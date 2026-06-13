Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /फोटो
  • /5.4 लाख घरांचा ताबा मिळणार की नाही? खरेदीदारांचं भविष्य धोक्यात; 2021-23 मध्ये केलंय नव्या घराचं बुकिंग? वाचा ही माहिती

5.4 लाख घरांचा ताबा मिळणार की नाही? खरेदीदारांचं भविष्य धोक्यात; 2021-23 मध्ये केलंय नव्या घराचं बुकिंग? वाचा ही माहिती

Written BySayali Patil
Published: Jun 13, 2026, 03:29 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 03:29 PM IST

Real Estate News : आखाती देशांमध्ये सुरू असणारा संघर्ष सामान्यांच्या अन्नपाण्यामागोमाग वाहनापर्यंत आणि आता थेट घरापर्यंत पोहोचला आहे. काय होतील याचे परिणाम? आताच पाहा... 

 

real estate house booking Middle East war Home Buyers Possession1/8

युद्धाचा परिणाम

Real Estate News : मध्यपूर्वेतील युद्धाच्या झळा आशियाई देशांना तुलनेनं अधिक सोसाव्या लागत आहेत. वाहन, इंधन, अन्नधान्य ते अगदी घर खरेदी- विक्रीवरही या युद्धाचा परिणाम होताना दिसत आहे. ज्यामुळं नव्या घरात जाण्याचं अनेकांचं स्वप्नही टांगणीला लागलं आहे. (छाया सौजन्य- AI)

real estate house booking Middle East war Home Buyers Possession2/8

माहिती

2021 ते 2023 दरम्यान ज्यांनी नव्या घराची / फ्लॅटची बुकिंग केली आहे, जी मंडळी घराचा ताबा मिळण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत त्यांनी आता सतर्क होण्याची गरज आहे. Anarock च्या नव्या अहवालातून याबाबतची माहिती जारी करण्यात आली. (छाया सौजन्य- AI)

real estate house booking Middle East war Home Buyers Possession3/8

पुरवठा साखळी

पुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्यामुळं आणि कच्च्या मालाच्या किमती सातत्यानं वाढत असल्यामुळं 2026 या वर्षभरात जवळपास 5.40 लाख घरांच्या ताबा मिळण्याच्या प्रक्रियेत दिरंगाई होऊ शकते. विकासकांसाठीसुद्धा हा एक आव्हानात्मक काळ ठरत आहे.  (छाया सौजन्य- AI)

real estate house booking Middle East war Home Buyers Possession4/8

रहिवासी प्रकल्प

अॅनारॉकच्या माहितीनुसार 2021 आणि 2023 दरम्यान लाँच झालेल्या रहिवासी प्रकल्पांनी आता बांधकामाच्या अखेरच्या टप्प्यात प्रवेश केला आहे. पश्चिम आशियामध्ये सुरू असणाऱ्या या तणावामुळं हे प्रकल्प धोक्यात आहेत ही बाबसुद्धा नाकारता येत नाही. (छाया सौजन्य- AI)

real estate house booking Middle East war Home Buyers Possession5/8

संघर्ष

भूराजकीय संघर्ष अधिक काळ सुरू राहिल्यामुळं त्याचा थेट परिणाम आता अनेक गृह प्रकल्पांवर होताना दिसत आहे. (छाया सौजन्य- AI)

 

real estate house booking Middle East war Home Buyers Possession6/8

दरवाढ

स्टील, अॅल्युमिनियम, तांबं, विद्युत उपकरणं, अशा गोष्टींच्या दरवाढीमुळं निर्धारित वेळे बांधकाम पूर्ण करण्याचं आवाहन विकासकांपुढं आहे. (छाया सौजन्य- AI)

real estate house booking Middle East war Home Buyers Possession7/8

70 टक्के भाग

यंदाच्या वर्षी ताबा देणं अपेक्षित असणाऱ्या घरांचा 70 टक्के भाग हा मुंबई, पुणे आणि बंगळुरू येथील आहे. (छाया सौजन्य- AI)

real estate house booking Middle East war Home Buyers Possession8/8

संकटाचं नवं रुप

2020 मध्ये जेव्हा कोरोना महामारी आली होती, तेव्हा एकूण घरांचा आकडा 4.66 लाखांवर होता. मात्र, युद्धानं या आकड्यात प्रचंड भर घातली आहे. (छाया सौजन्य- AI)

TAGS:
real estate
news
new house
Middle East
Anarock
home buyers
possession
Home Buyer Middle East War
Possession Issues

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Mumbai School:शाळा सुरु होण्याआधीच पालकांचं टेन्शन वाढलं; शाळांवर होणार कारवाई!
Mumbai School10 min ago
2
Pranit More14 min ago
3
indian football37 min ago
4
pune39 min ago
5
Summer Food45 min ago