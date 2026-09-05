/बिगबॉस 5 चा विजेता सुरज चव्हाण झाला बाबा, जन्माष्टमीच्या दिवशी पत्नीने दिला बाळाला जन्म

Suraj Chavan Blessed With Baby Girl : बिग बॉस 5 चा विजेता आणि रिल्स स्टार सुरज चव्हाण हा बाबा झाला आहे. कृष्ण जन्माष्टमीच्या दिवशी सूरजची पत्नी संजना हिने बाळाला जन्म दिला आहे. फॅन्सना ही बातमी समजल्यावर त्याच्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव होत आहे.
रिल्स स्टार सुरज चव्हाण हा त्याच्या हटके अंदाजासाठी सोशल मीडियावर प्रसिद्ध आहे. त्याच्या व्हिडीओवर चाहते खूप प्रेम देत असतात. काही महिन्यांपूर्वीच सुरज चव्हाणने आपल्या चाहत्यांना तो लवकरच बाबा होणार असल्याची बातमी शेअर केली होती.
सुरज चव्हाणची पत्नी संजना हिने जन्माष्टमीच्या दिवशी गोंडस मुलीला जन्म दिला आहे. सुरज आणि संजनाच्या जवळच्या एका महिलेने याबाबत व्हिडीओ शेअर करून माहिती दिली असून यात पत्नी संजनाने सुद्धा घरी राधेचं आगमन झाल्याने ती खुश असल्याचं सांगितलं.
काही दिवसांपूर्वी अभिनेत्री जान्हवी किल्लेकर हिने सोशल मीडियावर सुरजची पत्नी संजना हिच्या चोर ओटीचा व्हिडीओ पोस्ट केला होता. त्यानंतर सर्वांना सुरज आणि संजना हे आई वडील होणार असल्याची आनंदाची बातमी मिळालेली.
सुरज चव्हाणने त्यानंतर पत्नी संजनाचं थाटामाटात डोहाळे जेवण सुद्धा केलं होतं. सुरज आणि संजना या दोघांचं लग्न हे डिसेंबर 2025 मध्ये झालं होतं.
लग्नाच्या 9 महिन्यात सुरज चव्हाण आणि पत्नी संजना हे आई वडील झालेत. मुलीचा बाबा झाल्यावर सुरज चव्हाणचा आनंद गगनात मावत नाहीये. सध्या रुग्णालयातील त्याचे काही व्हिडीओ सोशल मीडियावरून समोर येत आहेत.
सुरज चव्हाणच्या रुग्णालयातील व्हायरल व्हिडीओमध्ये त्याची गोंडस मुलगी सुद्धा पाहायला मिळतेय. रुग्णालयात त्यांचे फॅन्स सुरज, पत्नी आणि त्याच्या बाळासह फोटो काढण्यासाठी उत्सुक दिसले.
सुरज चव्हाणने अभिनेता म्हणून झापूक झुपूक या चित्रपटातून मराठी सिनेसृष्टीत पदार्पण केलं होतं. मात्र हा सिनेमा बॉक्स ऑफिसवर खूप कमाई करू शकला नाही.