₹8000000000 ची म्हाडाची कमाई अवघ्या 150 दिवसांत.. सर्वसामान्यांनाही फायदा; नेमकं MHADA नं केलं काय?
Real Estate MHADA News: म्हाडाची घरं म्हटल्यावर पहिलं घरं असो किंवा गुंतवणूक म्हणून असो अनेकजण अर्ज करतात. मात्र दरवेळेस असं होईल याची शाश्ववती नाही. म्हाडाला मागील काही वर्षात असे अनुभव वरचे वर येत आहेत. मात्र आता या घरांसंदर्भात म्हाडाला मोठं यश आलं आहे.
Swapnil Ghangale | Mar 09, 2026, 03:16 PM IST
1/8
म्हाडाने कशी केली शेकडो कोटींची कमाई?
2/8
धूळ खात पडलेल्या घरांची विक्री करण्यात म्हाडाला यश
3/8
800 कोटी रुपयांचा महसूल
4/8
मोठा निधी अडकला होता
5/8
2014 मध्ये 9409 घघरे उभारली
6/8
1626 घरे विक्रीअभावी पडून
7/8
1769 घरे उभारली त्यापैकी 1767 घरे विकली
8/8