण्ड दिसून येत आहे. युद्धाच्या काळात सोन्याचे भाव वाढतील अशी लोकांची अपेक्षा होती. मात्र प्रत्यक्षात अगदी उलटे घडले आहे. सोन्याचे दर वाढण्याचा वेग मंदावला आहे. किंबहुना, इराणशी संबंधित संघर्ष सुरू असताना सोन्याच्या किमती प्रत्यक्षात कमी होऊ लागल्या होत्या.
शंका आणि भीती अधिकच वाढली
आता, रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालामुळे सोन्याचे दर अधिक घसरण्यासंदर्भातील शंका आणि भीती अधिकच वाढली आहे. आपल्या 'मौद्रिक धोरण समिती'च्या (एमपीसी) अहवालात, रिझर्व्ह बँकेने सोन्याच्या दरासंदर्भात संपूर्ण दोन पानंभर मजकूर छापला आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या या अहवालात सोन्याशी संबंधित प्रत्येक महत्त्वाच्या पैलूचा विचार करण्यात आला आहे. सोन्याचे भाव का वाढले, ते का कमी होऊ शकतात आणि भविष्यात सोन्याच्या किमतींची वाटचाल कशी असेल, याबद्दल या अहवालात भाष्य करण्यात आलं आहे.
सोन्याच्या किंमती बबल टेरिटरीमध्ये?
आपल्या अहवालात, सोन्याच्या किंमती कदाचित आता 'फुगवट्याच्या क्षेत्रात' म्हणजेच बबल टेरिटरीमध्ये प्रवेश करत असाव्यात, असं रिझर्व्ह बँकेने सुचवले आहे. 'राईट-टेल्ड ऑगमेंटेड डिकी-फुलर' (आरटीएडीएफ) या चाचणीचा वापर करुन आरबीआय या निष्कर्षापर्यंत पोहोचली आहे. हे एक सांख्यिकीय मॉडेल असून, त्यामध्ये 1960 पासून ते आजपर्यंतच्या सोन्याच्या किमतींचे सखोल विश्लेषण करण्यात आले आहे.
वस्तूंच्या किमतींचे विश्लेषण
या विश्लेषणाच्या आधारे, आरबीआयने असे निरीक्षण नोंदवले आहे की, डिसेंबर 2023 नंतर सोन्याच्या किमतींमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. डिसेंबर 2023 ते फेब्रुवारी 2026 या कालावधीतील वस्तूंच्या किमतींचे विश्लेषण करणाऱ्या एका अभ्यासात असे दिसून आले आहे की, या वस्तूंच्या किंमतींची वाढ 95 टक्क्यांच्या एका गंभीर पातळीवर पोहोचली आहे.
रिझर्व्ह बँकेने मान्य केले आहे की...
सोन्यात मोठ्या प्रमाणात प्रॉफिट-बुकिंगची शक्यता
दरम्यान, मध्य-पूर्वेतील इराणविरुद्ध इस्रायल-अमेरिका संघर्ष अंतिम टप्प्यात पोहोचत असल्याचे दिसत आहे. तेलाच्या किमती घसरू लागल्या आहेत आणि शेअर बाजारात तेजीचे दिवस पुन्हा परत येत आहे. या परिस्थितीत, सोन्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात नफावसुली (प्रॉफिट-बुकिंग) होऊ शकते, ज्यामुळे किमतींमध्ये मोठी घसरण होण्याची शक्यता आहे.
अनेक देशांच्या मध्यवर्ती बँकांनीही सोनं विकायला काढलं
अलीकडच्या काळात, अनेक देशांच्या मध्यवर्ती बँकांनीही त्यांच्या सोन्याच्या साठ्याची विक्री करण्यास सुरुवात केली आहे. बाजारातील तज्ञांचा असा विश्वास आहे की सोन्याचा फुगा आधीच तयार झाला आहे. परिणामी, येत्या काही दिवसांत सोन्याच्या किमती घसरू शकतात. किमतींमध्ये थोडीफार वाढ होण्याची शक्यता असली तरी, गेल्या दोन वर्षांत दिसून आलेल्या तीव्र तेजीसारखी तेजी पुन्हा येण्याची शक्यता अत्यंत कमी आहे.
