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मुंबईकरांबरोबरच पुणेकरांच्या लाडक्या Picnic स्पॉटवर टुमदार बंगल्यांच्या जागी उभ्या राहणार उंच बिल्डींग; निसर्गाचा ऱ्हास निश्चित?

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 15, 2026, 02:40 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 02:40 PM IST

मुंबई आणि पुण्यापासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या सर्वांच्या आवडत्या पर्यटनस्थळावर आता उंच इमारती उभारण्यासाठी रान मोकळं होणार आहे. नेमका हा निर्णय काय आणि त्याचा कसा परिणाम होणार जाणून घ्या सविस्तरपणे...

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मुंबई-पुणेकरांचं लाडकं ठिकाण लवकरच कात टाकणार

मुंबई-पुणेकरांचं लाडकं ठिकाण लवकरच कात टाकणार आहे. मुंबईकर आणि पुणेकर उठसूट विरंगुळा म्हणून ज्या ठिकाणी जातात त्या ठिकाणी आता बंगल्यांची जागा इमारती घेणार आहेत. त्याबद्दलच जाणून घेऊयात...

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उंच इमारतींना मोकळे रान

श्रीमंतांचे विकेंड सेकंड होम असलेल्या लोणावळ्यात आता उंच इमारतींना मोकळे रान मिळण्याची शक्यता आहे. सह्याद्रीच्या डोंगररांगांमध्ये वाढत चाललेल्या अनियंत्रित बांधकामांना नियोजनाची चौकट देण्याच्या उद्देशाने मोठ्या टाउनशिप प्रकल्पांसाठी दारे उघडण्याचा प्रस्ताव राज्याच्या नगरविकास विभागाचा आहे.

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निसर्गाची किंमत मोजून विकास?

31 ऑगस्टपर्यंत मागविलेल्या हरकतींवर सुनावणी घेऊन आणि संबंधित नियोजन प्राधिकरणांचे म्हणणे ऐकून अहवाल शासनाला सादर केला जाणार आहे. प्रस्ताव मंजूर झाल्यास लोणावळ्यातील मोठ्या भूखंडांवर पर्यावरणपूरक आणि आधुनिक सुविधांनी सज्ज व्हिला तसेच उंच अपार्टमेंट प्रकल्पांच्या नियोजनबद्ध विकासाला चालना मिळणार असल्याचे नवी मुंबईतील एका विकासकाने सांगितले. मात्र, हा विकास लोणावळ्याच्या निसर्गाची किंमत मोजून तर होणार नाही ना, असा सवाल पर्यावरणप्रेमींनी केला आहे.

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शासन प्रस्तावात काय?

या क्षेत्रात एकात्मिक नगर वसाहत प्रकल्पांना प्रतिबंध होता. वाढती मागणी व नियोजनबद्ध विकासाची गरज लक्षात घेऊन हा बदल आवश्यक असल्याचे शासनाच्या प्रस्तावात नमूद आहे.

 

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स्पष्ट पर्यावरणीय निकष आवश्यक

सेव्ह नवी मुंबई एन्व्हायरमेंट सुनील अगरवाल यांनी या निर्णयाबद्दल बोलताना, "लोणावळ्यात टाउनशिपच्या विकासाला चालना देताना डोंगर, हिरवाई आणि नैसर्गिक संपदा अबाधित ठेवण्यासाठी स्पष्ट पर्यावरणीय निकष आवश्यक आहेत. आजच तिथे मोठ्या प्रमाणात पाऊस पडूनही टँकरचे पाणी प्यावे लागते. रस्ते अपूर्ण आहेत. सरकारने आधी या सुविधा द्याव्यात, मग बांधकामाचा विचार करावा," अशी मागणी केली आहे.

 

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मूलभूत एफएसआय किती?

प्रस्तावित नियमानुसार येथील सेक्टर 'आर'मध्ये आयटीपीसाठी मूलभूत एफएसआय 1.0 आणि त्यासोबत अतिरिक्त अनुषंगिक एफएसआयला परवानगी असेल.

 

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14 ते 15 माळ्यांच्या इमारती उभारता येणार

इमारतींची कमाल उंची 45 मीटरपर्यंत ठेवण्याची तरतूद प्रस्तावित आहे. म्हणजेच टुमदार बंगल्यांच्या लोणावळ्यात आता 14 ते 15 माळ्यांच्या इमारती उभारता येणार आहेत.

 

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बंगल्यांच्या वाढीला टाउनशिपचा पर्याय?

लहान भूखंडांवर बंगले उभारताना अरुंद रस्ते, अपुरी मोकळी जागा व सुविधा क्षेत्रांचा अभाव निर्माण होत असल्याचे नमूद आहे. त्याऐवजी आयटीपीच्या माध्यमातून प्रशस्त रस्ते, खुल्या जागा, सुविधा क्षेत्रे आणि नियोजनबद्ध बांधकाम करता येईल, असा शासनाचा युक्तिवाद आहे. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक, फ्रीपिकवरुन साभार)

TAGS:
Real Estate News
tourist destination
Mumbai
pune
lonavala
Town Planning

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