मुंबईत घराचं स्वप्न होणार साकार! घरांच्या किंमतींसंदर्भात 'म्हाडा'चा नवा Action Plan पाहिला का?

MHADA Homes To Get Cheaper: 'म्हाडा'च्या घरांच्या किंमती सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेल्याची चर्चा असतानाच आता हे चित्र बदलण्यासाठी नव्याने प्रयत्न केले जाणार आहेत. नेमकं काय घडणार आहे? कोणी हा पुढाकार घेतलाय? जाणून घ्या ए टू झेड माहिती...
म्हाडाची घरं परवडत नाहीत असं मागील काही वर्षांपासून अनेकांकडून ऐकायला मिळतं. मात्र आता हेच चित्र बदलण्यासाठी म्हाडाने एक खास प्लॅन तयार केलाय. नेमकं म्हाडा काय करणार आहे आणि प्लॅन काय आहे पाहूयात...
कोकण मंडळाच्या लॉटरीलाही कमी प्रतिसाद मिळत असल्याने म्हाडाची चिंता वाढली आहे. मात्र हे चित्र बदलण्यासाठी आता म्हाडाने हलचाली सुरु केल्या आहेत. खरं तर म्हाडाच्या मुंबई आणि कोकण मंडळाच्या घरांच्या किमती सर्वसामान्यांच्या आवाक्या बाहेर गेल्या आहेत. अशातच कोकण मंडळाच्या अनेक प्रकल्पांत पायाभूत सेवासुविधाही नाहीत. यामुळेच कोकण मंडळाच्या लॉटरीलाही कमी प्रतिसाद आल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र आता किमान कोकण मंडळाच्या लॉटरीदरम्यान हे चित्र बदण्यासाठी 'म्हाडा'चे उपाध्यक्ष संजीव जयस्वाल यांनी पुढाकार घेतला आहे.
नुकतेच जयस्वाल यांनी कोकण मंडळाच्या प्रकल्पांची पाहणी केली आहे. या पाहणीदरम्यान जयस्वाल यांनी भविष्यात सोडतीद्वारे विक्रीसाठी उपलब्ध होणाऱ्या सदनिकांच्या किमती कमी करण्याबाबत चर्चा करण्यासाठी सोमवारी विशेष बैठक आयोजित करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
म्हाडा कोकण गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळातर्फे ठाणे जिल्ह्यातील कल्याण तालुक्यात उभारण्यात येत असलेल्या खोणी, शिरढोण, गोठेघर व भंडार्ली येथील गृहनिर्माण प्रकल्पांना संजीव जयस्वाल यांनी भेट देऊन प्रकल्पांची पाहणी केली. यावेळी त्यांनी प्रकल्पांच्या प्रगतीचा आढावा घेत संबंधित अधिकाऱ्यांना कामे गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शक आणि निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या. दौऱ्यादरम्यान प्रकल्प परिसरात 10 हजार झाडे लावण्याचा संकल्प करण्यात आला. (फोटो - द सोर्स 24X7 वेबसाईटवरुन साभार)
शिरढोण प्रकल्पात प्रस्तावित मॉल, शाळा, दुकाने, दवाखाना, व्यायामशाळा आणि इतर नागरी सुविधा लवकरात लवकर उपलब्ध करून देण्याबाबत जयस्वाल यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले. त्यांनी लाभार्थ्यांच्या घरी भेट देऊन त्यांच्याशी संवाद साधत समस्या जाणून घेतल्या. लाभार्थ्यांनी म्हाडातर्फे आकारण्यात येणारा देखभाल व दुरुस्ती खर्च कमी करण्याची मागणी केली असता, यावर विचार करण्यात येईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले.
म्हाडा उपाध्यक्ष संजीव जयस्वाल यांनी कोकण मंडळाच्या विविध गृहनिर्माण प्रकल्पांना भेट दिली. विरार-अलिबाग कॉरिडॉर तसेच अटल सेतूजवळ मोक्याच्या ठिकाणी उभारण्यात येत असलेला हा गृहप्रकल्प भविष्यात मोठ्या टाउनशिपच्या स्वरूपात विकसित होणार असल्याने लाभार्थ्यांनी घरे विकू नयेत, असं आवाहन संजीव जयस्वाल यांनी केलं आहे.
प्रकल्पातील विविध सुविधा उभारण्याची कामे म्हाडामार्फत गतीने पूर्ण करावीत. पुढील महिन्यात दुकानांची ई-लिलावाद्वारे विक्री करावी. ई-लिलाव प्रक्रियेत मंडळाच्या या गृहनिर्माण प्रकल्पातील लाभार्थी रहिवाशांना प्राधान्य देण्यासंदर्भात अट समाविष्ट करावी, असं जसयस्वाल यांनी निर्देशात म्हटलं आहे.
खोणी येथील गृहनिर्माण प्रकल्पात अत्यल्प व अल्प उत्पन्न गटासाठी एकूण 7174 निवासी सदनिका व 152 दुकाने उभारण्यात येत आहेत. 2018 मध्ये 2032 सदनिका, 2021 मध्ये 2016 सदनिका आणि 2025 मध्ये 1012 सदनिकांची सोडतीद्वारे विक्री करण्यात आली आहे. सोडतीतील सुमारे 70 टक्के यशस्वी अर्जदारांना सदनिकांचा ताबा देण्यात आला असून उर्वरित लाभार्थ्यांना ताबा देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
शिरढोण येथील गृहनिर्माण प्रकल्पात अत्यल्प व अल्प उत्पन्न गटासाठी एकूण 18692 निवासी सदनिका आणि 342 दुकाने उभारण्याचे काम सुरू आहे. अत्यल्प उत्पन्न गटातील 1905 सदनिका 2018 मध्ये, तर 5227 सदनिका 2025 मध्ये सोडतीद्वारे उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. (प्रातिनिधिक फोटो, फोटो वृत्तसंस्थांकडून तसेच सोशल मीडियावरुन साभार)