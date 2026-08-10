/शरद पवारांची कमाल! PM नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सोनिया गांधी आणि... भारतातील सर्व दिग्गज नेते एकाच ठिकाणी

सुप्रिया सुळे यांची कन्या रेवती सुळे आणि सारंग लखानी यांचा शाही रिसेप्शन सोहळा दिल्लीत पार पडला.
रेवती सुळे आणि सारंग लखानी रिसेप्शन: शरद पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांची कन्या रेवती सुळे आणि सारंग लखानी यांचा शाही रिसेप्शन सोहळा दिल्लीत पार पडला. सोहळ्यात राजकीय क्षेत्रातील दिग्गजनांनी हजेरी लावली. सारंग अरुण लखानी हे नागपूरमधील एक उद्योजक, राष्ट्रीय स्तरावरील बॅडमिंटनपटू आहेत. सारंग यांचे वडिल अरुण लखानी हे भाजपचे नवनिर्वाचित विधान परिषदेचे आमदार आहेत.
राजधानी दिल्लीत भारतातील सर्व दिग्गज नेते एकाच ठिकाणी पहायला मिळाले. निमित्त होते शदर पवार यांच्या नातीच्या रिसेप्शन सोहळ्याचे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या सोहळ्याला आवर्जून उपस्थित होते. सप्रिया सुळे आणि शरद पवार यांनी मोदींचे स्वागत केले. या रिसेप्शनमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे स्वागत करताना माजी मंत्री जयंत पाटील, राजेश टोपे आमइ अनिल देशमुख दिसले.
काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी यांनी देखील या कार्यक्रमाला हजेरी लावली.
या सोहळ्यात नरेंद्र मोदी हे शरद पवारांच्या जवळ बसले होते. दरम्यान यावेळी दोन्ही नेत्यांमध्ये चर्चा झाल्याचं देखील समजते.
सोनिया गांधी आणि शरद पवार यांच्यात देखील चर्चा झाली. बराचवेळ सोनिया गांधी शरद पवारांसह गप्पा मारत बसल्या होता.
अमित शाह यांनी देखील शरद पवार यांच्या जवळ बसून त्यांच्याशी संवाद साधला.
अखिलेश यादव यांच्यासह विविध पक्षाच्या अनेक नेत्यांनी या कार्यक्रमाला हजेरी लावली.
20 जून 2026 रोजी रेवती सुळे आणि नागपूरचे व्यावसायिक सारंग लखानी विवाह बंधनात अडकले. मुंबईत हा लग्न सोहळा पार पडला.