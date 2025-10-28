'रेडी-टू-मूव' की 'अंडर-कंस्ट्रक्शन फ्लॅट? ₹15 लाख वाचवण्याच्या नादात ₹23 लाखांचा तोटा?
Ready to Move Vs Under Construction: घर खरेदी करत असताना ते तयारच असावं की निर्माणाधीन असावं? नेमकं कोणतं घर खरेदी करावं हा प्रश्न अनेकांच्याच मनात घर करतो.
Sayali Patil | Oct 28, 2025, 02:05 PM IST
1/8
नवं घर
2/8
पहिला प्रश्न
घर खरेदी करताना सर्वात पहिला प्रश्न पडतो ते म्हणजे, घर तयार घ्यावं, की बांधकाम सुरु असणाऱ्या इमारतीतून घ्यावं? अनेकदा इथं पैशांचं गणित महत्त्वाची भूमिका बजावते. पण, ही भूमिका समजून घेणंही गरजेचं. अनेकदा असं म्हटलं जातं की, रेडी टू मूव्ह घरांच्या तुलनेत अंडर कंस्ट्रक्शन अर्थात निर्माणाधीन इमारतीतील घरं तुलनेनं स्वस्त असतात. पण, खरंच असं असतं का?
3/8
अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लॅट...
4/8
घराचा ताबा
5/8
Pre EMI CalculationUnder Construction Vs Ready to Move घर खरेदी करताना जर सर्व प्रकारचे खर्च जोडले, तर घराची एकूण रक्कम 88.4 लाख (₹65 लाख + ₹23.4 लाख = ₹88.4 लाख) इतकी होईल. म्हणजेच तुम्हाला जास्तीचे 23.4 लाख रुपये भरावे लागतील.
6/8
Under Construction Vs Ready to Move
7/8