'रेडी-टू-मूव' की 'अंडर-कंस्ट्रक्शन फ्लॅट? ₹15 लाख वाचवण्याच्या नादात ₹23 लाखांचा तोटा?

Ready to Move Vs Under Construction: घर खरेदी करत असताना ते तयारच असावं की निर्माणाधीन असावं? नेमकं कोणतं घर खरेदी करावं हा प्रश्न अनेकांच्याच मनात घर करतो.   

Sayali Patil | Oct 28, 2025, 02:05 PM IST
नवं घर

Ready to Move Vs Under Construction flat real estate calculation

Ready to Move Vs Under Construction: नवं घर खरेदी करत असताना त्यामध्ये आर्थिक जुळवाजुळव हा एक घटक अतिशय मोठी भूमिका बजावतो. अशा या घर खरेदीमध्ये कैक मुद्दे विचाराधीन ठेवणंही तितकंच महत्त्वाचं आहे. 

पहिला प्रश्न

Ready to Move Vs Under Construction flat real estate calculation

घर खरेदी करताना सर्वात पहिला प्रश्न पडतो ते म्हणजे, घर तयार घ्यावं, की बांधकाम सुरु असणाऱ्या इमारतीतून घ्यावं? अनेकदा इथं पैशांचं गणित महत्त्वाची भूमिका बजावते. पण, ही भूमिका समजून घेणंही गरजेचं. अनेकदा असं म्हटलं जातं की, रेडी टू मूव्ह घरांच्या तुलनेत अंडर कंस्ट्रक्शन अर्थात निर्माणाधीन इमारतीतील घरं तुलनेनं स्वस्त असतात. पण, खरंच असं असतं का? 

अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लॅट...

Ready to Move Vs Under Construction flat real estate calculation

अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लॅट खरेदी केल्यास त्या घराचा ताबा मिळेपर्यंत तुम्हाला प्रतीक्षा करावी लागते. यादरम्यान घरभाडं किंवा खरेदीदारानं गृह कर्ज घेतलं असल्यास त्यांच्यावर EMI चा भार असतो. हे सर्व खर्च अंडर कंस्ट्रक्शन घरांची रक्कम वाढवून जातात. 

घराचा ताबा

Ready to Move Vs Under Construction flat real estate calculation

उदाहरणार्थ, तुम्ही 65 लाखांचा अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लॅट खरेदी करत आहात. तर, ताबा मिळेपर्यंत तुम्हाला तीन वर्षांचा कालावधी लागेल. अशा स्थितीत जर, 25000 रुपये प्रतिमहा तुम्ही भाडं भरत आहात, तर, तीन वर्षांमध्ये ही रक्कम होते 9 लाख रुपये.  (₹25,000 x 12 महिने x 3 वर्ष= ₹9,00,000)

Pre EMI CalculationUnder Construction Vs Ready to Move घर खरेदी करताना जर सर्व प्रकारचे खर्च जोडले, तर घराची एकूण रक्कम 88.4 लाख (₹65 लाख + ₹23.4 लाख = ₹88.4 लाख) इतकी होईल. म्हणजेच तुम्हाला जास्तीचे 23.4 लाख रुपये भरावे लागतील.

Ready to Move Vs Under Construction flat real estate calculation

जर तुम्ही गृहकर्ज घेतलं आहे आणि जर प्री ईएमआय 40 हजार रुपये आहे, तर 3 वर्षांत एकूण 14.4 लाख रुपये तुम्हाला देणं होतं. (₹40,000 x 12 महिने x 3 वर्ष= ₹14,40,000)  

Under Construction Vs Ready to Move

Ready to Move Vs Under Construction flat real estate calculation

घर खरेदी करताना जर सर्व प्रकारचे खर्च जोडले, तर घराची एकूण रक्कम 88.4 लाख (₹65 लाख + ₹23.4 लाख = ₹88.4 लाख) इतकी होईल. म्हणजेच तुम्हाला जास्तीचे 23.4 लाख रुपये भरावे लागतील.   

Under Construction Property Value

Ready to Move Vs Under Construction flat real estate calculation

समजा तयार घराची किंमत 80 लाख रुपये इतकी आहे, तर अशा स्थितीत 15 लाख रुपये वाचवण्याच्या नादात निर्माणाधीन घर खरेदी करून अनेकजण 20 लाखांचा भुर्दंड सोसतात. त्यामुळं घर खरेदी करताना कायम कर्ज, वाढीव रक्कम आणि घराची मूळ किंमत यासह त्यांची तुलना करून पाहणं कधीही फायद्याचं.   

लक्षात ठेवा

Ready to Move Vs Under Construction flat real estate calculation

त्यामुळं इथून पुढं घर खरेदीचा मुद्दा येईल तेव्हातेव्हा ही सोपी आकडेमोड आणि हे उदाहरण नक्की लक्षात ठेवा.   

