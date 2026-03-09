English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
₹8000000000 ची म्हाडाची कमाई अवघ्या 150 दिवसांत.. सर्वसामान्यांनाही फायदा; नेमकं MHADA नं केलं काय?

Real Estate MHADA News: म्हाडाची घरं म्हटल्यावर पहिलं घरं असो किंवा गुंतवणूक म्हणून असो अनेकजण अर्ज करतात. मात्र दरवेळेस असं होईल याची शाश्ववती नाही. म्हाडाला मागील काही वर्षात असे अनुभव वरचे वर येत आहेत. मात्र आता या घरांसंदर्भात म्हाडाला मोठं यश आलं आहे.

Swapnil Ghangale | Mar 09, 2026, 03:16 PM IST
1/8

म्हाडाने कशी केली शेकडो कोटींची कमाई?

mhadahouses

म्हाडासमोर दिर्घकाळापासून असलेला एक मोठा प्रश्न सुटला असून त्यामधून त्यांनी शेकडो कोटींची कमाई केली आहे. तर दुसरीकडे याचा सर्वसामान्य घर खरेदीदारांनाही फायदा झाला आहे. नेमकं म्हाडानं केलंय काय जाणून घ्या...

2/8

धूळ खात पडलेल्या घरांची विक्री करण्यात म्हाडाला यश

mhadahouses

विक्रीअभावी धूळ खात पडलेल्या घरांची विक्री करण्यात म्हाडाला यश येत आहे. अवघ्या पाच महिन्यांत कोकण मंडळाने विरार बोळींज, गोठेघर, भंडार्ली येथील 5376 घरांची विक्री केली आहे.  

3/8

800 कोटी रुपयांचा महसूल

mhadahouses

या 5376 घरांच्या विक्रीमधून असून सुमारे 800 कोटी रुपयांचा महसूल प्राधिकरणाच्या तिजोरीत जमा झाला आहे.   

4/8

मोठा निधी अडकला होता

mhadahouses

वर्षानुवर्षे धूळ खात पडलेल्या घरांमुळे म्हाडाचा मोठा निधी अडकला होता. शिवाय या घरांच्या देखभालीवर म्हाडाला स्वतःच्या तिजोरीतून पैसे खर्च करावे लागत होते.   

5/8

2014 मध्ये 9409 घघरे उभारली

mhadahouses

विरार बोळींज येथे म्हाडाने 2014 मध्ये 9409 घघरे उभारली होती. त्यापैकी आतापर्यंत 7783 घरांची विक्री झाली आहे.   

6/8

1626 घरे विक्रीअभावी पडून

mhadahouses

गेल्या पाच महिन्यांत 3750 घरांची विक्री झाली असून 1626 घरे विक्रीअभावी पडून आहेत.

7/8

1769 घरे उभारली त्यापैकी 1767 घरे विकली

mhadahouses

भंडार्ली येथे 2019-20 मध्ये 1769 घरे उभारली होती. त्यापैकी आतापर्यंत 1767 घरे विकली आहेत. गेल्या पाच महिन्यांत 811 घरांच्या विक्रीचा प्रश्न मार्गी लागला आहे.   

8/8

आता केवळ 67 घरे शिल्लक

mhadahouses

गोठेघरला 2019-20 मध्ये 1659 घरे उभारली होती त्यापैकी आता केवळ 67 घरे शिल्लक आहेत. या माध्यमातून घरं खरेदीदारांना स्वस्त पर्याय मिळाला अन् म्हाडाला खरेदीदार. त्यामुळे ही दोघांसाठीही फायद्याची डील ठरली असं म्हणावं लागेल. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक, सौजन्य वृत्तसंस्थांकडून साभार)

