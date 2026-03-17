  • Marathi News
  • देशातील नंबर एक IT हबमधील 93,044 घरं विक्रीविना पडून; 3BHK फ्लॅटकडे का फिरवली पाठ?

देशातील नंबर एक 'IT हब'मधील 93,044 घरं विक्रीविना पडून; 3BHK फ्लॅटकडे का फिरवली पाठ?

Real Estate : आयटी हब, नोकरीच्या संधी अन् ऑफिसच्या जवळच घर... प्रवासाची कटकट नाही. तरीही या घरांना खरेदीदारच मिळेना. असं घडलं तरी काय? रिअल इस्टेट क्षेत्रातून महत्त्वाची बातमी.   

Sayali Patil | Mar 17, 2026, 01:42 PM IST
माहिती आणि तंत्रज्ञान

real estate it hun Hyderabad 93044 Unsold houses know the reason

Real Estate : भारतात माहिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्राचा मागील काही वर्षांमध्ये झपाट्यानं विकास झाला आणि या विकासा फायदा होतकरु तरुण पिढीला झाला. अनेकांनी IT क्षेत्रात काम करण्याच्या निमित्तानं देशातील विविध शहरं गाठली. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)  

मुंबई, पुणे

real estate it hun Hyderabad 93044 Unsold houses know the reason

पाहता पाहता मुंबईलाही मागे टाकत पुणे, बंगळुरू आणि हैदराबाद आयटी हब म्हणून नावारुपास आले. देशाच्या विविध राज्यांतील नोकरदारस इथं वास्तव्यास गेले. काहींनी तर नोकरीच्याच क्षेत्रात घर खरेदी करत आपला तळ ठोकला. मात्र याच परिस्थिती एकाएकी देशातील आघाडीच्या आयटी हबमध्ये हजारो घरं विक्रीविना पडून आहेत. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)

आयटी हब

real estate it hun Hyderabad 93044 Unsold houses know the reason

हैदराबाद हे देशातील मोठं आयटी हब असून, इथं एकिकडे रिअल इस्टेट नवी उंची गाठत असतानाच विक्रीविना पडून असणाऱ्या घरांचा आकडासुद्धा तितकाच मोठा आहे. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)  

रिअल इस्टेट

real estate it hun Hyderabad 93044 Unsold houses know the reason

रिअल इस्टेट विकासक संघटना CREDAI आणि Liases Foras च्या नव्या अहवालानुसार 2025 मध्ये हैदराबादच्या हाऊसिंग प्राईजमध्ये 5.7 टक्क्यांची वार्षिक वाढ होती. मात्र, याच वर्षात विक्रीविना पडून राहिलेल्या घरांचा आकडा होता 93,044 युनिट. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)  

अनसोल्ड इन्वेंट्री

real estate it hun Hyderabad 93044 Unsold houses know the reason

अहवालातील माहितीनुसार अनसोल्ड इन्वेंट्रीमध्ये सर्वाधिक भागिदारी 1.5 ते 2 कोटी रुपयांच्या घरांची होती. ज्यामध्ये 24464 घरं विक्रीविना राहिली. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)  

घरांची विक्री

real estate it hun Hyderabad 93044 Unsold houses know the reason

1 ते 1.5 कोटी रुपये किमतीच्या घरांपैकी हैदराबादमध्ये 22,666 घरांची विक्री झाली नाही. तर, 2 ते 5 कोटी किंमत असणाऱ्या 20,874 घरांची विक्री झाली नाही. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)

आकडेवारी

real estate it hun Hyderabad 93044 Unsold houses know the reason

CREDAI च्या आकडेवारीनुसार 75 लाख ते 1 कोटी रुपयांच्या श्रेणीतील 8,859 यूनिट्स, 50 ते 75 लाखांमधील 7,412 यूनिट्स, 40 ते 50 लाखांमधील 555 घरं, 30 ते 40 लाखांमधील 1278 घरं आणि 10 ते 30 लाखांच्या श्रेणीतील 643 घरं विकली गेली नाहीत. यामध्ये 10 लाखांहून कमी किमतींच्या 151 घरांचाही समावेश आहे. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)

घरं विक्रीविना

real estate it hun Hyderabad 93044 Unsold houses know the reason

इतक्या मोठ्या प्रमाणात घरं विक्रीविना राहण्यामागे हाय वॅल्यू रेसिडेन्शिअल सेगमेंटमधील पुरवठ्यात झालेली वाढ महत्त्वाचं कारण ठरत आहे. हैदराबादमध्ये 3BHK घरांचा आकडा मोठा असून त्यांची किंमत 1 ते 2 कोटींच्या पट्टीत आहे मात्र इथं ग्राहक माघार घेण्यास सुरुवात होत आहे. 4BHK अर्थात प्रिमियम श्रेणीचे अनेक गृहप्रकल्प इथं उभे राहिले खरे. मात्र या घरांना इथं फारशी पसंती मिळाली नाही. नोकरदारांवर असणारी जागतिक मंदीची लाट, नोकरी बदलण्याचं प्रमाण आणि अर्थार्जन हे महत्त्वाचे मुद्दे घर खरेदीच्या प्रक्रियेवर थेट परिणाम करताना दिसत आहेत. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)

IPL 2026: राजस्थान रॉयल्स सोडून CSK मध्ये का आलास? संजू सॅमसनने सोडलं मौन, सांगून टाकलं खरं कारण

IPL 2026: राजस्थान रॉयल्स सोडून CSK मध्ये का आलास? संजू सॅमसनने सोडलं मौन, सांगून टाकलं खरं कारण

IPL 2026: राजस्थान रॉयल्स सोडून CSK मध्ये का आलास? संजू सॅमसनने सोडलं मौन, सांगून टाकलं खरं कारण 9
Gold Silver Rate Today : सोन्या-चांदीच्या दरात घसरण! गुढीपाडव्यापूर्वी ग्राहकांना दिलासा, पाहा आजचा भाव

Gold Silver Rate Today : सोन्या-चांदीच्या दरात घसरण! गुढीपाडव्यापूर्वी ग्राहकांना दिलासा, पाहा आजचा भाव 8
नवरा-बायकोला महिना 9250 रुपये व्याज देणारी भन्नाट योजना; कशी कराल गुंतवणूक? A To Z माहिती

नवरा-बायकोला महिना 9250 रुपये व्याज देणारी भन्नाट योजना; कशी कराल गुंतवणूक? A To Z माहिती 10
मुहूर्तावर महागला हापूस; गुढीपाडव्याला आमरस पुरीचा बेत नाही? आंब्याच्या किमती पाहून असंच म्हणाल

मुहूर्तावर महागला हापूस; गुढीपाडव्याला आमरस पुरीचा बेत नाही? आंब्याच्या किमती पाहून असंच म्हणाल 8